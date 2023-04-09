«Вальверде – быдло и трус». Представитель «Вильярреала» Хиско раскритиковал хавбека «Реала» после его конфликта с Баэной на парковке

Теги Реал Мадрид Вильярреал Ла Лига Хиско Федерико Вальверде брань Алекс Баэна Футбол

Представитель «Вильярреала» оскорбил Федерико Вальверде в соцсетях

Хиско, ранее игравший в нападении «желтой подлодки», написал в твиттере: «Вальверде – быдло и трус». Позже 36-летний испанец удалил сообщение.

После игры 28-го тура Ла Лиги между «Реалом» и «Вильярреалом» (2:3) хавбек мадридцев на парковке ударил полузащитника Алекса Баэну в лицо. В окружении уругвайца  объяснили, что причина нападения «очень серьезная», речь идет об «издевке над семьей».

Вальверде – Баэне на парковке: «Повтори, что ты сказал о моем ребенке на поле». Игрок «Вильярреала» повторил и после этого получил удар в скулу

Баэна, которого ударил Вальверде, заявил, что не шутил о ребенке Феде: «Ложь. Очень расстроен агрессией, от которой я пострадал после игры»

 

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28 комментариев

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Мохмад Курбанов
Ответ Юрий Кечко
Челюсть Хиско в зоне риска
😂🤣
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Мохмад Курбанов
Ответ red hikkikomori
Все по факту , обычные люди, если их оскорбили, сразу на эмоциях могут ударить оскорблявшего, а Вальверде как маньяк, все спланировал, сразу на провокацию не ответил, выследил жертву и ударил.
Красавчик! Всё правильно сделал!
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Владислав Козьминский
Ответ Анвар Масимов
быдлядская Феде, должен быть дискалифицирован до конца сезона
🤡
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Владислав Козьминский
Ответ GuruFutbola
Это еще мягко сказано, этот маленький человек просто олицетворение меньше чем клуба, за который играет)
гуру желаю тебе чтобы того же, что сказала Баэна Вальверде
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Bazilic
Два плохих поступка от двух игроков
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Не уверен!!
Ну да, трус, вышел 1на 1 на парковку. Но зато Нюнужно куда больше смелости, чтобы написать в твиттере. Потом видимо испугался, что и с него на парковке то смогут спросить
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Ksandvankneshas
Ответ arspurs9
Ну мне в соседней новости одна местная девочка доказывала, что если оскорбляют жену и ребенка, нужно стоять и молчать, вытирая с лица слюни оппонента и просить перестать, не доводя до рукоприкладства. Так что у всех разное мнение) А на деле, многие уважающие себя мужчины даже не дотерпели бы до парковки, а втащили бы прямо на поле. Так что тут он еще сдержался.
Втащил бы на поле и получил бы дискву на полгода, если не больше.
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arspurs9
Ответ Kyancey
Быдло и трус - в первую очередь Алекс Баэна. Вместо того, чтобы публично извиниться, сидит в твиттере и что-то там репостит А на месте Феде так поступил бы любой уважающий себя мужчина, защитив честь и достоинство своей женщины, ребёнка и семьи!
Ну мне в соседней новости одна местная девочка доказывала, что если оскорбляют жену и ребенка, нужно стоять и молчать, вытирая с лица слюни оппонента и просить перестать, не доводя до рукоприкладства. Так что у всех разное мнение)
А на деле, многие уважающие себя мужчины даже не дотерпели бы до парковки, а втащили бы прямо на поле. Так что тут он еще сдержался.
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i am better
Феде все правильно сделал. туда этого Баэну
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arspurs9
Быдло и трус пришел к обидчику и его команде, что бы выяснить все лицом к лицу и ударил его.
В то же время интеллигент и настоящий отважный мужчина Баэна интеллигентно оскорбил семью, а потом по мужски и очень храбро начал звать на помощь охрану)
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Pol Belov
Ответ Крыс Пол
Слова, которые не ведут к негативным последствиям, ничего не значат. А те слова, которые(если они ещё были) Баэна сказал, никакого вреда семье Вальверде не нанесли, в отличие от подлого удара в лицо, который мог и к смерти привести.. Сразу вспоминается случай, когда Ваня Агафонов нагрубил Расулу, возможно, тоже задел родных - и в итоге умер от одного удара, неудачно приземлившись. И кто в итоге больше вреда нанес оппоненту - вопрос риторический. Не даром же самосуд запрещён, а на состояние аффекта это не спишешь, так как Феде действовал расчетливо, распланировал свои действия, дождался пока все помоются, переоденутся и только тогда пришел вершить самосуд.
типичный terpila...
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Mario Enzo
Ответ Пако
Раз Хиско удалил своё сообщение, скорее всего он-то и есть трус.
В новостях было, что он это написал до того, как узнал, что сказал Баэна - Вальверде. Значит, не все потеряно. Спортс опаздывает по событиям.
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d.xoxlov
Судя по удалению твита, быдло и трус, как раз, – Хиско.
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Азамат Кабертай
Почему тут все пишут "не оправдываю поступок Вальверде, но Баэна... " ?
не закидывая сразу минусами, объясните мне в чем не прав Феде? адекватно объясните, кто так считает
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Анвар Масимов
быдлядская Феде, должен быть дискалифицирован до конца сезона
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werowolf-gears
Вот это люди за плюсы бьются, сами готовы за Вальвердэ прибить
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Крыс Пол
Слова, которые не ведут к негативным последствиям, ничего не значат. А те слова, которые(если они ещё были) Баэна сказал, никакого вреда семье Вальверде не нанесли, в отличие от подлого удара в лицо, который мог и к смерти привести.. Сразу вспоминается случай, когда Ваня Агафонов нагрубил Расулу, возможно, тоже задел родных - и в итоге умер от одного удара, неудачно приземлившись. И кто в итоге больше вреда нанес оппоненту - вопрос риторический. Не даром же самосуд запрещён, а на состояние аффекта это не спишешь, так как Феде действовал расчетливо, распланировал свои действия, дождался пока все помоются, переоденутся и только тогда пришел вершить самосуд.
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GuruFutbola
Это еще мягко сказано, этот маленький человек просто олицетворение меньше чем клуба, за который играет)
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red hikkikomori
Все по факту , обычные люди, если их оскорбили, сразу на эмоциях могут ударить оскорблявшего, а Вальверде как маньяк, все спланировал, сразу на провокацию не ответил, выследил жертву и ударил.
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Нефанатик
Ответ Вова Гаврилов
Трус это Баэна, который при этом ни то, чтобы извиниться за столь противные слова, а еще и попытался оправдаться, хорошо что не вышло. Хотя поступок Вальверде никто и не оправдывает, но назвать трусом его точно нельзя
Вальверде оправдывает любой адекватный человек, что значит "никто не оправдывает" все он сделал правильно. Этот негодяй затронул его личное за что Вальверде и дал ему по челюсти
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Пако
Раз Хиско удалил своё сообщение, скорее всего он-то и есть трус.
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SaH4r.
новость завтра: Вальверде дождался пока Хиско выйдет с работы и отметелил его за гаражами
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Трус ваще. Не мог один против всей нашей команды выйти
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Kyancey
Быдло и трус - в первую очередь Алекс Баэна. Вместо того, чтобы публично извиниться, сидит в твиттере и что-то там репостит
А на месте Феде так поступил бы любой уважающий себя мужчина, защитив честь и достоинство своей женщины, ребёнка и семьи!
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Бухгалтер2021
кто такой хиско??
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