Защитник «Ланса» Медина: «Если Мбаппе уйдет от меня в игре, его увезут на скорой. Если Месси – я схвачу его за футболку или обниму за ЧМ»

Защитник «Ланса» пошутил об игре против Лионеля Месси и Килиана Мбаппе.

« » 15 апреля на выезде встретится с « » в рамках 31-го тура Лиги 1.

Аргентинец рассказал, как будет играть против звездных нападающих парижан.

«Если Месси уйдет от меня [во время матча], я схвачу его за футболку или обниму. Обними меня за чемпионат мира!

Если Мбаппе уйдет от меня, его увезут на машине скорой помощи», – сказал Медина на ютуб-канале ebeplay.

Напомним, в декабре 2022 года по пенальти обыграла Францию в финале ЧМ-2022.