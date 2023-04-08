Соболев о 3:3 с «Динамо»: «Игрой не очень доволен, но результат удовлетворительный, если учесть, что мы проигрывали. «Спартак» все три гола пропустил из‑за своих ошибок»
Нападающий «Спартака» Александр Соболев подвел итоги матча с «Динамо»
Игра 22-го тура Мир РПЛ закончилась ничьей со счетом 3:3.
– Хорошо, что сравняли счет. Но результатом недоволен, потому что все три гола пропустили из‑за своих ошибок. Мы могли забивать и четвертый гол. Игрой не очень доволен, но если учесть, что мы проигрывали – результат удовлетворительный.
– Вы давно не забивали, а сегодня – дубль. Перед игрой вас напутствовал мальчик. Может быть, это связано? Дополнительных эмоций подарил.
– Это был мой сын. Мы всегда с ним выходим. Я забивал, просто голы не засчитывали. Но ничего, главное, чтобы команда выигрывала.
– Насколько поддержка с трибун придавала нужных эмоций?
– Спасибо тем людям, которые приходят на матчи и поддерживают нас. Для нас это важно, – сказал Соболев.
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