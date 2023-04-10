«МЮ» и Рэшфорд вскоре обсудят новый контракт. Маркус счастлив в клубе, ему нравится работать с тен Хагом

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Маркус Рэшфорд Футбол

Маркус Рэшфорд счастлив в «Манчестер Юнайтед» и может вскоре продлить контракт.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, нападающий очень доволен тем, как идут дела в клубе, и чувствует, что команда вскоре может достичь успеха.

Вскоре с 25-летним игроком проведут переговоры о новом контракте. Отмечается, что англичанину нравится работать под руководством тренера Эрика тен Хага.

Кроме того, Маркус недоволен сообщениями о «сумасшедших» запросах по новому соглашению.

В 29 матчах нынешнего сезона АПЛ Рэшфорд забил 15 голов и отдал 4 результативные передачи. Его статистику можно найти здесь.

Рэшфорд в 2023-м забивает больше всех в Европе. Позади Мбаппе, Бензема, «Челси» и «Ливерпуль»

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21 комментарий

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Футбол, хоккей итд
Уход португала, приход) нидерландца, и Рэшфорд раскрылся по новому...
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Лёха Жданчик
Можно было продать в ПСЖ за 160млн
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Станіслаў Марчэнка
Если он будет играть так и дальше - прекрасная новость!
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Элхан Дюшеев
Ответ f0rmoceft
Рэшфорду всего 25, а по ощущениям он уже на пенсию должен идти)))
А мне кажется наоборот, ему уже 25, а он стабильностью не отличается, титулы не приносит, иногда как в этом сезоне тащит, в другом сезоне про него не слышно.
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f0rmoceft
Рэшфорду всего 25, а по ощущениям он уже на пенсию должен идти)))
+1
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**Iscander**
Ответ Юлия Закаблукова
Потолок мю это кубки Англии и лиги...
Да Юля, не то что кубок 7up.
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Maasd4m
Ну запросы, действительно, неплохо было бы узнать. И срок планируемого контракта заодно. Рэш в этом сезоне молодец, но что со стабильностью? Сможет ли также отыгрывать в дальнейшем?
Все таки арсенал его навыков довольно ограничен, а главное в его игре, как по мне, это скорость. Она с годами неизбежно снижается.
Мне кажется, года на 3 дать ему контракт и не более, было бы оптимально. А дальше смотреть.
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инок
Рэшфорд преобразился при Тен Хаге. Он ему вправил мозги - и тот сразу взлетел на новый уровень. Можете смело подписывать с ним новый контракт.
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Дима Берин
Ответ ConorNite
В последнее время действует очень неплохо. После ухода Рона и Рангника будто открылось очередное новое дыхание у Маркуса. Жаль травма подкосила
Эти двое тут вообще ни при чем
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svft
тянуть подольше, как подпишет - так и сбавит
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Нголо Щербатски
Рэшфорд потенциально лучший игрок АПЛ. Хозяин Сити, Арсенала, Ливерпуля
+1
-3
-2
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Артур Анадян
Ответ Egor Aleksandrovich
в последний раз это словосочетание слышал про Кокорина и Мамаева
Ахахахахах
+2
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Egor Aleksandrovich
Ответ Артур Анадян
Удачный союз
в последний раз это словосочетание слышал про Кокорина и Мамаева
+3
-1
+2
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Tun
Продлят канеш
0
-1
-1
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ConorNite
В последнее время действует очень неплохо. После ухода Рона и Рангника будто открылось очередное новое дыхание у Маркуса. Жаль травма подкосила
0
-2
-2
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Андрей Хенто
Конечно счастлив, при Тен Хаге показывает свой лучший футбол в карьере.
+1
-2
-1
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Евгений Евшевский
Ответ Юлия Закаблукова
Потолок мю это кубки Англии и лиги...
Лиги........Чемпионов?
+4
0
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romaroman26
Ответ Юлия Закаблукова
Потолок мю это кубки Англии и лиги...
Держи в курсе
+4
0
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Артур Анадян
Удачный союз
+5
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Юлия Закаблукова
Потолок мю это кубки Англии и лиги...
0
-4
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Elik1989
Ну и отлично.
+10
0
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