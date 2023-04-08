У Холанда 10 голов в 4 последних матчах и 43 мяча в 38 играх за «Ман Сити»
Эрлинг Холанд забил 10 голов в 4 последних матчах
Нападающий «Манчестер Сити» открыл счет в игре против «Саутгемптона» в 30-м туре АПЛ (1:0, перерыв).
Норвежец забил в четвертой игре подряд – до этого он забил 1 гол в ворота «Кристал Пэлас», сделал пента-трик в матче с «Лейпцигом» и отличился хет-триком в игре против «Бернли».
Холанд проводит 38-й матч в составе «Манчестер Сити». На его счету 43 мяча и 5 результативных передач.
Подробную статистику 22-летнего форварда можно найти здесь.
Топовый тренер, системный.
А неудачные сезоны у всех бывают.
Хаджи румын.
Бролин швед.
Знаешь что их все объединяет?
Они выводили свои сборные в 1/2 ЧМ, Хаджи в 1/4.
Слабость сборной не оправдание.
Разве это плохо?
А сезон ведь еще продолжается.
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