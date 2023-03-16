У Бензема 89 голов в ЛЧ, до Левандовского – 2 мяча. У Месси – 129, у Роналду – 140

сократил отставание от лидеров списка лучших бомбардиров .

Вчера в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов между « » и « » (1:0) нападающий забил победный мяч на 78-й минуте. Это его третий гол в текущем розыгрыше турнира – ранее он сделал дубль в первой игре с «красными», которая завершилась победой «Реала» со счетом 5:2.

Всего у Бензема 89 голов в Лиге чемпионов в матчах за «Лион» и «Реал». Он занимает 4-е место в списке лучших бомбардиров в истории турнира.

У Роберта Левандовского, который сейчас выступает за «Барселону», 91 гол. У нападающего «ПСЖ» – 129 мячей. Рекорд принадлежит Криштиану Роналду, который забил 140 голов в Лиге чемпионов.

Полную статистику 35-летнего нападающего «Реала» можно изучить здесь.

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