У «Химок» 1 победа в 24 матчах после ухода Юрана и 4 поражения подряд

«Химки» одержали лишь одну победу в 24 матчах после увольнения Сергея Юрана

В 22-м туре Мир «Химки» на выезде потерпели разгромное поражение от (0:3). Это четвертое подряд поражение подмосковной команды – ранее «Химки» уступили «Краснодару» (0:6), «Ростову» (0:1) и «Зениту» (2:3).

покинул пост главного тренера в августе 2022 года. Его сменил Николай Писарев, а вскоре команду возглавил Спартак Гогниев. После увольнения обязанности главного тренера исполняет .

После ухода Сергея Юрана у «Химок» 18 поражений, 5 ничьих и лишь одна победа – над «Оренбургом» в 16-м туре чемпионата (2:0).

«Химки» занимают предпоследнее, 15-е, место в турнирной таблице, имея равное количество очков с «Торпедо», занимающим последнее место.