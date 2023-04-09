Судья не внес в протокол удар Вальверде в лицо Баэне. Феде избежит дисквалификации, если «Вильярреал» и Алекс не обратятся в RFEF
Судья не внес в протокол удар Феде Вальверде в лицо Алексу Баэне
«Реал» дома уступил «Вильярреалу» (2:3) в 28-м туре Ла Лиги.
После матча стало известно, что полузащитник «Мадрида» Федерико Вальверде дождался 21-летнего испанца на парковке и ударил его в лицо, когда тот направлялся в клубный автобус. Сообщалось, что во время игры Баэна шутил над тем, что Вальверде и его жена могли потерять ребенка.
Затем появились сведения о подробностях стычки. Вальверде подошел к Баэне и попросил повторить слова, сказанные на поле. Когда Алекс сделал это, Феде ударил его в скулу. Игрок «Вильярреала» заявил, что не шутил о ребенке Вальверде и назвал сообщения об этом «полной ложью».
Как пишут Mundo Deportivo и Relevo, судья Хавьер Альберола Рохас, работавший на игре «Реала» и «Вильярреала», не внес информацию о случившемся в протокол матча.
Если «Вильярреал» или Алекс Баэна не обратятся в комитет Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) по проведению соревнований, то Вальверде может избежать спортивных санкций. Relevo сообщает, что «Вильярреал» пока думает, обращаться ли в этот комитет.
Если жалоба все же поступит, комитет по проведению соревнований рассмотрит этот эпизод. В таком случае Вальверде может получить дисквалификацию на несколько матчей.
Полиция в курсе случившегося, но пока заявлений на Вальверде туда не поступало. Если Баэна или «Вильярреал» подадут заявление в полицию, то комитет по проведению соревнований уже не сможет рассматривать этот вопрос, так как он перейдет из спортивной сферы в юридическую.
Отмечается, что в «Вильярреале» очень злы из-за случившегося.
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Если использовать твой подход, то действия Гави в каждом матче надо характеризовать, как "почти оторвал ноги", "жесточайшая попытка маэ-гири" и т.п.
Но что-то мне подсказывает, что тебя такой подход не устроит:))
Есть разница между жесткой игрой в пределах правил и откровенной грубостью.
В целом, ты сам то понимаешь, что только подтвердил мои слова?:))
А как он узнал?
Да легко, скорее всего, его агент вхож в журналистские круги