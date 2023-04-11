Роберт Левандовски: «Место Месси – в «Барсе», и если он вернется, это будет что-то невероятное. Надеюсь, в следующем сезоне мы сможем играть вместе»

Теги ПСЖ Барселона Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига Роберт Левандовски Футбол

Роберт Левандовски хочет, чтобы Лионель Месси вернулся в «Барселону» .

«Место Месси – в «Барсе», и если он вернется, это будет что-то невероятное.

Мы знаем, что его место – здесь, в «Барселоне». Я не знаю, что произойдет, но я надеюсь, что в следующем сезоне мы сможем играть вместе», – сказал нападающий каталонской команды.

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13 комментариев

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Игорь Климов
Ответ Имя Фамилия
Готов строчить под каждой новостью, что бревно Левандовский ничего не делает, тупо стоит в штрафной и мажет с гениальных передач меси? 😁
Чего ты несёшь?
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Goofts
Конечно Роберт надеется что лучший игрок в истории будет играть в его команде.
С Месси у Роберта шанс забить 25+ голов за сезон вырастает в 3 раза.
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Alexlagodny
Месси покажет вам кузькину мать, если будете пороть его пасы.
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Имя Фамилия
Ответ Игорь Климов
Ну, Левандовски заранее радуется идеальным пасам в матче от Лео Месси)
Готов строчить под каждой новостью, что бревно Левандовский ничего не делает, тупо стоит в штрафной и мажет с гениальных передач меси? 😁
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Игорь Климов
Ну, Левандовски заранее радуется идеальным пасам в матче от Лео Месси)
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denisques
А я надеюсь Левандовски поедет куда-нибудь дальше
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Vatikan
Не вернётся. Увы
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Alejandro_27
Тогда Месси в ужас придёт от уровня поляка по сравнению с Суаресом
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Борис Моисеев
Ответ Josep
Ты смотри, чтобы тебя самого не продали. С такой игрой как вчера, все втроём на выход пойдёте. и с Кессье подмышкой.
Как его продадут без его согласия? Он в Барсу и переходил на жирную личку до пенсии.
+1
-1
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Семен Войнов
Может лучше будет распоряжаться ассистами от Месси , чем Мбаппе .
+7
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Josep
Ты смотри, чтобы тебя самого не продали. С такой игрой как вчера, все втроём на выход пойдёте. и с Кессье подмышкой.
+14
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ConorNite
Он прав. Тот случай, когда игрок полностью подходит клубу, а клуб - игроку. Месси должен играть лишь в Барсе. В каком-то другом клубе его и не воспринимаешь
+13
-6
+7
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kulik13
Теперь в решающих матчах будет на кого свалить, что тебя не видно на поле.
+22
-3
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