Пиоли об игре с «Наполи» в ЛЧ после 4:0: «Все будет иначе, это матч на 180 минут. «Милан» спокоен, мы хорошо подготовились»

Тренер «Милана» Стефано Пиоли высказался перед матчем с «Наполи» в Лиге чемпионов.

Завтра, 12 апреля, «Милан» примет «Наполи» в первом матче 1/4 финала, ответная игра пройдет 18-го.

– Недавно вы обыграли «Наполи» со счетом 4:0.

– Все будет иначе. Этот матч будет длиться 180 минут.

Внимание имеет фундаментальное значение, мы не можем понизить заданную планку, потому что это рискованно. Серия А – это другая история, мы доказали, что достойны чемпионов, поэтому мы должны выкладываться по максимуму и быть сосредоточенными. Наши болельщики дадут отличный импульс, чтобы мы показали свою лучшую игру.

– Чувствует ли « » меньше давления, чем « »?

– Я так не думаю. Мы говорим о Лиге чемпионов и о наших мечтах. Мы спокойны, потому что хорошо подготовились. Мы должны играть с энтузиазмом. Обе команды будут мотивированы, было бы здорово выйти в полуфинал.

«Наполи» – это команда, забившая больше всего голов в Лиге чемпионов в этом сезоне. В турнире осталось восемь команд, и все они сильны.

Мы начинаем со счета 0:0, но я ожидаю двух равных матчей, мы хорошо подготовились и ожидаем от соперника чего-то другого.

– «Наполи» без Виктора Осимхена и Джованни Симеоне, а Джакомо Распадори не вполне готов.

– Я не знаю, что сделает . Но я больше говорил об игре в оборонительной фазе. Не знаю, будут ли они агрессивными или будут располагаться глубоко, у своих ворот. Мои ребята должны уметь читать разные ситуации и находить свободные зоны, – сказал .