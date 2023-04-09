Вальверде – Баэне на парковке: «Повтори, что ты сказал о моем сыне на поле». Игрок «Вильярреала» повторил и после этого получил удар в скулу

Теги Реал Мадрид Вильярреал Ла Лига происшествия Федерико Вальверде Алекс Баэна Футбол

Феде Вальверде перед ударом просил Алекса Баэну повторить слова о сыне, сказанные на поле

«Реал» дома уступил «Вильярреалу» (2:3) в 28-м туре Ла Лиги.

После матча стало известно, что полузащитник «Мадрида» Федерико Вальверде дождался 21-летнего испанца на парковке и ударил его в лицо, когда тот направлялся в клубный автобус. Сообщалось, что во время игры Баэна шутил над тем, что Вальверде и его жена могли потерять ребенка.

Затем игрок «Вильярреала» заявил, что не шутил о ребенке Вальверде и назвал сообщения об этом «полной ложью».

Как утверждает Carrusel Deportivo со ссылкой на источники в «Вильярреале», Баэна смотрел в телефон, когда Феде подошел к нему на парковке у стадиона и ударил в скулу.

Cadena SER сообщает, что Вальверде сказал: «Повтори то, что ты сказал о моем сыне на поле». Баэна произнес то, что говорил на поле, и после этого получил удар по лицу.

«Реал» влетел «Вильярреалу» через 3 дня после разгрома «Барсы». Похоже, отстанет на 15 очков

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130 комментариев

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Umar Yunuszoda
Ответ Рокко Сиффредди
Вальверде оказался обычным глупеньким петушком, как и Вини Жиар. Теперь каждый следующий соперник будет на поле лезть под кожу им обоим.
Может быть твоя мамаша глупая родила такой как ты тупой человек
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LIVERPOOL18921503/25052005
Ответ Крыс Пол
Получается, разъяренный после поражения Феде только искал повод, дабы ударить оппонента. Если бы ему были неприятны эти слова, то он не хотел бы снова их услышать.
Да, такого выворачивиния наизнанку я не ожидал, может, вы еще и козла Баэну оправдаете?

Эта новость хороша тем, что по ней легко определить мерило адекватности публики

Я, как здравый человек, считаю, что семью задевать НЕЛЬЗЯ и таких много.

Но есть юзеры типа вас, которые либо все вывернут, либо оправдывают морального урода.
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ɔculpa
Ответ Redmurza
"Не оправдываю Вальверде" Оправдывает Вальверде
А что, если не оправдывать Вальверде, значит нельзя считать поступок Баэны мерзким?
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werowolf-gears
Новый великомученик спорца Вальвердэ
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ GuruFutbola
Ты теперь спайдермэн? 🤣 Бонд надоел чтоли?
Я Бонда на Ретта Батлера менял. Теперь спайдермен. Тоби Магуайр - легенда 😎
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Joni Arm
Ответ Южанин78
Живу в Испании, зная менталитет испанцев не поверю, что Баэна мог пошутить в этом ключе, хоть убейте. Он мог сказать что о вроде ты не состоятелен в постеле или типо того, что задеть его, но шутить о болезни ребёнку думаю нет.
Уважаемый ,может это и так , но Вальверде абсолютно не конфликтный игрок. Я бы сказал даже слябик , после опубликованных фото, где он проходит мимо, в двух метрах от кодлы наезжающей на Винисиуса. Тогда за это многие его критиковали, мол оставил товарища в беде .
Это я к тому ,что уж очень его задели чтобы он натворил такое.
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The Evil Within
Ответ LIVERPOOL18921503/25052005
Комментарий удален модератором
Ты дебилу и идиоту, для которого такое поведение норма, зачем-то пытаешься донести какие-то человеческие понятия. Бессмысленно, ты ему ничего не докажешь, уровень развития персонажа не позволит ничего человеческого осознать.
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Иван Куянец
Это уже мерзко
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Dolphin
Ответ DonaldBrashear 2.0
новость лета: Алекс Баэна переходит в Барселону. Парень обладает каталонской днк.
С языка снял
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Крыс Пол
Получается, разъяренный после поражения Феде только искал повод, дабы ударить оппонента. Если бы ему были неприятны эти слова, то он не хотел бы снова их услышать.
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Nika13
Ответ DonaldBrashear 2.0
новость лета: Алекс Баэна переходит в Барселону. Парень обладает каталонской днк.
напомни ситуацию, когда игроки барсы такое говорили и самое главное - напомни ситуацию, когда игроки барсы на парковке ждали соперника, чтобы применить к нему физическое насилие? описание напоминает больше один клуб из мадрида
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Makhasamatman Buch
Ответ e_kot
Комментарий удален модератором
Ну хоть какая радость, в нашей деревне
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jonnysilverhand01
Начались разборки миллионеров 🤣
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Ruslan3132
Ответ Lavochkin12
а со списком где можно ознакомиться?
Те, кого отцы воспитывали правильно, этот список в голове держат.
А тебе ничем не могу помочь.
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Aleus Marcus
Ответ Bazilic
Есть вещи, которые никогда нельзя делать - бить людей
нельзя? многих даже можно, а некоторых даже нужно. Потому что по-другому не понимают
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ariuntrius
Ответ Димитрий Иватов
Если все так, то Вальверде поступил так, как должен был поступить любой мужчина.
Отсидеть в тюрьме?
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Lavochkin12
Ответ Ruslan3132
Есть слова за которые Нужно давать в морду. Не можно, а Нужно.
а со списком где можно ознакомиться?
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udiekemen
Ответ Der Totenkopf
Ну а сейчас что скажешь? Рамос оскорбил мать Эдегора во время матча Кубка Испании. https://www.sports.ru/football/1083109697.html
Поверь мне на испанском не так звучит как на русском, хотя он потом ещё извинился за это
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Lavochkin12
Ответ Yakub25
Как отец 3 дочерей могу сказать, что Вальверде поступил правильно. Если человек такое повторяет неоднократно, значит либо он тупой и заслуживает подобное обращение, либо он сумасшедший. Искренне желаю здоровья всей семье Федерико, а ему самому никогда не терять честь и достоинство! P.S. Он ещё и огромное уважение проявил к клубу, не став все это делать во время матча или после в подтрибунном помещении.
это очень важно, что отец, и особенно важно, что трех дочерей!
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Рокко Сиффредди
Вальверде оказался обычным глупеньким петушком, как и Вини Жиар. Теперь каждый следующий соперник будет на поле лезть под кожу им обоим.
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Михаил Шаповалов
Ответ DonaldBrashear 2.0
новость лета: Алекс Баэна переходит в Барселону. Парень обладает каталонской днк.
ох чувак, сделал мой день))
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LIVERPOOL18921503/25052005
Ответ Yakub25
Как отец 3 дочерей могу сказать, что Вальверде поступил правильно. Если человек такое повторяет неоднократно, значит либо он тупой и заслуживает подобное обращение, либо он сумасшедший. Искренне желаю здоровья всей семье Федерико, а ему самому никогда не терять честь и достоинство! P.S. Он ещё и огромное уважение проявил к клубу, не став все это делать во время матча или после в подтрибунном помещении.
Берегите своих дочерей. Я сам из многодетной семьи, поэтому, что такое семья, хорошо известно.

Скажу больше, если бы не семья, я был бы в глубокой жопе
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Lavochkin12
Ответ Shuba Jr.
сесть просто так? в подобной ситуации, если так сложится - я сяду за то, что отстаивал честь своей семьи, чести и достоинства! но, вам, дающим под хвост этого не понять. у вас никогда не было и не будет ни чести, ни достоинства!
безумно можно быть первым?
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Милан 19
Это было уже не на поле, тут обычный гражданский суд вступает в действие, никакой дисквы ему не будет, максимум это штраф за хулиганку 10 000 евро и 20 часов дворы подмести ...
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Rahym Hommadow
Ответ Растиньяк
Комментарий удален модератором
100 млн уже готовы лишь бы повторно сказать этого в Классике
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