Жуниньо считает, что Месси стоит вернуться в «Барсу»: «Это лучше, чем играть против Роналду в дерби. Не в обиду саудовской лиге»

Жуниньо Пернамбукано считает, что Лионелю Месси лучше вернуться в «Барселону»

Бывший хавбек « », ныне занимающий пост спортивного директора в клубе, считает, что аргентинцу не стоит переходит в чемпионат Саудовской Аравии.

«Это лучше, чем играть в дерби против , не в обиду саудовской лиге.

Лучший выбор – вернуться в «Барсу», даже если Хави будет нелегко найти баланс, поскольку в составе есть .

Но у близкие отношения с Месси, что может облегчить ему задачу – посадить на скамейку запасных и оставить для более важных матчей.

В «Барсе» Месси пользуется уважением раздевалки, игроков, болельщиков и города. Никто не сделает с «Барсой» того, что он», – сказал .