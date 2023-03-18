«Челси» выбивал «Реал» в прошлом, у них игроки топ-класса на всех позициях. Будут очень тяжелые матчи». Бутрагеньо об 1/4 финала ЛЧ

Теги Челси премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Эмилио Бутрагеньо Футбол

Директор «Реала» Эмилио Бутрагеньо высказался о матчах с «Челси» в Лиге чемпионов.

«Мадрид» встретится с клубом АПЛ в 1/4 финала.

«Это сильный соперник. Нас ждут две захватывающие игры. И мы понимаем, насколько сложными они будут.

Обыграть «Ливерпуль» и выйти в четвертьфинал – повод для удовлетворения. Мы хотим подготовиться настолько хорошо, насколько это возможно. Посмотрим, сможем ли мы выйти в полуфинал.

У «Челси» много мастерства. В прошлом сезоне были невероятно сложные матчи. Они выбивали нас в предыдущих сезонах. Мы понимаем, что будут два равных матча.

Они будут делать свою работу, мы будем стремиться к тому же. Надеюсь, нам повезет в этих матчах, и все подойдут к играм в хорошей форме. Если у нас все хорошо, мы знаем, что можем соперничать с кем угодно.

Мы осознаем, каким потенциалом обладает «Челси». Они очень сильны во всех аспектах игры и имеют игроков топ-класса на всех позициях.

Мы должны сосредоточиться на этих двух играх, потому что они будут невероятно тяжелыми», – сказал Бутрагеньо.

8 комментариев

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Maxim Naumov
Реал и кризисный Челси — уже по классике два фаворита любого розыгрыша ЛЧ
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lampard4ever
Победитель пары «Челси» — «Реал» становился победителем Лиги чемпионов в двух предыдущих сезонах.
+5
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DolJun
если канте и чилвел с джеймсом будут в строю - нас ждет отличное противостояние. жаль только что у челси человек 7 с риском пропуска ответного матча из-за желтых карточек
+1
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Футбол_это_жизнь
Кукрелья по флангу забегает делает пас на мудрика, мудрик простреливает в штрафную там Фофана оставшийся после углового заживает головой и Челси проходит Реал.
Ахахахаххаха
Смешно правда?!
+1
-1
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The Best
Вот это я понимаю уважение,спортивному директору Сити нужно поучится (а там к слову фаворита нет и подавно).
+5
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+5
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Эрнандес Эрнандес
Барса - ПСЖ на какой стадии играют?
+2
-2
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Лютик
Что-то кажется, что в этот раз Реалу повезло со жребием)
0
-3
-3
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MADRiD_00
Только глупый может недооценивать Челси. Уверен что будет два очень огненных матча.
+10
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