«МЮ» и Рэшфорд вскоре обсудят новый контракт. Маркус счастлив в клубе, ему нравится работать с тен Хагом
Маркус Рэшфорд счастлив в «Манчестер Юнайтед» и может вскоре продлить контракт.
По информации инсайдера Фабрицио Романо, нападающий очень доволен тем, как идут дела в клубе, и чувствует, что команда вскоре может достичь успеха.
Вскоре с 25-летним игроком проведут переговоры о новом контракте. Отмечается, что англичанину нравится работать под руководством тренера Эрика тен Хага.
Кроме того, Маркус недоволен сообщениями о «сумасшедших» запросах по новому соглашению.
В 29 матчах нынешнего сезона АПЛ Рэшфорд забил 15 голов и отдал 4 результативные передачи. Его статистику можно найти здесь.
Рэшфорд в 2023-м забивает больше всех в Европе. Позади Мбаппе, Бензема, «Челси» и «Ливерпуль»
Все таки арсенал его навыков довольно ограничен, а главное в его игре, как по мне, это скорость. Она с годами неизбежно снижается.
Мне кажется, года на 3 дать ему контракт и не более, было бы оптимально. А дальше смотреть.