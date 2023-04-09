Вальверде – Баэне на парковке: «Повтори, что ты сказал о моем сыне на поле». Игрок «Вильярреала» повторил и после этого получил удар в скулу
Феде Вальверде перед ударом просил Алекса Баэну повторить слова о сыне, сказанные на поле
«Реал» дома уступил «Вильярреалу» (2:3) в 28-м туре Ла Лиги.
После матча стало известно, что полузащитник «Мадрида» Федерико Вальверде дождался 21-летнего испанца на парковке и ударил его в лицо, когда тот направлялся в клубный автобус. Сообщалось, что во время игры Баэна шутил над тем, что Вальверде и его жена могли потерять ребенка.
Затем игрок «Вильярреала» заявил, что не шутил о ребенке Вальверде и назвал сообщения об этом «полной ложью».
Как утверждает Carrusel Deportivo со ссылкой на источники в «Вильярреале», Баэна смотрел в телефон, когда Феде подошел к нему на парковке у стадиона и ударил в скулу.
Cadena SER сообщает, что Вальверде сказал: «Повтори то, что ты сказал о моем сыне на поле». Баэна произнес то, что говорил на поле, и после этого получил удар по лицу.
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Я, как здравый человек, считаю, что семью задевать НЕЛЬЗЯ и таких много.
Но есть юзеры типа вас, которые либо все вывернут, либо оправдывают морального урода.
Это я к тому ,что уж очень его задели чтобы он натворил такое.
А тебе ничем не могу помочь.
Скажу больше, если бы не семья, я был бы в глубокой жопе