Матч «Реал» – «Челси» обслужит француз Летексье, игру «Милана» и «Наполи» – румын Ковач

Назначены судьи на матчи с участием «Реала», «Челси», «Милана» и «Наполи» в Лиге чемпионов.

Матч « » – « » обслужит французская бригада судей во главе с . Арбитр ВАР – поляк Томаш Квятковски.

На игру « » – « » назначены судьи из Румынии во главе с Иштваном Ковачем. Арбитр ВАР – немец Бастиан Данкерт.

Обе игры 1/4 финала пройдут 12 апреля и начнутся в 22:00 по московскому времени.