Холанд забил ударом в падении через себя. У него дубль в матче с «Саутгемптоном»
Эрлинг Холанд забил гол ударом в падении через себя
«Манчестер Сити» играет с «Саутгемптоном» в 30-м туре АПЛ (4:1, второй тайм). Норвежский нападающий оформил дубль к 68-й минуте.
Второй гол Холанд забил, развернувшись спиной к воротам и пробив в падении через себя после подачи Джека Грилиша.
В текущем сезоне АПЛ 22-летний форвард забил 30 мячей. Его статистику можно найти здесь.
Фото: Gettyimages.ru/Mike Hewitt
Холанд - 30;
Челси - 29.