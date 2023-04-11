Претенденты на «МЮ» в недоумении из-за отсутствия обратной связи. Ответ на предложения ждали еще до 2 апреля

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия бизнес Глейзеры Футбол

Владельцы «Манчестер Юнайтед» не реагируют на поступающие предложения о продаже клуба.

По информации The Independent, претенденты на покупку давно не получали никакой новой информации о том, как протекает бизнес-процесс, и это вызывает у некоторых из них недоумение.

Заинтересованные стороны направили улучшенные предложения до 24 марта, и предполагалось, что ответ на них будет дан в течение семи дней, но этого не произошло.

Есть надежда, что реакция последует до конца текущей недели. При этом неясно, как поступит семья Глейзеров, владеющая клубом: начнет переговоры с одной из групп, претендующих на команду, или запустит третий этап сбора предложений. Общее мнение таково, что бизнесмены в любом случае настроены получить за свой актив не менее 6 млрд фунтов.

Катарский шейх и Рэтклифф предложили около 5 млрд фунтов за «МЮ», финский бизнесмен – меньше 4 млрд. Глейзеры хотят 6 млрд, продажа клуба может сорваться

Сколько стоит «Манчестер Юнайтед»? И сколько готовы платить покупатели?

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5 комментариев

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Гарун Алиев
Ответ Fata1ny
Странно. В твиттере пишут что на третий раунд переговоров заходят, который в конце апреля должен пройти
Это же спортс,они не в состоянии просто зарегаться в твиттере и инсте чтобы инфу от инсайдероа на английском прочесть.Гораздо важнее донести отношение Кержакова к СВО или подавление Пражской весны Красной армией
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Fata1ny
Странно. В твиттере пишут что на третий раунд переговоров заходят, который в конце апреля должен пройти
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#SharkTeam
Он остается!
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ChipsRobber
Видимо там были такие предложения, которые Глейзеры посчитали недостойными ответа.
Предложите 7 лярдов, и вам быстро перезвонят, уверен.
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Джон Хартсон
думаю, Глейзерам просто некогда про причине пейсы друг другу рвут
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