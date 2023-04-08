У Холанда 10 голов в 4 последних матчах и 43 мяча в 38 играх за «Ман Сити»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Саутгемптон Эрлинг Холанд Футбол

Эрлинг Холанд забил 10 голов в 4 последних матчах

Нападающий «Манчестер Сити» открыл счет в игре против «Саутгемптона» в 30-м туре АПЛ (1:0, перерыв).

Норвежец забил в четвертой игре подряд – до этого он забил 1 гол в ворота «Кристал Пэлас», сделал пента-трик в матче с «Лейпцигом» и отличился хет-триком в игре против «Бернли». 

Холанд проводит 38-й матч в составе «Манчестер Сити». На его счету 43 мяча и 5 результативных передач.

Подробную статистику 22-летнего форварда можно найти здесь

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56 комментариев

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TheFrosty
Ответ Ocelot
в начале сезона на сайте каждый день появлялись новости с мнениями различных экспертов что Холанд реально может забить 50 в чемпионате - по итогу скорее всего даже до 40 не доберется
В начале сезона на сайте каждый день появлялись новости с мнениями различных экспертов что Холанд обделается и 10 голов не забьет. А сейчас да, какие то жалкие 40 и то сделать не может.
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mj23.net
Суарес и Салах покруче конечно смотрелись. Если убрать пенки, они идут посильнее Холланда по Г+П в среднем за игру. Но Холланд снесет рекорд по голам явно. У него сильнее партнеры. Может ничерта не делать и потом один рывок, потрясающий пас Кевина и гол. Он бьет пенки. Если Салах в целом не мог забить больше, итак выжав какой-то космос в том сезоне, то Суарез не только не досчитался 5 игр, он вообще не бил пенальти, когда Ливерпуль 12 раз их пробивал (не знаю, сколько пришлось на те игры, где не играл уругваец).
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TheFrosty
Веселая ферма.
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Oleg
Ответ Гани Шенгельбаев
Ну уж лучше за результат чем за предголевые забеги
А то фанаты аль насры, с фантомными болями после Марокко, все не могут в нормальное психическое состояние прийти.
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Oleg
Ответ Гани Шенгельбаев
Ну уж лучше за результат чем за предголевые забеги
Уж лучше за звание Чемпиона Мира.
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jordy
Ответ llolishe
Увольнению Клоппа и победам Ливерпуля
А я бы расстроился увольнению Клоппа.
Топовый тренер, системный.
А неудачные сезоны у всех бывают.
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Гани Шенгельбаев
Ответ Rosdcer
А нужно давать замыкателям с 2 метров за голы середнякам и аутсайдерам?
Ну уж лучше за результат чем за предголевые забеги
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Oleg
Ответ СуперНегр228
А Холанд виноват что он Норвежец? Он хоть и родился в Англии но не предал Норвегию А Мбаппе предал Камерун выбрав Францию
Стоичков болгарин.
Хаджи румын.
Бролин швед.

Знаешь что их все объединяет?
Они выводили свои сборные в 1/2 ЧМ, Хаджи в 1/4.
Слабость сборной не оправдание.
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2vdhrvmmzf
Ответ Eugene88
Жаль, что золотые мячи дают только за предголевые обводки и пенальти :)
Модрич подтвердит
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Rosdcer
Ответ Eugene88
Жаль, что золотые мячи дают только за предголевые обводки и пенальти :)
А нужно давать замыкателям с 2 метров за голы середнякам и аутсайдерам?
+8
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+4
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llolishe
Ответ СуперНегр228
А Холанд виноват что он Норвежец? Он хоть и родился в Англии но не предал Норвегию А Мбаппе предал Камерун выбрав Францию
Холланд с праймовой Норвегия проигрывает мертвой Турции и плохо играет против Латвии
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Вовито Бомбито
Хватит изнасиловать клубы Англии
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jordy
Ответ Раиль Гайнетдинов
С такими темпами побьет рекорд Месси 91 ⚽️ за календарный год!
Не побьет. Как минимум, он столько времени не играет, сколько играл Месси.
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Добрый Ретроград
Ответ llolishe
Мбаппе-чемпион мира Холланд-чемпион манчестерских домохозяек
Ващет Мбаппе - черепашка-негр.
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jordy
Ответ Фанат спорта01
43гола за 38матчей это не так уж и много учитывая что в начале сезона у него было 25голов в 15матчах.
60 минут на голевое действие.
Разве это плохо?
А сезон ведь еще продолжается.
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Вовито Бомбито
Ответ llolishe
Увольнению Клоппа и победам Ливерпуля
А ты, знаешь что, После увольнения Клоппа вы вернетесь на свое законное 7-10 место?
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Rumov
Пока нормально.
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СуперНегр228
Ответ llolishe
Мбаппе-чемпион мира Холланд-чемпион манчестерских домохозяек
А Холанд виноват что он Норвежец?
Он хоть и родился в Англии но не предал Норвегию
А Мбаппе предал Камерун выбрав Францию
+6
-3
+3
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Konstantin Meerov
Ответ llolishe
Осихмен до травмы и Рамуш ибо играет за клуб послабее
Осимхен уступает Холланду в мощи и голевом чутье
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llolishe
Ответ СуперНегр228
Лучше Мбаппе
Мбаппе-чемпион мира
Холланд-чемпион манчестерских домохозяек
+3
-7
-4
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Вовито Бомбито
Ответ Эксперимент
Сколько там до рекорда в АПЛ?
Еще 4. Еще 5 и поставит свой рекорд
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Ocelot
в начале сезона на сайте каждый день появлялись новости с мнениями различных экспертов что Холанд реально может забить 50 в чемпионате - по итогу скорее всего даже до 40 не доберется
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llolishe
Ответ jordy
А ты, болельщик Ливерпуля, чему будешь радоваться?
Увольнению Клоппа и победам Ливерпуля
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Экспертное мнение
Ответ Эркинбек Апаканов
32 Суарес или Салах забили вроде
Суарес 31 забил, но пенки тогда бил Джеррард, а так оформил бы под 40 мячей. Рекорд у Салаха - 32.
+4
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+4
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Alex Rhea
Ответ Eugene88
Жаль, что золотые мячи дают только за предголевые обводки и пенальти :)
В лиге уровня португальской и нидерландской . Не понимаю, о каком топ-5 лиг вообще идёт речь, когда там отрыв в таблице коэффициентов гигантский между 4 местом и Францией
+2
-4
-2
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