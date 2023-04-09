Соболев о ничьей с «Динамо»: «3:3 — отвратительный результат. Кризис? Может быть, он и есть»

Александр Соболев назвал отвратительной ничью «Спартака» с «Динамо» (3:3) в Мир РПЛ

«Эмоции не очень хорошие. Потому что пропустили три. Если в целом рассматривать, счет 3:3 — отвратительный результат.

Кризис? Может быть, он и есть. Так бывает. Это футбол. Надо дальше продолжать работать. Не могу сказать, что Абаскаль меняет схему каждый матч. Мы играем уже три матча по одной схеме.

Мы сегодня создали много моментов, могли и забивать больше. Нужно работать над техникой. Будем разбираться. Действительно, все это — наши ошибки. Не знаю, с чем связано. Что-то не так», — сказал форвард « ».

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