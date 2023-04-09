Баэна репостнул твит, где Вальверде попытались уличить во лжи. В нем сказано, что интервью о беременности жена Феде дала после игры Кубка, хотя она сообщила о проблемах за 3 дня до нее

Алекс Баэна попытался уличить Феде Вальверде во лжи, но допустил ошибку

После матча «Реала» с « » (2:3) стало известно, что полузащитник « » дождался 21-летнего испанца на парковке и ударил его в лицо, когда тот направлялся в клубный автобус. Сообщалось, что во время игры Баэна шутил над тем, что Вальверде и его жена могли потерять ребенка.

Затем появились сведения о подробностях стычки. Вальверде подошел к Баэне и попросил повторить слова, сказанные на поле. Когда Алекс сделал это, Феде ударил его в скулу.

Игрок «Вильярреала» заявил, что не шутил о ребенке Вальверде и назвал сообщения об этом «полной ложью».

Вскоре после этого твита Баэна ретвитнул сообщение пользователя El Modelo. В нем было сказано о том, что матч Кубка Испании состоялся 19 января, а интервью о беременности Мина Бонино, жена футболиста «Реала», дала 24 февраля.

«Либо Баэна гадалка, либо кто-то выдумывает историю», – написал пользователь El Modelo. Баэна ретвитнул этот пост.

Однако и пользователь твиттера, и Баэна ошиблись. Впервые о проблемах Бонино рассказала 16 января, за три дня до игры «Реала» и «Вильярреала» в Кубке. Тогда она выложила пост в инстаграме, написав, что «эта неделя была одной из самых тяжелых в их жизни».

Интервью от 24 февраля было дано в тот момент, когда ситуация с ребенком уже стабилизировалась.

Скриншот: twitter.com/alexbbaena