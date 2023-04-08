Зобнин о пенальти в игре с «Динамо»: «Меня задержали, рукой было касание, я упал. У каждого будет свое мнение»

Теги Спартак премьер-лига Россия судьи Динамо Москва Роман Зобнин Эли Даса Матч ТВ Футбол

Роман Зобнин объяснил ситуацию с назначенным пенальти в ворота «Динамо»

«Спартак» и «Динамо» сыграли вничью (3:3) в матче 22-го тура Мир РПЛ.

Арбитр Сергей Иванов на 87-й минуте назначил одиннадцатиметровый после того, как Роман Зобнин оказался на газоне в штрафной площади в результате контакта с Эли Даса. Нападающий красно-белых Александр Соболев реализовал пенальти и сравнял счет.

– Меня задержали, я упал – вот и все. Комментировать [был] пенальти или нет – я бы не хотел.

Рукой было касание, я упал. У каждого будет свое мнение. Посмотрим, кто и что будет говорить.

– В «Динамо» говорят, что «Спартак» начали судить по‑другому после встречи с арбитрами. Это совпадение?

– Не знаю. Ничего не хочу про это говорить, – ответил полузащитник «Спартака».

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79 комментариев

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brace
Ответ Георгий Михеев
У нас просто в целом в РПЛ судьи это набор непрофессиональных клоунов. Им даже ВАР как собаке пятая нога -)
Зато собака с 5 ногой, может поднять сразу 2 лапы, когда облегчается у столба.
Это достаточно необычно смотрелось бы
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brace
- меня задержали, я упал, вот и всё что надо обо мне знать....
По идее, так надо было заканчивать это самокритичное интервью.!
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Дмитрий Фукоков
Где комментарий главэкскортницы пищевика?
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dronick
В дельфинарии прибыло)
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Георгий Михеев
Ответ Jovana Jovičić
Спорный или липовый пенальти в ворота соперников Спартака: у каждого свое мнение Спорный или липовый пенальти в ворота Спартака: ЗАГОВОР! ГАЗПРОМ! ЗЕНИТУ ВСЁ МАЛО!!! ПОРА СНИМАТЬСЯ!!!!! ЭТО БЕСПРЕДЕЛ СКОЛЬКО МОЖНО ТЕРПЕТЬ?!?!?!??!
У нас просто в целом в РПЛ судьи это набор непрофессиональных клоунов. Им даже ВАР как собаке пятая нога -)
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Geo07
Ответ murzzzzzilka
Просто метать бисер перед вами не хочет:)
При всем бесконечном именно к Вам (!) уважении.. Согласно поговорке бисер мечут именно перед Вашей команде! ;)
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Тимофей Воробьёв
Ответ леннорыч-абрамович
Дельфин и русалка Сюжет этой пенки Судье подсказала бригада
ржу 😆
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Shuller18
К сожалению, такие сейчас ставят. Зобнин схитрил, но и защите нужно быть аккуратнее и не давать подобные поводы
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Сергей Илюшенков
Ответ Виталик Украинский
От касания млеют, а потом падают. Но это у женщин...
Это ты про Малкома с Клавой?
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koshaus
Ну как бы давно известно что СМ тот ещё дельфинарий. На повторе совершенно очевидно, игрок Динамо прикоснулся к одному игроку СМ, а у двоих см-овцев отказали ноги
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Al561
Ну да, за корпус его нежно потрогали, и тут же у ноги словно онемели, рухнул, как подкошенный.
А судья словно ожидал момент, свистнул моментально.
Сколько при борьбе в штрафной народу валится по разным причинам, все друг друга держат, и пенальти назначит рефери, если только Месси уронят.
Но Зобнин же не Месси)))
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Сергей Илюшенков
Ответ murzzzzzilka
По-моему, даже динамовские столько не ноют сейчас, скольки питерские:))
Зато каждый питерский сегодня посмотрел матч!И я не удивлюсь если они ещё и на трибунах сидели и подвывали!
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ZenitFan
Ответ murzzzzzilka
Чувак, просто проведи эксперимент:))))) Во всех же ветках опозорился:)))
тетя, тебе даже сложно понять, что в том эпизоде не было " шлакбаума" про который ты пишешь. какой эксперимент ? что ты вообще несёшь ?
давай дождемся решения эск . надеюсь Динамо хватит ума подать жалобу. и мы увидим очередной твой позор.
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SPB Patriot
Вот что значит: пообщаться с судейским корпусом!))
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SPB Patriot
Думаю, даже КБ признают, что это нырок.
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Сергей Илюшенков
Ответ Далер Гайнеев
фк дельфинарий
фк дельфинарий твой любимый блекло-голубой?
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murzzzzzilka
Ответ jonnysilverhand01
Началось всемосковское нытье
По-моему, даже динамовские столько не ноют сейчас, скольки питерские:))
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Сергей Илюшенков
Ответ Demetrios
дельфин номер 2
Сазонов?Который от мимо проходящего Соболя корчился так,что будто ему Родригао с вертушки прописал!
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Sagnol
Назначь такой пенальти в ворота Спартака - они бы снимались с чемпионата, а тут все норм, так и надо)
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murzzzzzilka
Ответ ZenitFan
тетя, в вашей реальности все возможно, в ней даже законы физики не действуют. да, в вашей реальности я опозорился. все, выдыхай .
Чувак, просто проведи эксперимент:)))))
Во всех же ветках опозорился:)))
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Стас Журавков
по мне пеналя не было,это спартаковский дельфинарий,но судья понимал( он ростовский),сколько будет спартаковской вони,,Ростов тащят,судьи купленные ",что-то в этом духе.
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Денис Уколов
Ответ psixyec
> Задержали АХАХАХАХАХАХААХ. Как был глупым и гнилым бегунком, таким и остался. Полностью подходит Спартаку.
То ли дело Заболотный-Бог футбола)
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Alexandr Kondratev
это всё из-за Газпрома
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Malenky
Тот случай, когда поддерживаешь лайки зенитовцев о дельфинарии Спартака…
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Sagnol
Было касание, но ноги обе поехали, причем в момент касания)))
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