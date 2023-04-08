Абаскаль о ничьей с «Динамо»: «Счет мог быть и 6:0, «Спартак» расстроен. 2-й и 3-й голы – необъяснимо»
Гильермо Абаскаль полагает, что «Спартак» мог разгромить «Динамо», хотя сыграл вничью
– Это заработанное очко или потерянные два?
– Счет мог быть и 6:0, а игра закончилась 3:3. Мы сами виноваты в пропущенных голах. Расстроены, хотели большего, но это заработанное очко.
Объяснить то, что произошло, трудно. В эпизоде с первым голом выбивали мяч и отдали его сопернику. Второй и третий голы – необъяснимо. Тем не менее очко заносим себе в актив.
– Соболеву можно занести в актив этот матч?
– У Соболева были моменты в матчах с «Уралом», «Ахматом». В Кубке он не мог играть, голы помогут ему приобрести уверенность, снять груз. Он провел хорошую психологическую работу. Рад за него и Кейта Бальде, это командная работа, она приносит плоды.
– Кейта выглядел недовольным, когда вы его заменили.
– Он не мог играть 90 минут, в противном случае так бы и было. Кейта пропустил довольно много, ему нужно время, минуты на поле, чтобы вкатиться. Нам необходимо было добавить скорости во втором тайме, поэтому вышел Мелешин.
– Как влияет на команду безвыигрышная серия? Победы наверняка не хватает эмоционально.
– Побед нам не хватает. Мы расстроены, но должны переломить ситуацию, пойти вперед, сосредоточиться и в ближайших матчах сделать все, чтобы выиграть, – заявил главный тренер «Спартака».
И гнобление Дуарте про отвратной игре Пруцева.
Когда Спартак на четвёртом месте, так разницы между вторым и четвёртым никакой.
В чемпионате главное игра! А она у Спартака есть. Лучшие в чемпионате по этому показателю.
Второе место ничем не отличается от четвертого.
Спасибо ордеРоносцу за это!
Ну а зрителям весело :) и валидольно!
Интересно он скоро начнёт догадываться ?))