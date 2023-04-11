Претенденты на «МЮ» в недоумении из-за отсутствия обратной связи. Ответ на предложения ждали еще до 2 апреля

Владельцы «Манчестер Юнайтед» не реагируют на поступающие предложения о продаже клуба.

По информации The Independent, претенденты на покупку давно не получали никакой новой информации о том, как протекает бизнес-процесс, и это вызывает у некоторых из них недоумение.

Заинтересованные стороны направили улучшенные предложения до 24 марта, и предполагалось, что ответ на них будет дан в течение семи дней, но этого не произошло.

Есть надежда, что реакция последует до конца текущей недели. При этом неясно, как поступит семья Глейзеров, владеющая клубом: начнет переговоры с одной из групп, претендующих на команду, или запустит третий этап сбора предложений. Общее мнение таково, что бизнесмены в любом случае настроены получить за свой актив не менее 6 млрд фунтов.

Катарский шейх и Рэтклифф предложили около 5 млрд фунтов за «МЮ», финский бизнесмен – меньше 4 млрд. Глейзеры хотят 6 млрд, продажа клуба может сорваться

Сколько стоит «Манчестер Юнайтед»? И сколько готовы платить покупатели?