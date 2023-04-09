«Вильярреал» и Баэна не пожалуются на Вальверде в RFEF. В таком случае хавбека «Реала» не накажут, ему грозил бан на 3-12 матчей

Феде Вальверде может избежать дисквалификации после того, как ударил Алекса Баэну по лицу

После матча «Реала» с « » (2:3) стало известно, что полузащитник « » дождался 21-летнего испанца на парковке и ударил его в лицо, когда тот направлялся в клубный автобус. Сообщалось, что во время игры шутил над тем, что Вальверде и его жена могли потерять ребенка.

Затем появились сведения о подробностях стычки. Вальверде подошел к Баэне и попросил повторить слова, сказанные на поле. Когда Алекс сделал это, Феде ударил его в скулу. Игрок «Вильярреала» заявил, что не шутил о ребенке Вальверде и назвал сообщения об этом «полной ложью».

Как сообщает As, на данный момент ни «Вильярреал», ни пострадавший игрок не планируют жаловаться на Вальверде в комитет Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) по проведению соревнований.

Если бы жалоба была подана, Вальверде могли бы дисквалифицировать на срок от 3 до 12 матчей.

Вальверде ударил соперника на парковке. Вероятно, за мерзкие слова о том, как он чуть не потерял ребенка