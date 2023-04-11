Роберт Левандовски: «Место Месси – в «Барсе», и если он вернется, это будет что-то невероятное. Надеюсь, в следующем сезоне мы сможем играть вместе»

Роберт Левандовски хочет, чтобы Лионель Месси вернулся в «Барселону» .

«Место Месси – в «Барсе», и если он вернется, это будет что-то невероятное.

Мы знаем, что его место – здесь, в «Барселоне». Я не знаю, что произойдет, но я надеюсь, что в следующем сезоне мы сможем играть вместе», – сказал нападающий каталонской команды.