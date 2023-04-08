«Спартак» не выигрывает 5 матчей: 3 ничьих и 2 поражения. После зимней паузы 3 победы за 9 игр

«Спартак» продлил серию без побед до 5 матчей

Команда Гильермо Абаскаля разделила очки с « » (3:3) в 22-м туре Мир .

В последний раз красно-белые побеждали 11 марта – в матче с «Факелом» (3:2). С тех пор у них 3 ничьих и 2 поражения за 5 игр в чемпионате и Фонбет Кубке России.

Всего после зимней паузы « » выиграл трижды. Помимо «Факела» он два раза обыграл «Локомотив» – 1:0 и 4:2.

Далее московский клуб встретится с «Торпедо» – это случится 15 апреля.