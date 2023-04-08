Холанд забил ударом в падении через себя. У него дубль в матче с «Саутгемптоном»

Эрлинг Холанд забил гол ударом в падении через себя

« » играет с « » в 30-м туре (4:1, второй тайм). Норвежский нападающий оформил дубль к 68-й минуте.

Второй гол забил, развернувшись спиной к воротам и пробив в падении через себя после подачи Джека Грилиша.

В текущем сезоне АПЛ 22-летний форвард забил 30 мячей. Его статистику можно найти здесь.

Фото: Gettyimages.ru/Mike Hewitt