Вальверде – Баэне на парковке: «Повтори, что ты сказал о моем сыне на поле». Игрок «Вильярреала» повторил и после этого получил удар в скулу

Феде Вальверде перед ударом просил Алекса Баэну повторить слова о сыне, сказанные на поле

«Реал» дома уступил «Вильярреалу» (2:3) в 28-м туре .

После матча стало известно, что полузащитник « » дождался 21-летнего испанца на парковке и ударил его в лицо, когда тот направлялся в клубный автобус. Сообщалось, что во время игры Баэна шутил над тем, что Вальверде и его жена могли потерять ребенка.

Затем игрок « » заявил, что не шутил о ребенке Вальверде и назвал сообщения об этом «полной ложью».

Как утверждает Carrusel Deportivo со ссылкой на источники в «Вильярреале», смотрел в телефон, когда Феде подошел к нему на парковке у стадиона и ударил в скулу.

Cadena SER сообщает, что Вальверде сказал: «Повтори то, что ты сказал о моем сыне на поле». Баэна произнес то, что говорил на поле, и после этого получил удар по лицу.

«Реал» влетел «Вильярреалу» через 3 дня после разгрома «Барсы». Похоже, отстанет на 15 очков