Жуниньо считает, что Месси стоит вернуться в «Барсу»: «Это лучше, чем играть против Роналду в дерби. Не в обиду саудовской лиге»
Жуниньо Пернамбукано считает, что Лионелю Месси лучше вернуться в «Барселону»
Бывший хавбек «Лиона», ныне занимающий пост спортивного директора в клубе, считает, что аргентинцу не стоит переходит в чемпионат Саудовской Аравии.
«Это лучше, чем играть в дерби против Криштиану Роналду, не в обиду саудовской лиге.
Лучший выбор – вернуться в «Барсу», даже если Хави будет нелегко найти баланс, поскольку в составе есть Левандовски.
Но у Хави близкие отношения с Месси, что может облегчить ему задачу – посадить на скамейку запасных и оставить для более важных матчей.
В «Барсе» Месси пользуется уважением раздевалки, игроков, болельщиков и города. Никто не сделает с «Барсой» того, что он», – сказал Жуниньо.
За 400 млн., ты забыл бы навсегда, что существовал когда-то такой клуб как Барселона.
Ну ребята 69 лига мира, номер лиги говорит само за себя 69.
Реально 69 лига вы понимаете впереди них есть ещё 68 лиг.
Это даже не 20 или 30 лига мира, а 69 лига мира. Это просто дно на дне.
Но за Месси, кроме нищей Барсы, и побороться некому. Слишком дорого обходится пенальтист.
Их интерес противостояния только в сильнейших лигах:
АПЛ, Ла Лига или Серии А был бы.
Да и с приходом Лео Барса избавится от таких грязных игроков как Гиви, которые только порочат честь Барсы..
Ну и в цело Пернамбукано правильно говорит.. Вообще, сложно найти место в футболе хуже чем Саудовская лига..