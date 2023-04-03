Спаллетти про 0:4: «Дело в усталости и отличной игре «Милана». Кто-то думал, что в ЛЧ «Наполи» попался слабый соперник – это не так»

Теги Милан Лучано Спаллетти серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Наполи Футбол

Лучано Спаллетти связал поражение «Наполи» от «Милана» (0:4) с утомлением.

«Усталость могла повлиять на нас, многие игроки очень заботятся о своих национальных командах и отдают все силы. К тому же многое зависит от самих матчей, от перелетов. Футболисты возвращаются слегка уставшими. Но и у «Милана» такая же ситуация.

Отчасти дело в усталости, отчасти – в том, насколько здорово сыграл «Милан». Мы же выступили не на привычном уровне.

Нам немного не повезло с паузой на игры сборных. Матиас Оливера вернулся с травмой, Осимхен...

Сейчас отношение к Лиге чемпионов изменилось, будут люди, которые начнут говорить, что это для нас жеребьевка неудачная. Кому-то казалось, что нам попался слабый соперник. Но это не так. У него был не лучший отрезок, но мы знаем, что Лига чемпионов все меняет. В подобных матчах сложно найти тех, кто не будет выкладываться. Надеюсь, после сегодняшней игры так буду думать не только я», – сказал главный тренер «Наполи».

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3 комментария

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Остужающий
Достойно
+2
0
+2
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Mazzari2.0
Ва фа, Наполи
0
0
0
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QWertY
Наполи свое возьмет в ЛЧ
0
-3
-3
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