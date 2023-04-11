Защитник «Ланса» Медина: «Если Мбаппе уйдет от меня в игре, его увезут на скорой. Если Месси – я схвачу его за футболку или обниму за ЧМ»

Теги Ланс ПСЖ Лионель Месси Сборная Франции по футболу лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу ЧМ-2022 Килиан Мбаппе Факундо Медина ахахаха Футбол

Защитник «Ланса» пошутил об игре против Лионеля Месси и Килиана Мбаппе.

«Ланс» 15 апреля на выезде встретится с «ПСЖ» в рамках 31-го тура Лиги 1.

Аргентинец Факундо Медина рассказал, как будет играть против звездных нападающих парижан.

«Если Месси уйдет от меня [во время матча], я схвачу его за футболку или обниму. Обними меня за чемпионат мира!

Если Мбаппе уйдет от меня, его увезут на машине скорой помощи», – сказал Медина на ютуб-канале ebeplay.

Напомним, в декабре 2022 года Аргентина по пенальти обыграла Францию в финале ЧМ-2022.

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26 комментариев

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krealpmoney
Ответ Lindeman
В оригинале было написано, что говорил он в шутливой форме (на sports умолчали) и сама новость преподнесена качественее.
в оригинале написано "предположительно шутя", хех :)
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Lindeman
Ответ krealpmoney
ну уж в таком случае, это должна быть претензия в первую очередь к гоал точка ком
В оригинале было написано, что говорил он в шутливой форме (на sports умолчали) и сама новость преподнесена качественее.
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krealpmoney
Ответ Lindeman
Трафик сам себя не сделает. А тут и Месси, и Мбаппе, и дерзкий аргентинец который хочет нанести Мбаппе "травму". А особо не внимательные пользователи разведут срач, только ради этого так называемую новость Игорь Новиков и выложил
ну уж в таком случае, это должна быть претензия в первую очередь к гоал точка ком
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Ответ Cruel Snake
Тупая формулировка «любит», более логично было написать «интересуется» да читаю новости, материалы. Но там так же ярко выражено (картинка в профиле, блоги, особенно ПОСТЫ) что люблю только один клуб, стоит только глаза разуть, попробуй
Всем футболом интересуешься и про Ланс ничего не слышал. Окей. Всё понял.
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Spaten
Спрячь за высокий забор Лионеля- выкраду вместе с забором!
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Under
Ответ Пако
Комментарий удален пользователем
ну во-первых, это уже какие-то доп ограничения, во-вторых, если не лишение явной возможности, то за что красная всё равно?
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Under
Ответ Бауржан Тазабеков
так в самом начале же написано " пошутил "
любопытно, в андроид версии другой текст, нежели в десктопе
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Lindeman
Ответ AF007
Пацаны на расслабоне несут на твичах всякую ерунду, игорь новиков из этого новости упорно стряпает
Трафик сам себя не сделает. А тут и Месси, и Мбаппе, и дерзкий аргентинец который хочет нанести Мбаппе "травму". А особо не внимательные пользователи разведут срач, только ради этого так называемую новость Игорь Новиков и выложил
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Cruel Snake
Ответ Log in
Про этого парня не слышали, про клуб более чем. Вот что скажи:Любит Бавария Боруссия Дортмунд ПСЖ Показать еще 234 ДВЕСТИ ТРИДЦАТЬ ЧЕТЫРЕ!!! но ты ж у нас не глорихантер, не?
Тупая формулировка «любит», более логично было написать «интересуется» да читаю новости, материалы. Но там так же ярко выражено (картинка в профиле, блоги, особенно ПОСТЫ) что люблю только один клуб, стоит только глаза разуть, попробуй
0
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-3
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AminO2
Как посетить Медину без заезда в Саудовскую Аравию. Лайфхак.
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Spaten
Факундо это что-то из сериалов
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Dexter Dallas
типичный мессибой с спортса. а если бы не выиграл? так же бы про скорую говорил или это другое?
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Игорь Климов
Шутки-шутками, но игра будет очень напряжённая и жёсткая!
+1
-5
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Бауржан Тазабеков
Ответ Under
где написано?
так в самом начале же написано " пошутил "
+2
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Пако
Ответ Under
ну чего, за обнимашки жёлтая максимум
Комментарий удален пользователем
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Under
Ответ Пако
Комментарий удален пользователем
ну чего, за обнимашки жёлтая максимум
+1
0
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Under
Ответ Ярик01
Это реально шутка. Люди иногда шутят. Даже слово "пошутил" для особых написано.
где написано?
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-5
-5
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Kuznets 09
Перейдя из ЦСКА в Ланс,Хесус Медина сменил не только имя и амплуа,но и гражданство
+1
0
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Tristan...
Играть в футбол надо так, чтоб соперники тебя обнимали...
+22
-8
+14
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Эл Ку
Пошутил так пошутил
+1
-1
0
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Ответ Cruel Snake
Вот и нашёл защитник «Ланса» хоть какой повод что бы о нём заговорили. А то многие даже о существование такого клуба не слышали, а о нём тем более
Про этого парня не слышали, про клуб более чем.

Вот что скажи:Любит
Бавария Боруссия Дортмунд ПСЖ Показать еще 234 ДВЕСТИ ТРИДЦАТЬ ЧЕТЫРЕ!!! но ты ж у нас не глорихантер, не?
+8
-2
+6
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AF007
Пацаны на расслабоне несут на твичах всякую ерунду, игорь новиков из этого новости упорно стряпает
+86
-11
+75
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a2wai
С такими шутками ему место только в лиге приколов.
+11
-5
+6
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Пако
Комментарий удален пользователем
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Cruel Snake
Вот и нашёл защитник «Ланса» хоть какой повод что бы о нём заговорили. А то многие даже о существование такого клуба не слышали, а о нём тем более
+2
-10
-8
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