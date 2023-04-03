Пиоли о 4:0 с «Наполи»: «Победа вселяет в «Милан» уверенность, но не повлияет на матчи в ЛЧ – там другая атмосфера. Нужно сохранить такое отношение к делу»

призвал « » сохранить такое отношение к делу, как в игре с «Наполи» (4:0).

«Я доволен победой, но это лишь первый шаг. Впереди в чемпионате еще 9 игр, которые нужно провести с таким же отношением к делу. Слишком много очков ускользнуло от нас.

Сегодняшний результат не повлияет на матчи в чемпионов, там совершенно другой турнир с другой атмосферой. Мы внимательно изучим эту игру и будем думать о следующей. Было важно победить и стать лидерами в борьбе за место в ЛЧ.

мы заменили из-за дискомфорта, ничего серьезного, да и он не хотел уходить. Но я принял решение сам, и оно было хорошим, поскольку Салемакерс забил.

Нельзя сказать, что Леау вернулся, потому что он и не уходил. Он забил два гола: один как форвард, другой как вингер. Он очень молод, и, несмотря на ощущение, будто он не прибавляет, на самом деле он многому учится и превращается в чемпиона.

Сегодняшняя игра вселяет уверенность, но в ЛЧ будет двухматчевое противостояние. « » доставил нам проблем, но мы воспользовались его проблемами еще лучше. Будет тяжело, но надо будет играть с таким же отношением к делу. Многое еще можно улучшить.

Только топ-клубам удается хорошо выступать и в чемпионате, и в ЛЧ. Возможно, именно из-за Лиги чемпионов мы не так ярко выступаем в Серии А», – заявил Пиоли.