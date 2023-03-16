У Бензема 89 голов в ЛЧ, до Левандовского – 2 мяча. У Месси – 129, у Роналду – 140

Теги ПСЖ Карим Бензема Криштиану Роналду Ливерпуль премьер-лига Англия Барселона Реал Мадрид Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Роберт Левандовски Футбол

Карим Бензема сократил отставание от лидеров списка лучших бомбардиров Лиги чемпионов.

Вчера в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ливерпулем» (1:0) нападающий забил победный мяч на 78-й минуте. Это его третий гол в текущем розыгрыше турнира – ранее он сделал дубль в первой игре с «красными», которая завершилась победой «Реала» со счетом 5:2.

Всего у Бензема 89 голов в Лиге чемпионов в матчах за «Лион» и «Реал». Он занимает 4-е место в списке лучших бомбардиров в истории турнира.

У Роберта Левандовского, который сейчас выступает за «Барселону», 91 гол. У нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси – 129 мячей. Рекорд принадлежит Криштиану Роналду, который забил 140 голов в Лиге чемпионов.

Полную статистику 35-летнего нападающего «Реала» можно изучить здесь.

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18 комментариев

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Эркинбек Апаканов
Ответ Alexvu10
Надо Леву в этом сезоне догонять)
Спокойно)) . Ведь кабинет не играет в этом турнире уже давно
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dr. cage
Ответ Alexvu10
Надо Леву в этом сезоне догонять)
Мог вчера обгонять на самом деле.. Но тонуса игрового пока нет.
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ksn 1979
Ответ Jamil Israfilov
И всё таки что не говори ЛЧ это турнир Роналду. Практически недосягаем. Может быть Мбаппе удастся.
ЛЧ это турнир Реала. Роналду оказался в нужное время в нужном месте.
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Jamil Israfilov
Ответ Митрандир цвета хаки
И все таки, всегда находится поклонник гелевого, который не оставить попытку возвеличить шакальную стату своего кумира. И какой недосягаемости речь? У него что, отрыв 100 и более голов?🤡
Ну во первых я не поклонник португальца. Это раз. А во вторых цифры говорят сами за себя. Всё кто в списке забивают голы и не только с игры. В чём заключается твоя шакальная статистика?
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Кузя Гитарист
Ответ VERBLYUD
У Холанда будет 200+ голов в ЛЧ
А у Месси ?
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Митрандир цвета хаки
Ответ Jamil Israfilov
И всё таки что не говори ЛЧ это турнир Роналду. Практически недосягаем. Может быть Мбаппе удастся.
И все таки, всегда находится поклонник гелевого, который не оставить попытку возвеличить шакальную стату своего кумира.
И какой недосягаемости речь? У него что, отрыв 100 и более голов?🤡
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King_X
Ответ Jamil Israfilov
И всё таки что не говори ЛЧ это турнир Роналду. Практически недосягаем. Может быть Мбаппе удастся.
Фанаты арга минусуют объективную истину
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VERBLYUD
У Холанда будет 200+ голов в ЛЧ
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AnMe
Ответ Барсик Юрана
Ждём Лео Кинга на первом месте
Догнать может и догонит
Только по плей-офф далеко
Если останется в такой слабой команде - то также вылетит
Рекорды всегда бьются, когда вся команда играет на тебя, а там он не главный забивалтщик даже
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Ночной кошмар Логинова
Ответ Andrey Petrov
Левандовски если бы остался в Баварии уже бы 100 разменял
Или если бы перешел в Реал)
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Andrey Petrov
Левандовски если бы остался в Баварии уже бы 100 разменял
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Jamil Israfilov
Ответ Golfimbyl
Скорее Холланд первый кандидат
Тоже вариант
+1
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Golfimbyl
Ответ Jamil Israfilov
И всё таки что не говори ЛЧ это турнир Роналду. Практически недосягаем. Может быть Мбаппе удастся.
Скорее Холланд первый кандидат
+16
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Вечно Молодой
Ответ Барсик Юрана
Ждём Лео Кинга на первом месте
вроде, по подсчётам персофанов Месси, в этом сезоне должен был догнать))
+3
-6
-3
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Jamil Israfilov
И всё таки что не говори ЛЧ это турнир Роналду. Практически недосягаем. Может быть Мбаппе удастся.
+8
-9
-1
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Барсик Юрана
Ждём Лео Кинга на первом месте
+3
-9
-6
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Dastanation
если до конца карьеры сотку добьет, будет крутой результат
+1
-1
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Alexvu10
Надо Леву в этом сезоне догонять)
+12
-1
+11
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