«Вильярреал» и Баэна не пожалуются на Вальверде в RFEF. В таком случае хавбека «Реала» не накажут, ему грозил бан на 3-12 матчей
Феде Вальверде может избежать дисквалификации после того, как ударил Алекса Баэну по лицу
После матча «Реала» с «Вильярреалом» (2:3) стало известно, что полузащитник «Мадрида» Федерико Вальверде дождался 21-летнего испанца на парковке и ударил его в лицо, когда тот направлялся в клубный автобус. Сообщалось, что во время игры Баэна шутил над тем, что Вальверде и его жена могли потерять ребенка.
Затем появились сведения о подробностях стычки. Вальверде подошел к Баэне и попросил повторить слова, сказанные на поле. Когда Алекс сделал это, Феде ударил его в скулу. Игрок «Вильярреала» заявил, что не шутил о ребенке Вальверде и назвал сообщения об этом «полной ложью».
Как сообщает As, на данный момент ни «Вильярреал», ни пострадавший игрок не планируют жаловаться на Вальверде в комитет Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) по проведению соревнований.
Если бы жалоба была подана, Вальверде могли бы дисквалифицировать на срок от 3 до 12 матчей.
Вальверде ударил соперника на парковке. Вероятно, за мерзкие слова о том, как он чуть не потерял ребенка
ну и опять возвращаемся к тому как читают новости большинство здешних защитников Вальверде 😂
Вы зато быстро выводы сделали, что Феде просто быдло, и ни за что леща отвесил провокатору. Явно уругваец не пошел бы ни с чего искать игрока Вильярреала и бить его
Хейт своей и пристрастия оставьте
Здесь отчетливо видно, что Феде еле сдержался чтобы не ударить его