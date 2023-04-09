Лэмпард перед «Реалом»: «Если беспокоитесь, не смотрите. Все наши игроки заслуживают места в «Челси» – от Ковачича, у которого 2 победы в ЛЧ, до Мудрика»

Фрэнк Лэмпард высказался о предстоящем матче «Челси» с «Реалом» в Лиге чемпионов

– Как вы подходите к матчу против « »? Некоторые обеспокоены.

– Если вы беспокоитесь, не смотрите. Игроки не должны переживать. Когда игроки переходят в «Челси», они должны этого ожидать. Все игроки, начиная с , который дважды выигрывал и выступал в полуфинале чемпионата мира, заканчивая , который только перешел, заслуживают играть за « ». Если эти игроки здесь, то они прошли определенный путь. Они здесь по какой-то причине.

Возможно, это не тот случай, чтобы ждать, что команда сплотится. Я не говорю, что команде не хватает агрессии. Нужно единение. Иногда нехватка уверенности может выглядеть как агрессия. «Челси» играл против «Вулверхэмптона» – это очень агрессивная команда. Возможно, мы недостаточно хорошо боролись за подборы и проигрывали единоборства.

Мне не так уж и сложно говорить все это, потому что это необходимо сказать, чтобы это стало реальностью, с которой мы должны работать. В среду нас ждет совершенно другой матч, но такие моменты все равно остаются с нами. У нас есть несколько дней на восстановление и подготовку. А потом мы попробуем снова, – сказал главный тренер «Челси».

«Челси» сыграет с «Реалом» в гостях в среду, 12 апреля. Начало матча – в 22:00 по московскому времени.