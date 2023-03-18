«Челси» выбивал «Реал» в прошлом, у них игроки топ-класса на всех позициях. Будут очень тяжелые матчи». Бутрагеньо об 1/4 финала ЛЧ
Директор «Реала» Эмилио Бутрагеньо высказался о матчах с «Челси» в Лиге чемпионов.
«Мадрид» встретится с клубом АПЛ в 1/4 финала.
«Это сильный соперник. Нас ждут две захватывающие игры. И мы понимаем, насколько сложными они будут.
Обыграть «Ливерпуль» и выйти в четвертьфинал – повод для удовлетворения. Мы хотим подготовиться настолько хорошо, насколько это возможно. Посмотрим, сможем ли мы выйти в полуфинал.
У «Челси» много мастерства. В прошлом сезоне были невероятно сложные матчи. Они выбивали нас в предыдущих сезонах. Мы понимаем, что будут два равных матча.
Они будут делать свою работу, мы будем стремиться к тому же. Надеюсь, нам повезет в этих матчах, и все подойдут к играм в хорошей форме. Если у нас все хорошо, мы знаем, что можем соперничать с кем угодно.
Мы осознаем, каким потенциалом обладает «Челси». Они очень сильны во всех аспектах игры и имеют игроков топ-класса на всех позициях.
Мы должны сосредоточиться на этих двух играх, потому что они будут невероятно тяжелыми», – сказал Бутрагеньо.
Ахахахаххаха
Смешно правда?!