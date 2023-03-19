Лаудруп о фаворитах ЛЧ: «Реал» вместе с «Баварией». «Мадрид» никогда не паникует, конкурентоспособность – в его ДНК»

считает «Реал» фаворитом Лиги чемпионов наравне с «Баварией».

– Что скажете о парах 1/4 финала чемпионов?

– «Челси» снова будут мучить кошмары, « » опять фаворит, несмотря на то, что лондонцы сейчас в порядке, выбили хорошую команду – «Боруссию» Дортмунд.

Очень крутыми будут матчи « » и «Баварии», их будет приятно смотреть.

– Считаете, что «Реал» снова фаворит на победу в Лиге чемпионов?

– Несомненно, вместе с «Баварией», они могут встретиться в полуфинале.

У «Манчестер Сити» в этом году есть фактор , но клуб до сих пор они не показал, что может выиграть Лигу чемпионов, и это имеет значение.

Что отличает « » от других, так это то, что он никогда не паникует. Другая команда – если говорить про три чуда в прошлом году, против « », « » и особенно «Сити», как и в этом году на «Энфилде» с « » – просто впала бы в шок, но «Реал» продолжает играть как ни в чем не бывало, веря в себя.

Конкурентоспособность, которую клуб демонстрирует, заложена в его ДНК, в его клубной культуре, – сказал бывший футболист «Реала» и «Барселоны».