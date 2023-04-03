Пиоли о 4:0 с «Наполи»: «Победа вселяет в «Милан» уверенность, но не повлияет на матчи в ЛЧ – там другая атмосфера. Нужно сохранить такое отношение к делу»

Теги Милан Стефано Пиоли серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Наполи Браим Диас Рафаэл Леау Футбол

Стефано Пиоли призвал «Милан» сохранить такое отношение к делу, как в игре с «Наполи» (4:0).

«Я доволен победой, но это лишь первый шаг. Впереди в чемпионате еще 9 игр, которые нужно провести с таким же отношением к делу. Слишком много очков ускользнуло от нас.

Сегодняшний результат не повлияет на матчи в Лиге чемпионов, там совершенно другой турнир с другой атмосферой. Мы внимательно изучим эту игру и будем думать о следующей. Было важно победить и стать лидерами в борьбе за место в ЛЧ.

Браима Диаса мы заменили из-за дискомфорта, ничего серьезного, да и он не хотел уходить. Но я принял решение сам, и оно было хорошим, поскольку Салемакерс забил.

Нельзя сказать, что Леау вернулся, потому что он и не уходил. Он забил два гола: один как форвард, другой как вингер. Он очень молод, и, несмотря на ощущение, будто он не прибавляет, на самом деле он многому учится и превращается в чемпиона.

Сегодняшняя игра вселяет уверенность, но в ЛЧ будет двухматчевое противостояние. «Наполи» доставил нам проблем, но мы воспользовались его проблемами еще лучше. Будет тяжело, но надо будет играть с таким же отношением к делу. Многое еще можно улучшить.

Только топ-клубам удается хорошо выступать и в чемпионате, и в ЛЧ. Возможно, именно из-за Лиги чемпионов мы не так ярко выступаем в Серии А», – заявил Пиоли.

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10 комментариев

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MilanLombardia
Ответ Direct free kick
Если бы не сливы кубка Италии, могло быть 5 игр с наполи за апрель
вряд ли
Кремонезе победивший Неаполь, вышел на Рому,а не на Торино
0
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Direct free kick
Ответ MilanLombardia
не могу поверить насколько Пиоли говорит уж очень расчетливо и при этом воодушевляюще+четко понимает как будут важны игры с Неаполем в Лч,надеюсь все будет сделано как нужно и Милан пройдет! Благо календарь благоволит и весь апрель в Сериале будут команды из подвала,так что все в руках Ильича
Если бы не сливы кубка Италии, могло быть 5 игр с наполи за апрель
+1
0
+1
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Splin
Ну главное сделано, победа показала, побеждать можете, уверенно
+1
0
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Under
Ответ kaka10
Милан должен проходить Наполи в ЛЧ Пиоли сумеет сохранить настрой и подготовить удушающий прессинг как сегодня
кому должен?
0
-2
-2
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MilanLombardia
не могу поверить насколько Пиоли говорит уж очень расчетливо и при этом воодушевляюще+четко понимает как будут важны игры с Неаполем в Лч,надеюсь все будет сделано как нужно и Милан пройдет!
Благо календарь благоволит и весь апрель в Сериале будут команды из подвала,так что все в руках Ильича
+1
0
+1
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Coodesnik
Ответ kaka10
Милан должен проходить Наполи в ЛЧ Пиоли сумеет сохранить настрой и подготовить удушающий прессинг как сегодня
А ты в одну руку КАКАй,а в другую мечтай и посмотри в КАкой будет больше.
+1
-6
-5
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Игорь Новиков
Ленин вернул команду на победный рельсы. Верим.
0
0
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kaka10
Милан должен проходить Наполи в ЛЧ
Пиоли сумеет сохранить настрой и подготовить удушающий прессинг как сегодня
+4
-4
0
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Timur_Pozdeev
Милан конечно чудной 🙃
+3
-1
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Любезный Коссутий
спасибо деду за победу 👍
+10
0
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