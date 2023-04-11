Защитник «Ланса» Медина: «Если Мбаппе уйдет от меня в игре, его увезут на скорой. Если Месси – я схвачу его за футболку или обниму за ЧМ»
Защитник «Ланса» пошутил об игре против Лионеля Месси и Килиана Мбаппе.
«Ланс» 15 апреля на выезде встретится с «ПСЖ» в рамках 31-го тура Лиги 1.
Аргентинец Факундо Медина рассказал, как будет играть против звездных нападающих парижан.
«Если Месси уйдет от меня [во время матча], я схвачу его за футболку или обниму. Обними меня за чемпионат мира!
Если Мбаппе уйдет от меня, его увезут на машине скорой помощи», – сказал Медина на ютуб-канале ebeplay.
Напомним, в декабре 2022 года Аргентина по пенальти обыграла Францию в финале ЧМ-2022.
Вот что скажи:Любит
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