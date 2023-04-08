Соболев о 3:3 с «Динамо»: «Игрой не очень доволен, но результат удовлетворительный, если учесть, что мы проигрывали. «Спартак» все три гола пропустил из‑за своих ошибок»

Теги Спартак премьер-лига Россия Динамо Москва Матч ТВ Александр Соболев Футбол

Нападающий «Спартака» Александр Соболев подвел итоги матча с «Динамо»

Игра 22-го тура Мир РПЛ закончилась ничьей со счетом 3:3. 

– Хорошо, что сравняли счет. Но результатом недоволен, потому что все три гола пропустили из‑за своих ошибок. Мы могли забивать и четвертый гол. Игрой не очень доволен, но если учесть, что мы проигрывали – результат удовлетворительный.

– Вы давно не забивали, а сегодня – дубль. Перед игрой вас напутствовал мальчик. Может быть, это связано? Дополнительных эмоций подарил.

– Это был мой сын. Мы всегда с ним выходим. Я забивал, просто голы не засчитывали. Но ничего, главное, чтобы команда выигрывала.

– Насколько поддержка с трибун придавала нужных эмоций?

– Спасибо тем людям, которые приходят на матчи и поддерживают нас. Для нас это важно, – сказал Соболев.

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8 комментариев

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ФанатТоми
Почему не спросили, как так получилось что за нырок не дали жёлтую???
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Виталий
Боевая игра получилась , идём дальше
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Spaten
Вот когда накоротке головой мимо пробил, это был уровень. Но мимо, надо прибавлять. Вон в Локомотиве девушки уже в волейбол играют))
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Лор'темар Терон
С хет-триком!
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Demanishche
🐬
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-2
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Ростов-на-Дону
Дельфин: "Спасибо Иванову, что мы отскочили"!
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Камбоджа Иванов
А забил с помощью ошибки судьи. Радуйтесь, что после встречи с судейским руководством Вам не дают отстать от ростовских пацанов.
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Давид Золотов
Подарил все 3 гола, и даже если убрать пенальти вы должны были больше 4 забивать, Динамо как всегда отскок
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-5
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