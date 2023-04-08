Абаскаль о ничьей с «Динамо»: «Счет мог быть и 6:0, «Спартак» расстроен. 2-й и 3-й голы – необъяснимо»

Теги Спартак премьер-лига Россия Динамо Москва Матч ТВ Александр Соболев Алекс Бальде Гильермо Абаскаль Футбол

Гильермо Абаскаль полагает, что «Спартак» мог разгромить «Динамо», хотя сыграл вничью

– Это заработанное очко или потерянные два?

– Счет мог быть и 6:0, а игра закончилась 3:3. Мы сами виноваты в пропущенных голах. Расстроены, хотели большего, но это заработанное очко.

Объяснить то, что произошло, трудно. В эпизоде с первым голом выбивали мяч и отдали его сопернику. Второй и третий голы – необъяснимо. Тем не менее очко заносим себе в актив.

Соболеву можно занести в актив этот матч?

– У Соболева были моменты в матчах с «Уралом», «Ахматом». В Кубке он не мог играть, голы помогут ему приобрести уверенность, снять груз. Он провел хорошую психологическую работу. Рад за него и Кейта Бальде, это командная работа, она приносит плоды.

– Кейта выглядел недовольным, когда вы его заменили.

– Он не мог играть 90 минут, в противном случае так бы и было. Кейта пропустил довольно много, ему нужно время, минуты на поле, чтобы вкатиться. Нам необходимо было добавить скорости во втором тайме, поэтому вышел Мелешин.

– Как влияет на команду безвыигрышная серия? Победы наверняка не хватает эмоционально.

– Побед нам не хватает. Мы расстроены, но должны переломить ситуацию, пойти вперед, сосредоточиться и в ближайших матчах сделать все, чтобы выиграть, – заявил главный тренер «Спартака».

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38 комментариев

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Spartakus1984
Ответ Trash Talking
Учитывая что Спартак у себя дома играет вничью с Динамо, а Динамо у себя дома вылетает от Акрона, КБ-москвичам стоит задуматься о результате матча в Жигулёвске
На то оно и дерби,что в нем может быть любой не закономерный результат,как бы Динамо по составу не слабее Спартака.
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Spartakus1984
Ответ левый край
Замена Бальде--ИДИОТСКОЕ решение ГТ. И гнобление Дуарте про отвратной игре Пруцева.
Дело в том,что Дуарте и Пруцев играют на разных позициях.К чему твой коммент?
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Spartakus1984
Ответ Григорий Гашников
Абаскаля в отставку
Почему?
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Григорий Гашников
Абаскаля в отставку
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левый край
Замена Бальде--ИДИОТСКОЕ решение ГТ.
И гнобление Дуарте про отвратной игре Пруцева.
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ДудьСдулся
Ответ ZarvuR2020
Когда Спартак на втором месте, так это чемпионская гонка. Когда Спартак на четвёртом месте, так разницы между вторым и четвёртым никакой.
Давайте смотреть объективно, не может Спартак таким составом бороться против команд, судей, и газпромовского админресурса за первое место.
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Rested
Ответ psixyec
А липовый пенальти с дельфином Зобниным объясним, значит? Хотя это другое, вы не понимаете!
Зобнин-дельфин?! Шли бы вы спать
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Rested
Ответ Злодей Спб
Ну-ну, зачем это шапкозакидательство. Счёт мог быть и 2-4 если бы не сомнительный пенальти :)
Завтра ничейку скатаете…и то с пены левой сровняете
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bedLaM
Ну если быть объективным, лучшим нападающим Динамо в этой игре был Селихов.
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jr4j6bnshy
Ответ Спартак сила
какие 6-0? счёт мог быть 19-0
Самое обидное что должен был… а получили 3-3… иногда даже понять сложно как столько можно разбазаривать….
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hruken
Селихова с Максименко кто-нибудь тренирует? У них регресс , с каждым матчем все хуже. На выходах вообще ничего не могут, простейшие мячи - кулаками абы куда, если еще попадет по мячу. Пухлик было в перерыве чемпа хоть всхуднул, а то колобок колобком. Наверное уже опять набрал боевой на лавке. Вообще успехов обоим, но блин, сколько можно.
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mahurat
Выигрывать надо такие матчи. И у такой команды.
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Монморенси
Не согласен. Больше. Намного ?
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murzzzzzilka
Ответ Mr.Hahn
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Плюсики собирает:))
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murzzzzzilka
Ответ Злодей Спб
Ну-ну, зачем это шапкозакидательство. Счёт мог быть и 2-4 если бы не сомнительный пенальти :)
А чего не 2-10?:)) если уж фантазировать, то от души:))
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murzzzzzilka
Да уж… 2 и 3 голы - просто трындец….
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ZarvuR2020
Ответ ДудьСдулся
Главное обыграть Акрон! В чемпионате главное игра! А она у Спартака есть. Лучшие в чемпионате по этому показателю. Второе место ничем не отличается от четвертого. Спасибо ордеРоносцу за это! Ну а зрителям весело :) и валидольно!
Когда Спартак на втором месте, так это чемпионская гонка.
Когда Спартак на четвёртом месте, так разницы между вторым и четвёртым никакой.
+4
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Mr.Hahn
Ответ psixyec
А липовый пенальти с дельфином Зобниным объясним, значит? Хотя это другое, вы не понимаете!
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Виталий
То что побед не хватает это прям в точку , что то давно их не было
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Trash Talking
Учитывая что Спартак у себя дома играет вничью с Динамо, а Динамо у себя дома вылетает от Акрона, КБ-москвичам стоит задуматься о результате матча в Жигулёвске
0
-1
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ARIK2
Ерничать в коментах можно бесконечно, но вопросы к Селехову. Аксиома
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ДудьСдулся
Главное обыграть Акрон!
В чемпионате главное игра! А она у Спартака есть. Лучшие в чемпионате по этому показателю.
Второе место ничем не отличается от четвертого.
Спасибо ордеРоносцу за это!
Ну а зрителям весело :) и валидольно!
+3
-5
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hulk&boloto
Ответ Злодей Спб
Ну-ну, зачем это шапкозакидательство. Счёт мог быть и 2-4 если бы не сомнительный пенальти :)
Что ждёте от Дзюбы?
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Юрий Кечко
В каждой игре чего то не хватает для победы и всегда кто то виноват
Интересно он скоро начнёт догадываться ?))
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igls54
Легендарное. Если бы не второй и третий голы...
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-1
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