Судья не внес в протокол удар Вальверде в лицо Баэне. Феде избежит дисквалификации, если «Вильярреал» и Алекс не обратятся в RFEF

Судья не внес в протокол удар Феде Вальверде в лицо Алексу Баэне

«Реал» дома уступил «Вильярреалу» (2:3) в 28-м туре .

После матча стало известно, что полузащитник « » дождался 21-летнего испанца на парковке и ударил его в лицо, когда тот направлялся в клубный автобус. Сообщалось, что во время игры шутил над тем, что Вальверде и его жена могли потерять ребенка.

Затем появились сведения о подробностях стычки. Вальверде подошел к Баэне и попросил повторить слова, сказанные на поле. Когда Алекс сделал это, Феде ударил его в скулу. Игрок «Вильярреала» заявил, что не шутил о ребенке Вальверде и назвал сообщения об этом «полной ложью».

Как пишут Mundo Deportivo и Relevo, судья , работавший на игре «Реала» и « », не внес информацию о случившемся в протокол матча.

Если «Вильярреал» или не обратятся в комитет Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) по проведению соревнований, то Вальверде может избежать спортивных санкций. Relevo сообщает, что «Вильярреал» пока думает, обращаться ли в этот комитет.

Если жалоба все же поступит, комитет по проведению соревнований рассмотрит этот эпизод. В таком случае Вальверде может получить дисквалификацию на несколько матчей.

Полиция в курсе случившегося, но пока заявлений на Вальверде туда не поступало. Если Баэна или «Вильярреал» подадут заявление в полицию, то комитет по проведению соревнований уже не сможет рассматривать этот вопрос, так как он перейдет из спортивной сферы в юридическую.

Отмечается, что в «Вильярреале» очень злы из-за случившегося.

«Реал» влетел «Вильярреалу» через 3 дня после разгрома «Барсы». Похоже, отстанет на 15 очков