«Вальверде – быдло и трус». Представитель «Вильярреала» Хиско раскритиковал хавбека «Реала» после его конфликта с Баэной на парковке

Представитель «Вильярреала» оскорбил Федерико Вальверде в соцсетях

, ранее игравший в нападении «желтой подлодки», написал в твиттере: «Вальверде – быдло и трус». Позже 36-летний испанец удалил сообщение.

После игры 28-го тура между « » и « » (2:3) хавбек мадридцев на парковке ударил полузащитника в лицо. В окружении уругвайца объяснили, что причина нападения «очень серьезная», речь идет об «издевке над семьей».

Вальверде – Баэне на парковке: «Повтори, что ты сказал о моем ребенке на поле». Игрок «Вильярреала» повторил и после этого получил удар в скулу

Баэна, которого ударил Вальверде, заявил, что не шутил о ребенке Феде: «Ложь. Очень расстроен агрессией, от которой я пострадал после игры»