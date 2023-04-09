Судья не внес в протокол удар Вальверде в лицо Баэне. Феде избежит дисквалификации, если «Вильярреал» и Алекс не обратятся в RFEF

Теги Реал Мадрид Вильярреал Ла Лига происшествия судьи Федерация футбола Испании Хавьер Альберола Рохас Федерико Вальверде Алекс Баэна Футбол

Судья не внес в протокол удар Феде Вальверде в лицо Алексу Баэне

«Реал» дома уступил «Вильярреалу» (2:3) в 28-м туре Ла Лиги.

После матча стало известно, что полузащитник «Мадрида» Федерико Вальверде дождался 21-летнего испанца на парковке и ударил его в лицо, когда тот направлялся в клубный автобус. Сообщалось, что во время игры Баэна шутил над тем, что Вальверде и его жена могли потерять ребенка.

Затем появились сведения о подробностях стычки. Вальверде подошел к Баэне и попросил повторить слова, сказанные на поле. Когда Алекс сделал это, Феде ударил его в скулу. Игрок «Вильярреала» заявил, что не шутил о ребенке Вальверде и назвал сообщения об этом «полной ложью».

Как пишут Mundo Deportivo и Relevo, судья Хавьер Альберола Рохас, работавший на игре «Реала» и «Вильярреала», не внес информацию о случившемся в протокол матча.

Если «Вильярреал» или Алекс Баэна не обратятся в комитет Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) по проведению соревнований, то Вальверде может избежать спортивных санкций. Relevo сообщает, что «Вильярреал» пока думает, обращаться ли в этот комитет.

Если жалоба все же поступит, комитет по проведению соревнований рассмотрит этот эпизод. В таком случае Вальверде может получить дисквалификацию на несколько матчей.

Полиция в курсе случившегося, но пока заявлений на Вальверде туда не поступало. Если Баэна или «Вильярреал» подадут заявление в полицию, то комитет по проведению соревнований уже не сможет рассматривать этот вопрос, так как он перейдет из спортивной сферы в юридическую.

Отмечается, что в «Вильярреале» очень злы из-за случившегося.

«Реал» влетел «Вильярреалу» через 3 дня после разгрома «Барсы». Похоже, отстанет на 15 очков

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42 комментария

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CM1
Ну если Баэно реально ничего не говорил (как он утверждает), а Вальверде просто его ударил на парковке, то нужно подавать заявление и пусть разбираются. А если правдива версия Вальверде, то неизвестно, кто больше пострадает от этих разбирательств: Феде в худшем для себя случае заплатит штраф, а вот Баэну затравят за такое (тем более, в Испании)...
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Bazilic
Вот как тут можно обойтись без длительной дисквалификации для Вальверде и Баэны? Особенно для мадридца. Почему Левандовского за ерунду в самый разгар гонки на 3 матча дисквалифицировали, а тут ничего?
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Блуждающий странник
Стычка на парковке и протокол матча. Помогите Даше-путешественнице найти связь
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alwes
Зря что ли ништяки отрабатывает от негрейры, ну не топить же маргарин.
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Bazilic
Обоих дисквалифицировать нужно
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CM1
А чего судья и такое должен вносить в протокол? Я просто думал, что судья должен реагировать на то, что происходит на поле и в подтрибунке (в раздевалке) во время матча. А после матча, на парковке? А если они на дискотеке подерутся, это тоже судья должен внести в протокол?
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Мадрид наказывает!
Думаю Флорентино должен подключить все связи, чтобы сгноить этот кусок говна и вышвырнуть его из футбола.
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soulsick
Ответ Igor Shalamov
А оскорблять закон разрешает?
Хороший вопрос. Тут многие не в курсе и не понимают, что оскорбление запрещено в той же мере, что и побои:)
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MADRiD_00
Ответ ljolik888
А при чем здесь судья или он должен проводить всех игроков до дома ? Матч закончился- его работа тоже .
Согласен с вами 👍🏻
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soulsick
Ответ Gaiar
Грубостью не запомнился?) у меня перед глазами его жесткий подкат в Суперкубке, чистая агрессия?
Фанат Барсы, который смог вспомнить эпизод 3-месячной давности, хотя после были еще класико. (Впрочем, я даже не понял о каком эпизоде речь).

Если использовать твой подход, то действия Гави в каждом матче надо характеризовать, как "почти оторвал ноги", "жесточайшая попытка маэ-гири" и т.п.
Но что-то мне подсказывает, что тебя такой подход не устроит:))

Есть разница между жесткой игрой в пределах правил и откровенной грубостью.

В целом, ты сам то понимаешь, что только подтвердил мои слова?:))
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Алексей Марков
Ответ Gaiar
Грубостью не запомнился?) у меня перед глазами его жесткий подкат в Суперкубке, чистая агрессия?
это ты про подкат под Морату, который выходил 1 на 1? Какая там агрессия-то?)
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QueenAmidala
Вильярреал не будет подавать протест, это еще вчера испанские СМИ написали. Их делегат сначала написал твит, что Вальверде трус, потом узнал предысторию инцидента и удалил написанное.
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Caerly
А какой протокол матча? Это дело полиции исключительно.
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QueenAmidala
Ответ soulsick
Игрок «Вильярреала» заявил, что не шутил о ребенке Вальверде и назвал сообщения об этом «полной ложью». Иного и не ожидалось. Но здесь важен другой момент - Баэна попытался сослаться на то, что он якобы не мог знать о ситуации с супругой Вальверде, поскольку она дала интервью в феврале, а первый случай на эту тему был в кубковом матче в январе. Между тем, это быстро опровергли, поскольку ряд испанских СМИ озвучил факт возникших со здоровьем проблем за 5 дней до кубкового матча, а интервью было уже после того, как ситуация стабилизировалась. Спешить с выводами не стоит, но пока больше доверия словам Вальверде, который, слава Богу, ни разу не запомнился какой-то грубостью на поле.
Испанские СМИ муссировали слухи о выкидыше уже начиная с Класико в Суперкубке Испании, потому что жена Вальверде тогда писала, что Феде очень хотел победить и порадовать их в такое трудное время
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Igor Shalamov
Ответ Фарид Харисов
Пусть уж лучше к матчу относится и получит дисквалификацию, потому что если это не относится к матчу — это административка, даже самых гнусных людей бить на парковках закон не разрешает.
А оскорблять закон разрешает?
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андрей кольцов
Ответ LIVERPOOL18921503/25052005
То есть оскорбление близких футболиста - рядовое дело? Нет уж, таким козлам, как Баэна надо прописать в нос пару переломов, чтобы думал, прежде чем что-либо подобное вякать
А вы рядом были, что утверждаете на счет оскорблений?
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андрей кольцов
Ответ Gaiar
Грубостью не запомнился?) у меня перед глазами его жесткий подкат в Суперкубке, чистая агрессия?
А у Реала все святые да божьи одуванчики. Все их обижают, а так как они молодые, то ведутся на провокации
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OneMind
А причём здесь протокол судьи? Матч давно закончен, все уже в душ успели сходить. Он до конца дня должен протоколировать всё?
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Полуэктов Пётр
А как судья может внести в протокол матча происшетсвие на парковке у стадиона?)
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rej1sta
Ответ soulsick
Ниже только что об этом написал. Испанские СМИ распространили инфу о сложностях супруги Вальверде с беременностью 14-15 января. Матч Кубка был 19 января.
А, понял, спасибо. Не увидел ваш комментарий.
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GuruFutbola
Ответ Иван Куянец
14 лч 35 лалиг у полузащиты Реала есть зм у Модрича
Лично брал 14 лч?
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soulsick
Ответ rej1sta
Пишут, что первый раз Баэна сказал это в 1/8 кубка Испании, матч был в январе. Как он об этом узнал, если жена Вальверде рассказала об этом только в феврале? (Ни в коем случае не оправдываю Баэну, если он реально это сказал, но просто интересно, как так вышло, что он высказал этот бред раньше, чем об этом мог кто-либо узнать?)
Ниже только что об этом написал. Испанские СМИ распространили инфу о сложностях супруги Вальверде с беременностью 14-15 января. Матч Кубка был 19 января.
+6
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Vlad
Ответ LIVERPOOL18921503/25052005
То есть оскорбление близких футболиста - рядовое дело? Нет уж, таким козлам, как Баэна надо прописать в нос пару переломов, чтобы думал, прежде чем что-либо подобное вякать
Один оскорбил, за что и получил по морде от другого. Вполне обыденно. Так и должно быть. Что тут необычного
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LIVERPOOL18921503/25052005
Ответ rej1sta
Пишут, что первый раз Баэна сказал это в 1/8 кубка Испании, матч был в январе. Как он об этом узнал, если жена Вальверде рассказала об этом только в феврале? (Ни в коем случае не оправдываю Баэну, если он реально это сказал, но просто интересно, как так вышло, что он высказал этот бред раньше, чем об этом мог кто-либо узнать?)
Если это так, то этой гниде мало досталось

А как он узнал?

Да легко, скорее всего, его агент вхож в журналистские круги
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-1
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Gaiar
Ответ soulsick
Игрок «Вильярреала» заявил, что не шутил о ребенке Вальверде и назвал сообщения об этом «полной ложью». Иного и не ожидалось. Но здесь важен другой момент - Баэна попытался сослаться на то, что он якобы не мог знать о ситуации с супругой Вальверде, поскольку она дала интервью в феврале, а первый случай на эту тему был в кубковом матче в январе. Между тем, это быстро опровергли, поскольку ряд испанских СМИ озвучил факт возникших со здоровьем проблем за 5 дней до кубкового матча, а интервью было уже после того, как ситуация стабилизировалась. Спешить с выводами не стоит, но пока больше доверия словам Вальверде, который, слава Богу, ни разу не запомнился какой-то грубостью на поле.
Грубостью не запомнился?) у меня перед глазами его жесткий подкат в Суперкубке, чистая агрессия?
+3
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