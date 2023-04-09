Баэна репостнул твит, где Вальверде попытались уличить во лжи. В нем сказано, что интервью о беременности жена Феде дала после игры Кубка, хотя она сообщила о проблемах за 3 дня до нее

Теги Реал Мадрид Вильярреал Ла Лига светская хроника соцсети девушки и спорт Федерико Вальверде Алекс Баэна Футбол

Алекс Баэна попытался уличить Феде Вальверде во лжи, но допустил ошибку

После матча «Реала» с «Вильярреалом» (2:3) стало известно, что полузащитник «Мадрида» Федерико Вальверде дождался 21-летнего испанца на парковке и ударил его в лицо, когда тот направлялся в клубный автобус. Сообщалось, что во время игры Баэна шутил над тем, что Вальверде и его жена могли потерять ребенка.

Затем появились сведения о подробностях стычки. Вальверде подошел к Баэне и попросил повторить слова, сказанные на поле. Когда Алекс сделал это, Феде ударил его в скулу.

Игрок «Вильярреала» заявил, что не шутил о ребенке Вальверде и назвал сообщения об этом «полной ложью».

Вскоре после этого твита Баэна ретвитнул сообщение пользователя El Modelo. В нем было сказано о том, что матч Кубка Испании состоялся 19 января, а интервью о беременности Мина Бонино, жена футболиста «Реала», дала 24 февраля.

«Либо Баэна гадалка, либо кто-то выдумывает историю», – написал пользователь El Modelo. Баэна ретвитнул этот пост.

Однако и пользователь твиттера, и Баэна ошиблись. Впервые о проблемах Бонино рассказала 16 января, за три дня до игры «Реала» и «Вильярреала» в Кубке. Тогда она выложила пост в инстаграме, написав, что «эта неделя была одной из самых тяжелых в их жизни».

Интервью от 24 февраля было дано в тот момент, когда ситуация с ребенком уже стабилизировалась.

Скриншот: twitter.com/alexbbaena

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39 комментариев

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Spiker1606
Ответ forward1988
Эта сага затянется и здесь не правы оба что игрок вильяреала( за слова) то же самое игрок реала(за рукоприкладство)
Игрок Реала прав на 100%, так как он ударил его не во время матча.
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Сикарио
Деревенская петушара еще больше закопался. Вильярреал обязан вышвырнуть это позорище из клуба.
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Barca_mania
Ответ red hikkikomori
И решил опуститься ещё ниже оскорбляющего - побить того.genius😂
наверное следовало не бить а просто дать пощечину. удар в лицо не заслужил
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red hikkikomori
Ответ Barca_mania
просто Вальверде не терпила и дал в табло. Не стал опускаться до уровня Баэна и говорить грязь про его семью.
И решил опуститься ещё ниже оскорбляющего - побить того.genius😂
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Blaumerc
Ответ Инженер Управляющий
Так я сказал "барсуки", а не адекватные болельщики Барселоны
так ты сам не адекват
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TheCreator
Ответ Alexander Zubkov
Ну да, он просто так, рискуя карьерой и свободой дождался человека на стоянке после игры и решил дать ему в морду, от нечего делать.
Ну тогда это повод дать по морде.
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forward1988
Эта сага затянется и здесь не правы оба что игрок вильяреала( за слова) то же самое игрок реала(за рукоприкладство)
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red hikkikomori
Ответ QueenAmidala
Испанские СМИ муссировали слухи о выкидыше уже с Класико в Суперкубке Испании (15 января), потому что жена Вальверде тогда писала, что Феде очень хотел победить и порадовать их в такое трудное время. Собственно, Мина потому и дала интервью ДО матча с Вильярреалом, чтобы перестали обсуждать ее положение и объяснить, почему Феде январские матчи сыграл очень плохо
А зачем об этом вообще публично говорить? Как то не очень красиво оправдывать плохую игру мужа, вынося такие интимные вещи на всеобщее обозрение
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Ronny92
Ответ GuruFutbola
Он кого-то бил в лицо за углом на парковке перед этим проглотив на поле и врал всем как это модридское быдло? Гави до такого уровня бы никогда не опустился)
Гавя ещё ниже) в любом матче на всех тявкать и руки распускать горазд, не затыкая свой рот) пока по лицу на парковке также не получит, ничем в своей карьере не запомнится)
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Игорь Новиков
Ответ Deathspell Omega
Зачем он вообще это ретвитит - он же ничего не говорил такого про жене и ребенка Валверде? Очень тупой, канешн, этот гражданин баэна и палится на мелочах...
Да, ретвитом фактически признал, что говорил какую-то мерзость про эту ситуацию. Типа, смотрите, проблема в датах. Ага, конечно.
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А.Э.РАСИМ
Вот честное слово, Реал иногда напоминает ансамбль "Армия любви".
То бананы, то рваные колготки.
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QueenAmidala
Испанские СМИ муссировали слухи о выкидыше уже с Класико в Суперкубке Испании (15 января), потому что жена Вальверде тогда писала, что Феде очень хотел победить и порадовать их в такое трудное время. Собственно, Мина потому и дала интервью ДО матча с Вильярреалом, чтобы перестали обсуждать ее положение и объяснить, почему Феде январские матчи сыграл очень плохо
+1
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GuruFutbola
Ответ Ronny92
Судя по описанию, ты тут зачем-то Гавю приплел, новость не про него
Он кого-то бил в лицо за углом на парковке перед этим проглотив на поле и врал всем как это модридское быдло? Гави до такого уровня бы никогда не опустился)
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Barca_mania
Ответ Фарид Харисов
Ну если у одного не хватает мозгов сказать что-то умнее грязи про ребёнка, а у второго не хватает мозгов словесно осадить первого, то пусть цивилизованно и с контролем судьи набьют друг другу морды.
просто Вальверде не терпила и дал в табло. Не стал опускаться до уровня Баэна и говорить грязь про его семью.
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ss_podonok
красиво баэна забайтил быдлана)
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Ronny92
Ответ GuruFutbola
Что
Судя по описанию, ты тут зачем-то Гавю приплел, новость не про него
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Deathspell Omega
Ответ Momos
Ой, дурак. Он этими ретвитами еще больше себя закапывает. Вальядолиду стоит подумать о трансфере дурочка на кирпичный завод в Дагестане
Вильярреалу...
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Michael Boldyrev
И вот теперь мы точно знаем, что ругань Баэна была за гранью (и ровно о том о чем говорит Вальверде).

Обзывался, отхватил, мазался... какой вызывающий уважение молодой человек!
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Momos
Ой, дурак. Он этими ретвитами еще больше себя закапывает. Вальядолиду стоит подумать о трансфере дурочка на кирпичный завод в Дагестане
+4
-4
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Фарид Харисов
Ответ Number_2
Как гопники - это как раз современные обычаи с рингом!
Ну если у одного не хватает мозгов сказать что-то умнее грязи про ребёнка, а у второго не хватает мозгов словесно осадить первого, то пусть цивилизованно и с контролем судьи набьют друг другу морды.
+1
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Number_2
Ответ Фарид Харисов
Думаю им стоит организовать поединок по правилам бокса с рингом и судьей. А то чё как гопники — один говорит полную дичь за гранью, второй бьёт по морде за слова как будто слова в этом мире что-то значат. Два дебила миллионера.
Как гопники - это как раз современные обычаи с рингом!
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GuruFutbola
Ответ Ronny92
Так не про Гавю же речь
Что
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Инженер Управляющий
Ответ Кирилл
Не приравнивайте всех болельщиков Барселоны к «особо отличившимся». Лично я считаю что Баэна поступил как последний мудозвон и заслужил получить в морду.
Так я сказал "барсуки", а не адекватные болельщики Барселоны
+1
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Deathspell Omega
Зачем он вообще это ретвитит - он же ничего не говорил такого про жене и ребенка Валверде?
Очень тупой, канешн, этот гражданин баэна и палится на мелочах...
+10
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Ronny92
Ответ GuruFutbola
Игрока меньше чем клуба уличили во лжи и 🐀? Никогда такого не было и вот опять) соответствует днк судейского буса на 100%)
Так не про Гавю же речь
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