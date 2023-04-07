Аршавин об инциденте между Карпиным и Матыциным: «Чиновники решили поддержать свою медийность. Конфликта не вижу»
Андрей Аршавин не считает конфликтом высказывания Валерия Карпина и министра спорта РФ Олега Матыцина
Ранее главный тренер сборной России, также работающий в «Ростове», сказал, что не держится за место в сборной.
Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил: «Надо определиться: ты с нами, с Россией, или сам по себе. Выражение безразличия – дорога в никуда».
«Мне кажется, конфликта там нет. Я слышал, как Карпин сказал это для интервью, но чиновники просто не знали – что, где и как.
Решили высказаться, видимо, чтобы поддержать свою медийность.
Никакого конфликта здесь не вижу. Все и дальше продолжают работать на своих местах», – сказал бывший полузащитник сборной России.
«Ты с Россией или сам по себе». Министр спорта обвинил Карпина в безразличии
Как будто ученик Невзорова говорит
Плохо что продолжают все работать.
Министр великой страны обязан стукнуть кулаком по столу и уволить и Карпина ( сборная результатов не даёт) и тех чиновников рфс и РПЛ которые продвинули Карпина на это место. Я надеюсь что Министр Матыцин Ещё не сказал своего последнего слова!
Пользы от них ноль