Лэмпард перед «Реалом»: «Если беспокоитесь, не смотрите. Все наши игроки заслуживают места в «Челси» – от Ковачича, у которого 2 победы в ЛЧ, до Мудрика»
Фрэнк Лэмпард высказался о предстоящем матче «Челси» с «Реалом» в Лиге чемпионов
– Как вы подходите к матчу против «Реала»? Некоторые обеспокоены.
– Если вы беспокоитесь, не смотрите. Игроки не должны переживать. Когда игроки переходят в «Челси», они должны этого ожидать. Все игроки, начиная с Матео Ковачича, который дважды выигрывал Лигу чемпионов и выступал в полуфинале чемпионата мира, заканчивая Мудриком, который только перешел, заслуживают играть за «Челси». Если эти игроки здесь, то они прошли определенный путь. Они здесь по какой-то причине.
Возможно, это не тот случай, чтобы ждать, что команда сплотится. Я не говорю, что команде не хватает агрессии. Нужно единение. Иногда нехватка уверенности может выглядеть как агрессия. «Челси» играл против «Вулверхэмптона» – это очень агрессивная команда. Возможно, мы недостаточно хорошо боролись за подборы и проигрывали единоборства.
Мне не так уж и сложно говорить все это, потому что это необходимо сказать, чтобы это стало реальностью, с которой мы должны работать. В среду нас ждет совершенно другой матч, но такие моменты все равно остаются с нами. У нас есть несколько дней на восстановление и подготовку. А потом мы попробуем снова, – сказал главный тренер «Челси».
«Челси» сыграет с «Реалом» в гостях в среду, 12 апреля. Начало матча – в 22:00 по московскому времени.
Почему ты запятую поставил после союза, а не перед, лол? Опять уроки прогуливаешь, сосьос БЧК?
Случится может,что угодно..Вчера у Вильярреала тоже не было не единого шанса на Бернабеу..