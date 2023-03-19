Лаудруп о фаворитах ЛЧ: «Реал» вместе с «Баварией». «Мадрид» никогда не паникует, конкурентоспособность – в его ДНК»

Теги Бавария ПСЖ Челси Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Микаэль Лаудруп Эрлинг Холанд Футбол

Микаэль Лаудруп считает «Реал» фаворитом Лиги чемпионов наравне с «Баварией».

– Что скажете о парах 1/4 финала Лиги чемпионов?

– «Челси» снова будут мучить кошмары, «Мадрид» опять фаворит, несмотря на то, что лондонцы сейчас в порядке, выбили хорошую команду – «Боруссию» Дортмунд.

Очень крутыми будут матчи «Ман Сити» и «Баварии», их будет приятно смотреть.

– Считаете, что «Реал» снова фаворит на победу в Лиге чемпионов?

– Несомненно, вместе с «Баварией», они могут встретиться в полуфинале.

У «Манчестер Сити» в этом году есть фактор Холанда, но клуб до сих пор они не показал, что может выиграть Лигу чемпионов, и это имеет значение.

Что отличает «Мадрид» от других, так это то, что он никогда не паникует. Другая команда – если говорить про три чуда в прошлом году, против «ПСЖ», «Челси» и особенно «Сити», как и в этом году на «Энфилде» с «Ливерпулем» – просто впала бы в шок, но «Реал» продолжает играть как ни в чем не бывало, веря в себя.

Конкурентоспособность, которую клуб демонстрирует, заложена в его ДНК, в его клубной культуре, – сказал бывший футболист «Реала» и «Барселоны».

Материалы по теме

22 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mesut Ozil 11
Ответ j30
с вилльяреалом в прошлом году у баварии видимо сбой произошел в днк
При чем тут ДНК Баварий когда речь идёт о днк мадрида?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rigobersong
Ответ Arthurino
Больше скобочек))))1)1)1)11))1)111)))) Покажи всем, что ты не горишь
Не понимаю, зачем ты оправдываешься. Я лишь написал правду. если она тебе колет глаза, это лишь подтверждает то, что риал позор футбола:))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Arthurino
Ответ rigobersong
Сфокусируйся:) Ведь этим сейчас занимаешься именно ты:))
Больше скобочек))))1)1)1)11))1)111)))) Покажи всем, что ты не горишь
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Экспертное мнение
Вот давайте сейчас так договоримся. Если Реал закинет трёшку в ворота Челси и сейчас, я признаю, что их отскоки в прошлом сезоне были неслучайны. Не закинет - официально все дружно признаем, что это просто клуб-отскок. По рукам?
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Владислав Бегагаев
Ответ j30
с вилльяреалом в прошлом году у баварии видимо сбой произошел в днк
Читать научись
ДНК он упоминает, говоря только о Реале
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ванька-Манька
увы, мои сестрички-манечки фанатки лабрадор-мадрида как обычно скатились в хамство в мой адрес, стыдно-стыдно((
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lobelopa
Ответ rigobersong
Люди не любят правду и в очередной раз, зная их психологию, я получу много минусов, что лишь подтверждает этот факт:) Но не может глор риала воспринимать объективные факты, это как Мама никогда не поверит в преступление любимого ребенка, так и у большинства глоров возникает диссонанс:) Это нормальное психологическое явление:) Что не отменяет того факта, что мадрид позор футбола:)) https://m.sports.ru/tribuna/blogs/alejandro_marquez/1656743.html А вся его победная ДНК, это работа судей:))
Очередная страница в историю болезни.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rigobersong
Ответ Arthurino
Ахаха у ригоберки идет только первая стадия принятия того, что бчк замешан в коррупции с судьями. Отрицание и обвинение других. Дальше гнев, походу опять в школке проблемы будут завтра
Сфокусируйся:) Ведь этим сейчас занимаешься именно ты:))
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Arthurino
Ответ rigobersong
Люди не любят правду и в очередной раз, зная их психологию, я получу много минусов, что лишь подтверждает этот факт:) Но не может глор риала воспринимать объективные факты, это как Мама никогда не поверит в преступление любимого ребенка, так и у большинства глоров возникает диссонанс:) Это нормальное психологическое явление:) Что не отменяет того факта, что мадрид позор футбола:)) https://m.sports.ru/tribuna/blogs/alejandro_marquez/1656743.html А вся его победная ДНК, это работа судей:))
Ахаха у ригоберки идет только первая стадия принятия того, что бчк замешан в коррупции с судьями. Отрицание и обвинение других. Дальше гнев, походу опять в школке проблемы будут завтра
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дри66линг Нейа
Реал Мадрид очень опасный клуб ЛЧ,когда играешь против Реала нельзя показать страх,они чуют запах страха...
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ɔculpa
Ответ mr kovalsky
лабрадор это твоя кличка дома?
Лабрадор это его порода.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Gheorghe Rusu
Ответ j30
с вилльяреалом в прошлом году у баварии видимо сбой произошел в днк
Не то что у Реала с Псж в первом матче. Я то думал там днк школьников, которых возят лицом по газону, оказалось ДНК Реала.
+2
-6
-4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
mr kovalsky
Ответ Ванька-Манька
согласен, помню как спокойно наш лабрадор-мадрид действовал, пропустив пятёрку от Барсы Пепа)))
лабрадор это твоя кличка дома?
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
j30
с вилльяреалом в прошлом году у баварии видимо сбой произошел в днк
+17
-2
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Екн Лор
Это верно. Мадриду не нужно никому ничего доказывать, он уже величайший, отсюда и спокойствие.
+8
-6
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ванька-Манька
а вообще, зачем нашему лабрадору паниковать? будет критическая ситуация - судейка обязательно свистнет в пользу третьего мадридского, у этих всё в этом плане схвачено
+1
-5
-4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ванька-Манька
согласен, помню как спокойно наш лабрадор-мадрид действовал, пропустив пятёрку от Барсы Пепа)))
+1
-8
-7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей Хенто
Согласен, Мадрид зачастую не опускает руки. Казалось бы два ноль на Энфилде к 17-й минуте это практически приговор для любого клуба, но Мадрид потом играл с таким запасом и уверенностью и смогли не только перевернуть исход матча в свою пользу, но еще и одержать разгромную победу над таким великим клубом.
+9
-2
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rigobersong
Люди не любят правду и в очередной раз, зная их психологию, я получу много минусов, что лишь подтверждает этот факт:) Но не может глор риала воспринимать объективные факты, это как Мама никогда не поверит в преступление любимого ребенка, так и у большинства глоров возникает диссонанс:) Это нормальное психологическое явление:) Что не отменяет того факта, что мадрид позор футбола:))

https://m.sports.ru/tribuna/blogs/alejandro_marquez/1656743.html

А вся его победная ДНК, это работа судей:))
+4
-7
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Artem Piatkov
Динамо Москва уже 25+ лет без трофеев

Это значит тоже в ДНК заложено?))
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ротор-Волгоград
Какое ДНК? Вы что, играете одними воспитанниками?
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
deadjoker
Ну вот в полуфинале и поглядим
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий