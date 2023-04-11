Пиоли об игре с «Наполи» в ЛЧ после 4:0: «Все будет иначе, это матч на 180 минут. «Милан» спокоен, мы хорошо подготовились»

Теги Милан Лучано Спаллетти Стефано Пиоли серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Наполи Футбол

Тренер «Милана» Стефано Пиоли высказался перед матчем с «Наполи» в Лиге чемпионов.

Завтра, 12 апреля, «Милан» примет «Наполи» в первом матче 1/4 финала, ответная игра пройдет 18-го.

– Недавно вы обыграли «Наполи» со счетом 4:0.

– Все будет иначе. Этот матч будет длиться 180 минут.

Внимание имеет фундаментальное значение, мы не можем понизить заданную планку, потому что это рискованно. Серия А – это другая история, мы доказали, что достойны Лиги чемпионов, поэтому мы должны выкладываться по максимуму и быть сосредоточенными. Наши болельщики дадут отличный импульс, чтобы мы показали свою лучшую игру.

– Чувствует ли «Милан» меньше давления, чем «Наполи»?

– Я так не думаю. Мы говорим о Лиге чемпионов и о наших мечтах. Мы спокойны, потому что хорошо подготовились. Мы должны играть с энтузиазмом. Обе команды будут мотивированы, было бы здорово выйти в полуфинал.

«Наполи» – это команда, забившая больше всего голов в Лиге чемпионов в этом сезоне. В турнире осталось восемь команд, и все они сильны.

Мы начинаем со счета 0:0, но я ожидаю двух равных матчей, мы хорошо подготовились и ожидаем от соперника чего-то другого.

– «Наполи» без Виктора Осимхена и Джованни Симеоне, а Джакомо Распадори не вполне готов.

– Я не знаю, что сделает Спаллетти. Но я больше говорил об игре в оборонительной фазе. Не знаю, будут ли они агрессивными или будут располагаться глубоко, у своих ворот. Мои ребята должны уметь читать разные ситуации и находить свободные зоны, – сказал Стефано Пиоли.

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3 комментария

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Милан 19
Милан пройдёт Наполи ☝️ ...
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Назаров Дмитрий
удачи вам! Я даже выходной взял, чтобы поболеть за вас нормально !
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Дмитрий
Пиоли конечно адекват и понимает, что 4:0 с почти чемпионом ничего не значат. Возможно, наоборот, такой разгром только на руку Наполи. Вовремя проиграли
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