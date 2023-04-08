«Спартак» не выигрывает 5 матчей: 3 ничьих и 2 поражения. После зимней паузы 3 победы за 9 игр
«Спартак» продлил серию без побед до 5 матчей
Команда Гильермо Абаскаля разделила очки с «Динамо» (3:3) в 22-м туре Мир РПЛ.
В последний раз красно-белые побеждали 11 марта – в матче с «Факелом» (3:2). С тех пор у них 3 ничьих и 2 поражения за 5 игр в чемпионате и Фонбет Кубке России.
Всего после зимней паузы «Спартак» выиграл трижды. Помимо «Факела» он два раза обыграл «Локомотив» – 1:0 и 4:2.
Далее московский клуб встретится с «Торпедо» – это случится 15 апреля.
При этом качество игры со стороны обеих команд было плохим, много потерь... Динамо совсем колхозное, Спартак лучше, но тоже не фонтан.
Пенальти далеко не самый левый, Зобнина держали и не отпускали пока он не начал падать. В ворота Спартака таких несколько штук поставили за последние сезоны.