Матч «Реал» – «Челси» обслужит француз Летексье, игру «Милана» и «Наполи» – румын Ковач
Назначены судьи на матчи с участием «Реала», «Челси», «Милана» и «Наполи» в Лиге чемпионов.
Матч «Реал» – «Челси» обслужит французская бригада судей во главе с Франсуа Летексье. Арбитр ВАР – поляк Томаш Квятковски.
На игру «Милан» – «Наполи» назначены судьи из Румынии во главе с Иштваном Ковачем. Арбитр ВАР – немец Бастиан Данкерт.
Обе игры 1/4 финала пройдут 12 апреля и начнутся в 22:00 по московскому времени.
HALA MADRID
В любом случае удачи лучшему клубу в мире