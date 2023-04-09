У «Химок» 1 победа в 24 матчах после ухода Юрана и 4 поражения подряд
«Химки» одержали лишь одну победу в 24 матчах после увольнения Сергея Юрана
В 22-м туре Мир РПЛ «Химки» на выезде потерпели разгромное поражение от ЦСКА (0:3). Это четвертое подряд поражение подмосковной команды – ранее «Химки» уступили «Краснодару» (0:6), «Ростову» (0:1) и «Зениту» (2:3).
Сергей Юран покинул пост главного тренера в августе 2022 года. Его сменил Николай Писарев, а вскоре команду возглавил Спартак Гогниев. После увольнения Гогниева обязанности главного тренера исполняет Ринат Билялетдинов.
После ухода Сергея Юрана у «Химок» 18 поражений, 5 ничьих и лишь одна победа – над «Оренбургом» в 16-м туре чемпионата (2:0).
«Химки» занимают предпоследнее, 15-е, место в турнирной таблице, имея равное количество очков с «Торпедо», занимающим последнее место.
Победа же есть
Спорц: считает количество неудачных игр с момента увольнения Юрана
Патриотично же ептЭ
После неё Уфа вообще в ликвидацию скоро уйдёт в ПФЛ.