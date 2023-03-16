У Бензема 89 голов в ЛЧ, до Левандовского – 2 мяча. У Месси – 129, у Роналду – 140
Карим Бензема сократил отставание от лидеров списка лучших бомбардиров Лиги чемпионов.
Вчера в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ливерпулем» (1:0) нападающий забил победный мяч на 78-й минуте. Это его третий гол в текущем розыгрыше турнира – ранее он сделал дубль в первой игре с «красными», которая завершилась победой «Реала» со счетом 5:2.
Всего у Бензема 89 голов в Лиге чемпионов в матчах за «Лион» и «Реал». Он занимает 4-е место в списке лучших бомбардиров в истории турнира.
У Роберта Левандовского, который сейчас выступает за «Барселону», 91 гол. У нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси – 129 мячей. Рекорд принадлежит Криштиану Роналду, который забил 140 голов в Лиге чемпионов.
Полную статистику 35-летнего нападающего «Реала» можно изучить здесь.
«Реал» слишком спокойно вышел в четвертьфинал! «Ливерпуль» так ничего и не придумал
И какой недосягаемости речь? У него что, отрыв 100 и более голов?🤡
Только по плей-офф далеко
Если останется в такой слабой команде - то также вылетит
Рекорды всегда бьются, когда вся команда играет на тебя, а там он не главный забивалтщик даже