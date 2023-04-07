Аршавин об инциденте между Карпиным и Матыциным: «Чиновники решили поддержать свою медийность. Конфликта не вижу»

Андрей Аршавин не считает конфликтом высказывания Валерия Карпина и министра спорта РФ Олега Матыцина

Ранее главный тренер сборной России, также работающий в « », сказал, что не держится за место в сборной.

Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил: «Надо определиться: ты с нами, с Россией, или сам по себе. Выражение безразличия – дорога в никуда».

«Мне кажется, конфликта там нет. Я слышал, как Карпин сказал это для интервью, но чиновники просто не знали – что, где и как.

Решили высказаться, видимо, чтобы поддержать свою медийность.

Никакого конфликта здесь не вижу. Все и дальше продолжают работать на своих местах», – сказал бывший полузащитник сборной России.

«Ты с Россией или сам по себе». Министр спорта обвинил Карпина в безразличии