У Холанда 10 голов в 4 последних матчах и 43 мяча в 38 играх за «Ман Сити»

Эрлинг Холанд забил 10 голов в 4 последних матчах

Нападающий «Манчестер Сити» открыл счет в игре против « » в 30-м туре (1:0, перерыв).

Норвежец забил в четвертой игре подряд – до этого он забил 1 гол в ворота «Кристал Пэлас», сделал пента-трик в матче с «Лейпцигом» и отличился хет-триком в игре против «Бернли».

проводит 38-й матч в составе « ». На его счету 43 мяча и 5 результативных передач.

Подробную статистику 22-летнего форварда можно найти здесь.