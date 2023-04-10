«МЮ» и Рэшфорд вскоре обсудят новый контракт. Маркус счастлив в клубе, ему нравится работать с тен Хагом

Маркус Рэшфорд счастлив в «Манчестер Юнайтед» и может вскоре продлить контракт.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, нападающий очень доволен тем, как идут дела в клубе, и чувствует, что команда вскоре может достичь успеха.

Вскоре с 25-летним игроком проведут переговоры о новом контракте. Отмечается, что англичанину нравится работать под руководством тренера Эрика тен .

Кроме того, недоволен сообщениями о «сумасшедших» запросах по новому соглашению.

В 29 матчах нынешнего сезона АПЛ Рэшфорд забил 15 голов и отдал 4 результативные передачи. Его статистику можно найти здесь.

Рэшфорд в 2023-м забивает больше всех в Европе. Позади Мбаппе, Бензема, «Челси» и «Ливерпуль»