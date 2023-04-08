Холанд забил ударом в падении через себя. У него дубль в матче с «Саутгемптоном»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Саутгемптон Эрлинг Холанд Футбол

Эрлинг Холанд забил гол ударом в падении через себя

«Манчестер Сити» играет с «Саутгемптоном» в 30-м туре АПЛ (4:1, второй тайм). Норвежский нападающий оформил дубль к 68-й минуте.

Второй гол Холанд забил, развернувшись спиной к воротам и пробив в падении через себя после подачи Джека Грилиша. 

В текущем сезоне АПЛ 22-летний форвард забил 30 мячей. Его статистику можно найти здесь

Фото: Gettyimages.ru/Mike Hewitt

Материалы по теме

8 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Михаил Зюбин
Сашка Соболев 2.0..)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пако
Футбольный Супермен.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Fan of Sport
Эпично
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Тиджани Бабангида
Не перестает поражать.С такой результативностью удивляет исполнением
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Joel Campbell
Красиво положил
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
udiekemen
Ответ And Justice for All
Количество забитых голов в АПЛ в сезоне 2022/23: Холанд - 30; Челси - 29.
Он забил больше 8 клубов АПЛ в этом сезоне, это много кнш)
+18
-1
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Spaten
Зачем так сложно? Не бережёшь себя золотой наш человек
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
And Justice for All
Количество забитых голов в АПЛ в сезоне 2022/23:
Холанд - 30;
Челси - 29.
+72
-4
+68
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий