Аршавин об инциденте между Карпиным и Матыциным: «Чиновники решили поддержать свою медийность. Конфликта не вижу»

Теги Ростов Андрей Аршавин премьер-лига Россия Сборная России по футболу Валерий Карпин Олег Матыцин Футбол

Андрей Аршавин не считает конфликтом высказывания Валерия Карпина и министра спорта РФ Олега Матыцина

Ранее главный тренер сборной России, также работающий в «Ростове», сказал, что не держится за место в сборной.

Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил: «Надо определиться: ты с нами, с Россией, или сам по себе. Выражение безразличия – дорога в никуда».

«Мне кажется, конфликта там нет. Я слышал, как Карпин сказал это для интервью, но чиновники просто не знали – что, где и как.

Решили высказаться, видимо, чтобы поддержать свою медийность.

Никакого конфликта здесь не вижу. Все и дальше продолжают работать на своих местах», – сказал бывший полузащитник сборной России.

«Ты с Россией или сам по себе». Министр спорта обвинил Карпина в безразличии

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14 комментариев

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Ярослав Гордеев
Ответ Ярослав Гордеев
Кержакова и Аршавина знаю, а это что за прихлебатель?
кто ставит минус, тот матицин
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Tigo_Volchara93
Ответ Sajres_Smit
"Надо определиться: ты с нами, с Россией, или сам по себе." - если судить по их работе и действиям, то такой вопрос вполне актуален для подавляющего большинства чиновников, особенно из высших органов власти.
Очень точный коммент.
Как будто ученик Невзорова говорит
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Честный контроль
Мнение типичного футболиста из анекдота: было у отца три сына двое умных, а третий футболист.
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Катя СПб
Ответ Ярослав Гордеев
Кержакова и Аршавина знаю, а это что за прихлебатель?
Мелкий чиновник времен Аршавина, Кержакова и Карпина.
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Древний спартач
Сложная ситуация для Карпина . Матыцин заявил - " С нами , с Россией или сам по себе ..." Я бы этот вопрос точечно разделил бы - 1. Ты с нами ? (то есть , с бездельниками от Минспорта) ? 2. С Россией (то есть , со страной и народом) и 3. Или сам по себе ? Так , наверно , будет правильнее и Карпину на эти 3 вопроса ответить гораздо легче . А как ответить нормальному человеку на обтекаемый вопрос - ты с нами , с Россией .... Допустим , я ненавижу нынешнее блатное воровское чиновничество и если я отвечу нет , то , выходит , я так же ненавижу свою страну ? Как же тонко эти фармазоны ассоциируют себя с Россией !
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nick-basil
Кто такой этот чиновник в сравнении с Карпиным? ... Надо его оштрафовать за оскорбление чувств болельщиков.
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СИ
«Дальше продолжают работать на своих местах»
Плохо что продолжают все работать.
Министр великой страны обязан стукнуть кулаком по столу и уволить и Карпина ( сборная результатов не даёт) и тех чиновников рфс и РПЛ которые продвинули Карпина на это место. Я надеюсь что Министр Матыцин Ещё не сказал своего последнего слова!
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Ковид 07.10.52
Ответ Sajres_Smit
"Надо определиться: ты с нами, с Россией, или сам по себе." - если судить по их работе и действиям, то такой вопрос вполне актуален для подавляющего большинства чиновников, особенно из высших органов власти.
У каждого своя Россия...и ваша точно не не та, которая у чиновников...
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Ковид 07.10.52
Интересно, а этот тип кем себя считает...газовым чиновником или футбольным специалистом....
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Carver
Ответ Vićtor Diaź
Чиновники, по-моему, только это делать и умеют. Постоянно находиться в инфополе. Пользы от них ноль
Примерно то же самое можно сказать про Валеру, не защищая чиновников при этом)))
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Ярослав Гордеев
Кержакова и Аршавина знаю, а это что за прихлебатель?
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justbored
Действительно, кто бы знал этого министра Матыцина, если бы он на Карпина не наехал ))
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Sajres_Smit
"Надо определиться: ты с нами, с Россией, или сам по себе." - если судить по их работе и действиям, то такой вопрос вполне актуален для подавляющего большинства чиновников, особенно из высших органов власти.
+10
-2
+8
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Vićtor Diaź
Чиновники, по-моему, только это делать и умеют. Постоянно находиться в инфополе.
Пользы от них ноль
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