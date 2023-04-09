Баэна репостнул твит, где Вальверде попытались уличить во лжи. В нем сказано, что интервью о беременности жена Феде дала после игры Кубка, хотя она сообщила о проблемах за 3 дня до нее
Алекс Баэна попытался уличить Феде Вальверде во лжи, но допустил ошибку
После матча «Реала» с «Вильярреалом» (2:3) стало известно, что полузащитник «Мадрида» Федерико Вальверде дождался 21-летнего испанца на парковке и ударил его в лицо, когда тот направлялся в клубный автобус. Сообщалось, что во время игры Баэна шутил над тем, что Вальверде и его жена могли потерять ребенка.
Затем появились сведения о подробностях стычки. Вальверде подошел к Баэне и попросил повторить слова, сказанные на поле. Когда Алекс сделал это, Феде ударил его в скулу.
Игрок «Вильярреала» заявил, что не шутил о ребенке Вальверде и назвал сообщения об этом «полной ложью».
Вскоре после этого твита Баэна ретвитнул сообщение пользователя El Modelo. В нем было сказано о том, что матч Кубка Испании состоялся 19 января, а интервью о беременности Мина Бонино, жена футболиста «Реала», дала 24 февраля.
«Либо Баэна гадалка, либо кто-то выдумывает историю», – написал пользователь El Modelo. Баэна ретвитнул этот пост.
Однако и пользователь твиттера, и Баэна ошиблись. Впервые о проблемах Бонино рассказала 16 января, за три дня до игры «Реала» и «Вильярреала» в Кубке. Тогда она выложила пост в инстаграме, написав, что «эта неделя была одной из самых тяжелых в их жизни».
Интервью от 24 февраля было дано в тот момент, когда ситуация с ребенком уже стабилизировалась.
Скриншот: twitter.com/alexbbaena
То бананы, то рваные колготки.
Обзывался, отхватил, мазался... какой вызывающий уважение молодой человек!
Очень тупой, канешн, этот гражданин баэна и палится на мелочах...