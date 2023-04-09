«Вальверде – быдло и трус». Представитель «Вильярреала» Хиско раскритиковал хавбека «Реала» после его конфликта с Баэной на парковке
Представитель «Вильярреала» оскорбил Федерико Вальверде в соцсетях
Хиско, ранее игравший в нападении «желтой подлодки», написал в твиттере: «Вальверде – быдло и трус». Позже 36-летний испанец удалил сообщение.
После игры 28-го тура Ла Лиги между «Реалом» и «Вильярреалом» (2:3) хавбек мадридцев на парковке ударил полузащитника Алекса Баэну в лицо. В окружении уругвайца объяснили, что причина нападения «очень серьезная», речь идет об «издевке над семьей».
Вальверде – Баэне на парковке: «Повтори, что ты сказал о моем ребенке на поле». Игрок «Вильярреала» повторил и после этого получил удар в скулу
Баэна, которого ударил Вальверде, заявил, что не шутил о ребенке Феде: «Ложь. Очень расстроен агрессией, от которой я пострадал после игры»
А на деле, многие уважающие себя мужчины даже не дотерпели бы до парковки, а втащили бы прямо на поле. Так что тут он еще сдержался.
В то же время интеллигент и настоящий отважный мужчина Баэна интеллигентно оскорбил семью, а потом по мужски и очень храбро начал звать на помощь охрану)
не закидывая сразу минусами, объясните мне в чем не прав Феде? адекватно объясните, кто так считает
А на месте Феде так поступил бы любой уважающий себя мужчина, защитив честь и достоинство своей женщины, ребёнка и семьи!