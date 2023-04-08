Зобнин о пенальти в игре с «Динамо»: «Меня задержали, рукой было касание, я упал. У каждого будет свое мнение»

Роман Зобнин объяснил ситуацию с назначенным пенальти в ворота «Динамо»

«Спартак» и «Динамо» сыграли вничью (3:3) в матче 22-го тура Мир .

Арбитр Сергей Иванов на 87-й минуте назначил одиннадцатиметровый после того, как оказался на газоне в штрафной площади в результате контакта с Эли Даса. Нападающий красно-белых Александр Соболев реализовал пенальти и сравнял счет.

– Меня задержали, я упал – вот и все. Комментировать [был] пенальти или нет – я бы не хотел.

Рукой было касание, я упал. У каждого будет свое мнение. Посмотрим, кто и что будет говорить.

– В «Динамо» говорят, что «Спартак» начали судить по‑другому после встречи с арбитрами. Это совпадение?

– Не знаю. Ничего не хочу про это говорить, – ответил полузащитник «Спартака».

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