Фрэнк Лэмпард: «Я не наивен, «Реал» – фантастический клуб. Не собираюсь рассуждать о полуфинале и финале ЛЧ. «Челси» хочет выиграть как можно больше матчей»

Новый тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард заявил о желании выигрывать матчи

Ранее «Челси» объявил о назначении временно исполняющим обязанности главного тренера до конца сезона. Он уже тренировал «Челси» с 2019 по 2021 год.

На пресс-конференции Лэмпард также поделился ожиданиями от матчей с « » в полуфинале Лиги чемпионов.

– Какие у вас цели?

– Попытаться вселить в команду максимальную уверенность. Чтобы футболисты показывали страсть и смотрелись энергично. Что касается целей, то мы хотим выиграть как можно больше матчей. Это самый простой ответ, который вы можете получить.

На деле все гораздо сложнее, но в то же время я думаю, что впереди нас ждут большие матчи. – это трудно, Лига чемпионов – это, конечно, тоже тяжело. Мы должны верить в наших игроков. Я очень верю в них. И, конечно, мы хотим выигрывать матчи.

– Что можете сказать о Лиге чемпионов?

– Я не наивен, «Реал» – огромный клуб, действующий победитель Лиги чемпионов, фантастическая команда. Я не собираюсь сидеть здесь и рассуждать об этом и о том, мол, что может произойти в сложном полуфинале, а затем и в финале.

До этого еще далеко, и моя задача – идти шаг за шагом. Конечно, я тренировал клуб два года, и он играл в Лиге чемпионов. В первый год мы прошли вышли из группы и проиграли «Баварии», во второй мы вышли из группы.

Затем я ушел, а клуб отметился фантастическим достижением (выиграл Лигу чемпионов – Sports.ru). Для меня эти события в прошлом, но я рад снова сражаться в этом турнире, он лучший, – сказал Лэмпард.

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