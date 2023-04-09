У «Химок» 1 победа в 24 матчах после ухода Юрана и 4 поражения подряд

Теги ЦСКА Химки Спартак Гогниев премьер-лига Россия Сергей Юран Ринат Билялетдинов Футбол

«Химки» одержали лишь одну победу в 24 матчах после увольнения Сергея Юрана

В 22-м туре Мир РПЛ «Химки» на выезде потерпели разгромное поражение от ЦСКА (0:3). Это четвертое подряд поражение подмосковной команды – ранее «Химки» уступили «Краснодару» (0:6), «Ростову» (0:1) и «Зениту» (2:3).

Сергей Юран покинул пост главного тренера в августе 2022 года. Его сменил Николай Писарев, а вскоре команду возглавил Спартак Гогниев. После увольнения Гогниева обязанности главного тренера исполняет Ринат Билялетдинов.

После ухода Сергея Юрана у «Химок» 18 поражений, 5 ничьих и лишь одна победа – над «Оренбургом» в 16-м туре чемпионата (2:0).

«Химки» занимают предпоследнее, 15-е, место в турнирной таблице, имея равное количество очков с «Торпедо», занимающим последнее место.

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14 комментариев

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Сибирский литовец
Можно было про поражения не писать .
Победа же есть
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jonnysilverhand01
Проклятие Юрана > УПЦ
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44ndfwwgbr
Достойны прямого вылета.
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Вова Гаврилов
Туда им и дорога, со дна уже стучат
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MikhaL
Зато сынулька инвестора в старте вышел.
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Alex Metallov
Быстрее бы Химки вылетел и желательно надолго. Ждем Балтику в высшей лиге.
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Вадим Симонов
В пердив!
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Юрий Кечко
Глянул их состава сегодня стартовый , на полном серьезе не уверен что они и в медиалиге бы выделялись
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Ice Bolt
Только радость по этому поводу. После всех тех дел, что творят их владельцы
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psixyec
Нормальные люди: ведут отсчёт со дня рождения Христа
Спорц: считает количество неудачных игр с момента увольнения Юрана
+20
-3
+17
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Filipp Gorski
Ответ encaro_one
Страшнее проклятья Юрана только проклятье Заремы. После неё Уфа вообще в ликвидацию скоро уйдёт в ПФЛ.
Ну и супер пускай отправляются еще ниже
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tommy_hell_trigger
Зато триколор с ленточкой налепили
Патриотично же ептЭ
+12
-2
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encaro_one
Страшнее проклятья Юрана только проклятье Заремы.
После неё Уфа вообще в ликвидацию скоро уйдёт в ПФЛ.
+1
-1
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Kyancey
Не может не радовать очередное поражение чёрной дыры в РПЛ!
+33
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