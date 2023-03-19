Лаудруп о фаворитах ЛЧ: «Реал» вместе с «Баварией». «Мадрид» никогда не паникует, конкурентоспособность – в его ДНК»
Микаэль Лаудруп считает «Реал» фаворитом Лиги чемпионов наравне с «Баварией».
– Что скажете о парах 1/4 финала Лиги чемпионов?
– «Челси» снова будут мучить кошмары, «Мадрид» опять фаворит, несмотря на то, что лондонцы сейчас в порядке, выбили хорошую команду – «Боруссию» Дортмунд.
Очень крутыми будут матчи «Ман Сити» и «Баварии», их будет приятно смотреть.
– Считаете, что «Реал» снова фаворит на победу в Лиге чемпионов?
– Несомненно, вместе с «Баварией», они могут встретиться в полуфинале.
У «Манчестер Сити» в этом году есть фактор Холанда, но клуб до сих пор они не показал, что может выиграть Лигу чемпионов, и это имеет значение.
Что отличает «Мадрид» от других, так это то, что он никогда не паникует. Другая команда – если говорить про три чуда в прошлом году, против «ПСЖ», «Челси» и особенно «Сити», как и в этом году на «Энфилде» с «Ливерпулем» – просто впала бы в шок, но «Реал» продолжает играть как ни в чем не бывало, веря в себя.
Конкурентоспособность, которую клуб демонстрирует, заложена в его ДНК, в его клубной культуре, – сказал бывший футболист «Реала» и «Барселоны».
ДНК он упоминает, говоря только о Реале
https://m.sports.ru/tribuna/blogs/alejandro_marquez/1656743.html
А вся его победная ДНК, это работа судей:))
Это значит тоже в ДНК заложено?))