«Спартак» не выигрывает 5 матчей: 3 ничьих и 2 поражения. После зимней паузы 3 победы за 9 игр

Теги Спартак премьер-лига Россия Динамо Москва Гильермо Абаскаль Футбол

«Спартак» продлил серию без побед до 5 матчей

Команда Гильермо Абаскаля разделила очки с «Динамо» (3:3) в 22-м туре Мир РПЛ.

В последний раз красно-белые побеждали 11 марта – в матче с «Факелом» (3:2). С тех пор у них 3 ничьих и 2 поражения за 5 игр в чемпионате и Фонбет Кубке России.

Всего после зимней паузы «Спартак» выиграл трижды. Помимо «Факела» он два раза обыграл «Локомотив» – 1:0 и 4:2.

Далее московский клуб встретится с «Торпедо» – это случится 15 апреля.

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57 комментариев

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Боевой Бурят Путина
Это какая фаза цикла? Пора говорить «Дайте Абаскалю поработать» или еще рано?🤣
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Олег Ермолаев
Три мусорных гола залетело Спартаку,не иначе на трибуне был ХОТТАБЫЧ, болела Динамо🙄
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Railway/
В матче с нами на кубок Спартак был адски заряжен, прессинговал. Но сегодня этого не было, команда физически упала в яму
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Максим Попов
перегорел абасраль, ищите нового,а то такими темпами будете за выживание бороться
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\\\ VORON ///
Ответ Marat82
Не понимаю, почему Абаскаль делает ставку на наших кривоногих, зачем тогда легионеры нужны, если им не давать играть. А Мозес почему сегодня не вышел?
Написали, что у него небольшое недомогание. Его в заявке не было. Сам матерился, что его не выпускают, а потом новость нашел в спорт-экспрессе.
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Владимир Ватутин
Да,помоему Абас.... спекся,а как хвалили и Зенит догонит-перегонит и чемпионом может стать и Заремка радовалась,а он разобранное Динамо с непонятным тренером обыграть не может дома.Спасибо пусть скажут судье,от позора спас,если ьакой пенальти поставили бы Спартаку ,вот вони то было
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\\\ VORON ///
Ответ Сергей Илюшенков
Больше фартовым!Но как говориться,рано или поздно везение заканчивается!Я ни одной игры смог смотреть без мата,даже когда выигрывали крупно!
Бред. Сегодня по игре Спартак должен был разносить Динамо. У Динамо один полумомент был при первом голе и все. Спартак штук 5 должен был положить, но били или в Шунина или мимо или упускали отличные моменты для удара (преимущество в ударах и угловых двукратное, во владении в 1,5 раза).
При этом качество игры со стороны обеих команд было плохим, много потерь... Динамо совсем колхозное, Спартак лучше, но тоже не фонтан.

Пенальти далеко не самый левый, Зобнина держали и не отпускали пока он не начал падать. В ворота Спартака таких несколько штук поставили за последние сезоны.
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Иван Тасминский
Чемпионские гонщики
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Жанна Калгина
Ответ diversant
Ну конечно)) Динамики, прям сверхусилия приложили для победы. Если бы не раздолбай Селихов, то все было бы тип-топ. Ну а так то да, наши вполлноги играли сегодня
Если бы не нырок зобнина и судья прокачанный и очка бы не получили
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Тайосич
Ответ Торна
Пора рыжему в пеший эротический тур
Не надо трогать Абаскаля, сколько можно тренеров менять? Всё у него нормально будет в Спартаке.
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Владимир Глушков
Ответ Alex_msk
Спартак ведь скажет спасибо судье за спасенное очко?
Динамо должно Селихову рукоплескать👏
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EuhenioV
После подобной игры Селихова и Максименко Яшиным покажется.🤘
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Торна
Пора рыжему в пеший эротический тур
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Тайосич
Ответ Evgeny Trifonov
Встречи Спартака с судейским корпусом дают результат, так бы очков было ещё меньше
Так-то было бы больше и в кубке прошли скорей всего. Судьи в 3х матчах подряд против Спартака ошиблись, что признал ЭСК.
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EuhenioV
Ответ Alex_msk
Спартак ведь скажет спасибо судье за спасенное очко?
На своё то ты давно рукой махнул😂
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Кубань жива
ну так это норма,цикл может притормозиться,но не закончиться!!!
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ARIGAMI ARIGAMI
Кавазашвили сглазил
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diversant
Ответ Pok_Toholo
А вам левую пенку, для баланса
🤣
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Сергей Илюшенков
Ответ Updated
Спартак в первой половине сезона был куражным , а сейчас почему-то пропал кураж и победы вместе с ним.
Больше фартовым!Но как говориться,рано или поздно везение заканчивается!Я ни одной игры смог смотреть без мата,даже когда выигрывали крупно!
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diversant
Ответ Сергей Илюшенков
Сегодня нам повезло!Мы всегда так играем!Забили гол-забили на игру,пропустили гол вспомнили!Только вспомнили всегда в концовке!
Ну конечно)) Динамики, прям сверхусилия приложили для победы. Если бы не раздолбай Селихов, то все было бы тип-топ. Ну а так то да, наши вполлноги играли сегодня
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Marat82
Не понимаю, почему Абаскаль делает ставку на наших кривоногих, зачем тогда легионеры нужны, если им не давать играть. А Мозес почему сегодня не вышел?
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Alex_msk
Спартак ведь скажет спасибо судье за спасенное очко?
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Sajres_Smit
А впереди Краснодар, Ростов, ЦСКА, Зенит...Мдя...тут середняков-то обыграть не можем.
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Pok_Toholo
Ответ diversant
Динамо сегодня очень повезло
А вам левую пенку, для баланса
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kostas2007
Ответ llolishe
Иванов-любовник Заремы
Скорее Абасакля
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