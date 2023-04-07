Жуниньо считает, что Месси стоит вернуться в «Барсу»: «Это лучше, чем играть против Роналду в дерби. Не в обиду саудовской лиге»

Теги ПСЖ Жуниньо Пернамбукано Криштиану Роналду Барселона Хави Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига Аль-Наср Эр-Рияд Роберт Левандовски Футбол

Жуниньо Пернамбукано считает, что Лионелю Месси лучше вернуться в «Барселону»

Бывший хавбек «Лиона», ныне занимающий пост спортивного директора в клубе, считает, что аргентинцу не стоит переходит в чемпионат Саудовской Аравии. 

«Это лучше, чем играть в дерби против Криштиану Роналду, не в обиду саудовской лиге.

Лучший выбор – вернуться в «Барсу», даже если Хави будет нелегко найти баланс, поскольку в составе есть Левандовски.

Но у Хави близкие отношения с Месси, что может облегчить ему задачу – посадить на скамейку запасных и оставить для более важных матчей.

В «Барсе» Месси пользуется уважением раздевалки, игроков, болельщиков и города. Никто не сделает с «Барсой» того, что он», – сказал Жуниньо.

23 комментария

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Real_v_dushe
Ответ Oleg
Как фанаты аль насры приобиделись что их 68 лигу не воспринимают.
Лига 68, а на КЧМ представители играют. Наверное 67 лиге очень обидно, что её представитель против Реала сыграть не имеет возможности.
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Moscwow
Ответ Отец Абду
Но ради справедливости Чемпион мира заслуживает 400, чем экс лавочник МЮ:)
Чемпион Катара по пенальти заслуживает миллиард
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Роман
Ответ Borsiano
Со спортивной точки зрения звучит очень смешно, когда сравниваются Барса и клуб из СА. Но с финансовой точки, тут уже можно призадуматься, хотя и без сотен саудовских миллионов Месси тоже как-нибудь сможет прожить, не перебиваясь с хлеба на воду )
Посмотрел бы на тебя как бы ты рассуждал, когда встал бы выбор между 10 млн и 400 млн.)
За 400 млн., ты забыл бы навсегда, что существовал когда-то такой клуб как Барселона.
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Oleg
Как фанаты аль насры приобиделись что их 68 лигу не воспринимают.
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Greatest Of All Time
СА это для тех кто закончился как футболист.
Ну ребята 69 лига мира, номер лиги говорит само за себя 69.

Реально 69 лига вы понимаете впереди них есть ещё 68 лиг.
Это даже не 20 или 30 лига мира, а 69 лига мира. Это просто дно на дне.
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Borsiano
Со спортивной точки зрения звучит очень смешно, когда сравниваются Барса и клуб из СА. Но с финансовой точки, тут уже можно призадуматься, хотя и без сотен саудовских миллионов Месси тоже как-нибудь сможет прожить, не перебиваясь с хлеба на воду )
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Zidan GOAT
Ответ Отец Абду
Но ради справедливости Чемпион мира заслуживает 400, чем экс лавочник МЮ:)
Восьмилетний лузер ЛЧ заслуживает 400, а король ЛЧ нет? Смешно
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Decard Show
Ответ VERBLYUD
Секта...
Причем тут секта если я имел ввиду картины английского художника Уильяма Ханта "Светоч мира?"
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Greatest Of All Time
Ответ Decard Show
Дружище, рад что ты вернулся! Ты в спортсе как СВЕТОЧ МИРА где в глубокой ночью, когда все спят, Иисус со светильником в руке идет по миру и стучится в двери домов.Яркий свет светильника подчеркивает мрак и темноту окружающей ночи!!!
Может по##сетесь ??
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Роман
Ответ Real_v_dushe
Если бы ему реально предлагали столько денег, то он бы туда пошёл пешком и никого бы не стал слушать, настолько он любит деньги. В реальности я думаю, что либо СА предложила ему гораздо скромнее цифры (у них есть Роналду, им Меська не особо уже нужен) либо это вообще фейк. Понятно, что в бчк ему ничего не светит в случае перехода в плане значимых побед. В ПСЖ у него полный провал. Самый реальный вариант для него это МЛС.
Суммы из СА, возможно, мифические. Дабы набить себе цену.
Но за Месси, кроме нищей Барсы, и побороться некому. Слишком дорого обходится пенальтист.
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Greatest Of All Time
Красавчик, понимает человек что дворовой футбол не для Короля футбола.
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VERBLYUD
Ответ Decard Show
Дружище, рад что ты вернулся! Ты в спортсе как СВЕТОЧ МИРА где в глубокой ночью, когда все спят, Иисус со светильником в руке идет по миру и стучится в двери домов.Яркий свет светильника подчеркивает мрак и темноту окружающей ночи!!!
Секта...
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Real_v_dushe
Если бы ему реально предлагали столько денег, то он бы туда пошёл пешком и никого бы не стал слушать, настолько он любит деньги. В реальности я думаю, что либо СА предложила ему гораздо скромнее цифры (у них есть Роналду, им Меська не особо уже нужен) либо это вообще фейк. Понятно, что в бчк ему ничего не светит в случае перехода в плане значимых побед. В ПСЖ у него полный провал. Самый реальный вариант для него это МЛС.
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Nikita_C47
Напернамбуканил)
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Decard Show
Ответ Великий Алонсо
Месси и в Саудовской Аравии проигрывал бы Роналду, не хочет позориться до конца.
Дружище, рад что ты вернулся! Ты в спортсе как СВЕТОЧ МИРА где в глубокой ночью, когда все спят, Иисус со светильником в руке идет по миру и стучится в двери домов.Яркий свет светильника подчеркивает мрак и темноту окружающей ночи!!!
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Роман
В Саудовской Аравии и не было бы дерби.
Их интерес противостояния только в сильнейших лигах:
АПЛ, Ла Лига или Серии А был бы.
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Отец Абду
Ответ Decard Show
Комментарий удален пользователем
Но ради справедливости Чемпион мира заслуживает 400, чем экс лавочник МЮ:)
+6
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ljolik888
Не надо сравнивать чемпиона и Роналду !
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dr. cage
Хави построит дримтим.. Полузащита Де Йонг - Эрик Гарсия - Месси и атака Педри - Лева - Дембеле будет аннигилировать все живое и не живое..

Да и с приходом Лео Барса избавится от таких грязных игроков как Гиви, которые только порочат честь Барсы..

Ну и в цело Пернамбукано правильно говорит.. Вообще, сложно найти место в футболе хуже чем Саудовская лига..
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Великий Алонсо
Месси и в Саудовской Аравии проигрывал бы Роналду, не хочет позориться до конца.
+2
-7
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Отец Абду
Не хочу чтобы за игрой Месси наблюдали саранчи на стадионе:)
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Decard Show
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Joel Campbell
Месси к уровню СА опуститься к 60
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Великий Алонсо
Комментарий удален пользователем
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Visca el Barça! Visca el Catalunya!
😂😂😂
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