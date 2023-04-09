«Вильярреал» и Баэна не пожалуются на Вальверде в RFEF. В таком случае хавбека «Реала» не накажут, ему грозил бан на 3-12 матчей

Теги Реал Мадрид Вильярреал Ла Лига происшествия Федерация футбола Испании Федерико Вальверде Алекс Баэна Футбол

Феде Вальверде может избежать дисквалификации после того, как ударил Алекса Баэну по лицу

После матча «Реала» с «Вильярреалом» (2:3) стало известно, что полузащитник «Мадрида» Федерико Вальверде дождался 21-летнего испанца на парковке и ударил его в лицо, когда тот направлялся в клубный автобус. Сообщалось, что во время игры Баэна шутил над тем, что Вальверде и его жена могли потерять ребенка.

Затем появились сведения о подробностях стычки. Вальверде подошел к Баэне и попросил повторить слова, сказанные на поле. Когда Алекс сделал это, Феде ударил его в скулу. Игрок «Вильярреала» заявил, что не шутил о ребенке Вальверде и назвал сообщения об этом «полной ложью».

Как сообщает As, на данный момент ни «Вильярреал», ни пострадавший игрок не планируют жаловаться на Вальверде в комитет Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) по проведению соревнований.

Если бы жалоба была подана, Вальверде могли бы дисквалифицировать на срок от 3 до 12 матчей.

Вальверде ударил соперника на парковке. Вероятно, за мерзкие слова о том, как он чуть не потерял ребенка

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41 комментарий

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nurikkkk
Ответ Extrim
Не понятно сказал то что ему приписывают буена или нет , как и не ясно почему он не пожаловался? Может потому что просто доказательств нет?
Просто ВильяРеал дал понять Баэне, что он не прав.
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Evgeniy 72
Ответ kassi kill
за каждое свое слово нужно отвечать. нужно следить за своим языком.
Если Баэна действительно так мерзко шутил, то полностью поддерживаю мордобой от Феде. Вот только тот отрицает. Что-то между ними действительно произошло, но Феде мог просто взять самое гнусное из того, что слышал от враждебных трибун, и приписать это оппоненту, чтобы получить поддержку после насилия, или так не бывает??? Ребенок ведь выжил, как и жена Вальверде, с чего бы Баэна вообще шутить на неактуальную тему, так что тут полной ясности нет. Обоих бы проверить на полиграфе, кто врёт, того и наказать.
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Денис Давыдов
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Молодец, что сдержался, только вот на этом видео Баэна вообще ничего не говорит. Может, это проблема качества, но нужен именно тот самый момент для чтения по губам. Но ещё раз повторю-если покажут оскорбление и само нанесение телесных повреждений в ответ на него на парковке, то понесут наказание оба.
Ну тогда видимо и подумал что на парковке заряжу без последствий. Ну если докажут что подобные слова Баэна действительно произносил, то наказать его тоже имеет смысл. Но даже если так, то Вальверде должен понести куда более серьезное наказание.
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<~Inter~>
Ответ Chris "Birdman" Andersen
Видимо нечего предъявить против Феде. На месте других игроков лиги я бы ему обструкцию устроил пока он не принесет публичные извинения Вальверде и общественности.
Извинения за что? За то что журналисты в статье написали? По факту ни одна из сторон не подтвердит свои слова и действия, а значит ничего не было
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Денис Давыдов
Ответ ten Hag
«Неадекватное быдло Вальверде».. Вы зато быстро выводы сделали, что Феде просто быдло, и ни за что леща отвесил провокатору. Явно уругваец не пошел бы ни с чего искать игрока Вильярреала и бить его Хейт своей и пристрастия оставьте
Ваще не знаю кто этот ваш Вальверде и Баэна, ла лигу не смотрю, в составах Реала и Вильярреала не разбираюсь. если бы была обратная ситуация писал бы тоже самое. причем тут пристрастия? Да я считаю что человек который выслеживает другого на парковке после матча типа спрашивает за слова и бьёт - неадекватное быдло. Слишком большой акцент делают на якобы каких словах он пошел это, но это в любом случае не является оправданием, тем более большинство тут жопой читают, что ребенок как бы жив и родился без проблем. Вот ток у папаши видимо личные проблемы с психикой. И ток после публичных извинений и суда такое можно простить в обществе. А слова всего лишь слова.
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rachidibrahimov
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Молодец, что сдержался, только вот на этом видео Баэна вообще ничего не говорит. Может, это проблема качества, но нужен именно тот самый момент для чтения по губам. Но ещё раз повторю-если покажут оскорбление и само нанесение телесных повреждений в ответ на него на парковке, то понесут наказание оба.
Ну, такие доказателство вряд ли будут. А так, да. Если отвечать по закону, то обеим. Но такая реакция Феде, говорит сама за себя.
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ rachidibrahimov
https://t.me/LSR_RM/33284 Здесь отчетливо видно, что Феде еле сдержался чтобы не ударить его
Молодец, что сдержался, только вот на этом видео Баэна вообще ничего не говорит. Может, это проблема качества, но нужен именно тот самый момент для чтения по губам. Но ещё раз повторю-если покажут оскорбление и само нанесение телесных повреждений в ответ на него на парковке, то понесут наказание оба.
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QWertY
Нужно дать бан уругвайскому дикарю
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Денис Давыдов
Ответ Экселлент
Ты человек или кто? он издевался и прикалывался со смерти его нерожденного ребенка, грошь цена таким как ты
Рождённого ребенка лол)
ну и опять возвращаемся к тому как читают новости большинство здешних защитников Вальверде 😂
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Extrim
Не понятно сказал то что ему приписывают буена или нет , как и не ясно почему он не пожаловался? Может потому что просто доказательств нет?
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Mark Andre Ter Shtegen
Ответ Александр Нижников
может лучше баэна дисквалифицировать?
За что?
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Денис Давыдов
Ответ kassi kill
ах, ну, да. оскорблять человека и шутить над потерянным ребёнком это нормально. понятно .
Ну во-первых с ребенком все в порядке. И нигде не писал что это нормально, однако бить людей ещё хуже, это преступление. а в ответ можно было просто нахрен послать, но это видимо слишком мелко для нашего "героя".
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kassi kill
Ответ Южанин78
За что? За слова одного человека против другого без доказательства?
за каждое свое слово нужно отвечать. нужно следить за своим языком.
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kassi kill
Ответ Денис Давыдов
мусорнуться... весь интеллектуальный уровень всех тех кто поддерживает неадекватное быдло Вальверде.
ах, ну, да. оскорблять человека и шутить над потерянным ребёнком это нормально. понятно .
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Пацанчик реальный
Ответ GuruFutbola
Комментарий удален модератором
А я всегда считал,что главные терпилы это болельщики Барселоны!
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Пацанчик реальный
Ответ Денис Давыдов
Зря, надо было наказывать, сегодня просто удар, завтра с ножом нападёт. и так же будут оправдывать ребенком любое нападение?
Ага,послезавтра кого-то изнасилует,через день президента убьет,а еще через день радерный удар по какой-нибудь стране устроит!
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Ed Lightman
Ответ GuruFutbola
Комментарий удален модератором
Ну ты ж не тонешь🤣🤣🤣
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ten Hag
Ответ Денис Давыдов
мусорнуться... весь интеллектуальный уровень всех тех кто поддерживает неадекватное быдло Вальверде.
«Неадекватное быдло Вальверде»..
Вы зато быстро выводы сделали, что Феде просто быдло, и ни за что леща отвесил провокатору. Явно уругваец не пошел бы ни с чего искать игрока Вильярреала и бить его
Хейт своей и пристрастия оставьте
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Экселлент
Ответ Денис Давыдов
мусорнуться... весь интеллектуальный уровень всех тех кто поддерживает неадекватное быдло Вальверде.
Ты человек или кто? он издевался и прикалывался со смерти его нерожденного ребенка, грошь цена таким как ты
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Анвар Масимов
дядя Перец опять договорился
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Михаил Шаповалов
значит было)
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rachidibrahimov
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Вне зависимости от клубных пристрастий и симпатий, оба эпизода надо доказывать, причём с видеоподтверждениями. И если и оскорбления, и "акт насилия" подтвердятся, то уехать на дискву смогут оба, причём, Вальверде на бОльший срок за телесные повреждения. А "памужски/папанятиям" лучше оставить в комментариях🤷‍♂️
https://t.me/LSR_RM/33284

Здесь отчетливо видно, что Феде еле сдержался чтобы не ударить его
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Баркамол Абдулла
Даже клуб Баену не поддержал, это доказательство того что сам клуб знает как человек Баена кусок.... и вполне мог такой мерзость сказать Феде
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Mario Enzo
Рыло в пушку у олигофрена баэны , потому и не жалуется, ибо последствия будут при разбирательстве не в его пользу.
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Денис Давыдов
Ответ kassi kill
ещё бы они жаловались. Баэны сам должен решать свои проблемы Красавцы. Могли мусорнуться и накатать заяву, но решили не впрягаться за щенка трусливого ✌🏽🤝🏽
мусорнуться... весь интеллектуальный уровень всех тех кто поддерживает неадекватное быдло Вальверде.
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