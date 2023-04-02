Юран о «Химках»: «Что-то невероятное происходит. Ни игроки, ни тренер, ни руководство не справляются с задачами»

Теги Химки Спартак Гогниев премьер-лига Россия Сергей Юран Футбол

Сергей Юран удивлен результатами «Химок» после его увольнения.

Без него у команды 1 победа в 23 матчах, текущая серия поражений насчитывает 3 игры.

«В клубе меня нет уже больше семи месяцев, поэтому даже не могу представить, что могло случиться в «Химках» , чтобы были такие результаты.

А результаты говорят, что что-то невероятное происходит с командой. Невероятное со знаком минус.

Лучше спрашивать руководство о нынешнем состоянии клуба и команды. Очевидно, что сейчас никто не справляется со своими задачами. Ни футболисты, ни тренер, ни руководство не показывают результат. Значит, что-то не так», – сказал Юран.

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5 комментариев

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Dinamik1
Юрану дайте по рулить хуже не будет.
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Тимур Таубаев
Надо звонить Юрану , точно поможет вылезти из ж Химкам)
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igls54
Юран! Не мешай Терюшкову выводить Химки в лучшую лигу мира
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Spaten
А почему бы и не нет?
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Юрий Кечко
«Но если заплатят хорошо, я снова приду» -добавил Юран
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