Лэмпард перед «Реалом»: «Если беспокоитесь, не смотрите. Все наши игроки заслуживают места в «Челси» – от Ковачича, у которого 2 победы в ЛЧ, до Мудрика»

Теги Челси Фрэнк Лэмпард премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Матео Ковачич Михаил Мудрик Футбол

Фрэнк Лэмпард высказался о предстоящем матче «Челси» с «Реалом» в Лиге чемпионов

– Как вы подходите к матчу против «Реала»? Некоторые обеспокоены.

– Если вы беспокоитесь, не смотрите. Игроки не должны переживать. Когда игроки переходят в «Челси», они должны этого ожидать. Все игроки, начиная с Матео Ковачича, который дважды выигрывал Лигу чемпионов и выступал в полуфинале чемпионата мира, заканчивая Мудриком, который только перешел, заслуживают играть за «Челси». Если эти игроки здесь, то они прошли определенный путь. Они здесь по какой-то причине.

Возможно, это не тот случай, чтобы ждать, что команда сплотится. Я не говорю, что команде не хватает агрессии. Нужно единение. Иногда нехватка уверенности может выглядеть как агрессия. «Челси» играл против «Вулверхэмптона» – это очень агрессивная команда. Возможно, мы недостаточно хорошо боролись за подборы и проигрывали единоборства.

Мне не так уж и сложно говорить все это, потому что это необходимо сказать, чтобы это стало реальностью, с которой мы должны работать. В среду нас ждет совершенно другой матч, но такие моменты все равно остаются с нами. У нас есть несколько дней на восстановление и подготовку. А потом мы попробуем снова, – сказал главный тренер «Челси».

«Челси» сыграет с «Реалом» в гостях в среду, 12 апреля. Начало матча – в 22:00 по московскому времени.

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28 комментариев

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deadjoker
Сейчас выйдет палкин и объяснит лемпарду что у него обладатель ЗМ в команде
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Syndycate
Ответ GuruFutbola
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Опять позоришься? В прошлом году так же писал про Реал с Сити)
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Дмитрий Калибабчук
Ответ Dauren Zhalgasbayev
3 победы в ЛЧ. 2016,17 И 18
+ ЛЧ-21
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Растиньяк
Челси набит топ футболистами, так что легко может быть сюрприз
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гилберт
Взял и унизил Мудрика.
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Dauren Zhalgasbayev
Ответ Palich86
4 вроде
3 победы в ЛЧ. 2016,17 И 18
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Блуждающий странник
Что такое Лэмпард несет? Он что не видел как Мудрик убежал от Милнера в дебютном матче? А так Челси не перестает удивлять. Что-то я пропустил когда Лэмпарда назначили. Берегись, Реал. Великий тактик уже готовиться раскатать папу Карло
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dreamstep
Лэмпард намекает как бы что место Мудрика - глубоко на лавке )
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Bazilic
[ Ковачич ; Мудрик )
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Palich86
Ответ rej1sta
У Ковачича же больше побед в ЛЧ, нет?
4 вроде
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v.belorussky
Ответ Pb-SE
Ди Маттео обыграл пиковые Баварию с Барселоной, но никто памятник ему не собирается ставить.
В первую очередь те команды обыграли Дрогба и Чех.
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psixyec
Ответ ЭкспертДиванный
Ну такими знаниями можно и возле Черданцева сидеть в программе Все на Матч
Ты про себя? Самокритично.
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DolJun
увы, от челси никто уже в этом сезоне особо ничего не ждет, так что единственная возможность что есть - это прыгнуть выше ожиданий. в соседней ветке было-бы синим попроще, но если хочешь побежать в турнире - не важно кто против, кому как не фрэнку об этом знать. даже если летишь какому-то середняку 0-2 без одного игрока - есть шансы на победу.
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rej1sta
У Ковачича же больше побед в ЛЧ, нет?
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psixyec
Ответ GuruFutbola
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> радует что,
Почему ты запятую поставил после союза, а не перед, лол? Опять уроки прогуливаешь, сосьос БЧК?
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ЭкспертДиванный
Ответ psixyec
Не скажи. Вильярреал всегда славился своей сплочённостью, да, уровнем ниже Реала, но у них хотя бы есть команда и тренер, в отличие от пенсов.
Ну такими знаниями можно и возле Черданцева сидеть в программе Все на Матч
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Pb-SE
Ответ v.belorussky
Если Лэмпард обыграет реал, ему надо устанавливать памятник около Стэмфорд Бридж.
Ди Маттео обыграл пиковые Баварию с Барселоной, но никто памятник ему не собирается ставить.
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Vanek1411
Интересно, Фрэнки хотел попустить его или случайно вышло?
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MADRiD_00
Игры будут очень тяжёлыми для обеих команд! Надеюсь Реал пройдёт дальше. Главное без потерь, вперед Мадрид!
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psixyec
Ответ ЭкспертДиванный
Это футбол. Случится может,что угодно..Вчера у Вильярреала тоже не было не единого шанса на Бернабеу..
Не скажи. Вильярреал всегда славился своей сплочённостью, да, уровнем ниже Реала, но у них хотя бы есть команда и тренер, в отличие от пенсов.
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v.belorussky
Если Лэмпард обыграет реал, ему надо устанавливать памятник около Стэмфорд Бридж.
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Aleksey Yashin
до Мудрика, который убежал от Милнера в дебютном матче
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GuruFutbola
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ЭкспертДиванный
Ответ psixyec
Ни одного шанса нет у мешка против Реала, вот прям даже процента на победу. С Поттером могли бы нанести двадцать ударов, а тут будет полная импотенция в атаке и очередные 4:0 для мадридцев над английским середняком.
Это футбол.
Случится может,что угодно..Вчера у Вильярреала тоже не было не единого шанса на Бернабеу..
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Ilia Maksiokov
Ну вы поняли ) Мудрик самый днарь, но даже он заслуживает кое-как.....
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