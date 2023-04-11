Матч «Реал» – «Челси» обслужит француз Летексье, игру «Милана» и «Наполи» – румын Ковач

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Назначены судьи на матчи с участием «Реала», «Челси», «Милана» и «Наполи» в Лиге чемпионов.

Матч «Реал» – «Челси» обслужит французская бригада судей во главе с Франсуа Летексье. Арбитр ВАР – поляк Томаш Квятковски.

На игру «Милан» – «Наполи» назначены судьи из Румынии во главе с Иштваном Ковачем. Арбитр ВАР – немец Бастиан Данкерт.

Обе игры 1/4 финала пройдут 12 апреля и начнутся в 22:00 по московскому времени.

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8 комментариев

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Alex Torres
Надеюсь он Реалу поможет и попадет в список приятных судей.Кашаи , Чакыр, Кашшаи ,Клатенбург , Оливер, Матео Лаос
HALA MADRID
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Barca_mania
Летексье - будущая легенда реала:) запомним это имя
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Lavinka
Так он же болгарин (с)
+2
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Анвар Масимов
Ответ дронреш
Объективного и хорошего судейства желаю,
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белошип
Вроде не был замечен в подсуживании бчк,значит норм судья)
В любом случае удачи лучшему клубу в мире
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иц а мэн
риал уже в поисках реквизита судьи
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Артур Анадян
Кто нибудь знает что за судьи!? Подскажите пожалуйста!))
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дронреш
Объективного и хорошего судейства желаю,
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