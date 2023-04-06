Фрэнк Лэмпард: «Я не наивен, «Реал» – фантастический клуб. Не собираюсь рассуждать о полуфинале и финале ЛЧ. «Челси» хочет выиграть как можно больше матчей»

Теги Челси Фрэнк Лэмпард премьер-лига Англия Реал Мадрид Лига чемпионов УЕФА Футбол

Новый тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард заявил о желании выигрывать матчи

Ранее «Челси» объявил о назначении Лэмпарда временно исполняющим обязанности главного тренера до конца сезона. Он уже тренировал «Челси» с 2019 по 2021 год.

На пресс-конференции Лэмпард также поделился ожиданиями от матчей с «Реалом» в полуфинале Лиги чемпионов.

– Какие у вас цели?

– Попытаться вселить в команду максимальную уверенность. Чтобы футболисты показывали страсть и смотрелись энергично. Что касается целей, то мы хотим выиграть как можно больше матчей. Это самый простой ответ, который вы можете получить.

На деле все гораздо сложнее, но в то же время я думаю, что впереди нас ждут большие матчи. АПЛ – это трудно, Лига чемпионов – это, конечно, тоже тяжело. Мы должны верить в наших игроков. Я очень верю в них. И, конечно, мы хотим выигрывать матчи.

– Что можете сказать о Лиге чемпионов?

– Я не наивен, «Реал» – огромный клуб, действующий победитель Лиги чемпионов, фантастическая команда. Я не собираюсь сидеть здесь и рассуждать об этом и о том, мол, что может произойти в сложном полуфинале, а затем и в финале.

До этого еще далеко, и моя задача – идти шаг за шагом. Конечно, я тренировал клуб два года, и он играл в Лиге чемпионов. В первый год мы прошли вышли из группы и проиграли «Баварии», во второй мы вышли из группы.

Затем я ушел, а клуб отметился фантастическим достижением (выиграл Лигу чемпионов – Sports.ru). Для меня эти события в прошлом, но я рад снова сражаться в этом турнире, он лучший, – сказал Лэмпард.

😱 Лэмпард вернулся в «Челси». Зачем? А как же другие кандидаты?

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Валерий Рзянин
Ответ Parce
Ньюкасл чемпик получается
С детства за чемпиков
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Parce
Ответ p
Лэмпард в Челси, Артета в Арсенале, Руни в МЮ, Джерард в Ливерпуль ну и Компани в МС. Хороший сериал вышел бы с таким сюжетом)
Ньюкасл чемпик получается
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
p
Лэмпард в Челси, Артета в Арсенале, Руни в МЮ, Джерард в Ливерпуль ну и Компани в МС. Хороший сериал вышел бы с таким сюжетом)
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий