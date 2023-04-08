Алаев о пенальти в пользу «Спартака» в матче с «Динамо»: «Очень спорный момент»

Президент РПЛ Александр Алалев назвал «спорным» момент с пенальти в пользу «Спартака»

Красно-белые сыграли вничью с « » в 22-м туре Мир (3:3). Третий мяч «Спартак» забил с пенальти на 87-й минуте.

Арбитр Сергей назначил одиннадцатиметровый после того, как хавбек « » Роман Зобнин оказался на газоне в штрафной площади. Нападающий «Спартака» реализовал 11-метровый и сравнял счет.

«Смотрел повтор эпизода с пенальти. По мне, так очень спорный момент. Не хочу делать работу за ЭСК.

Хороший матч, много голов, красивая игра. Побольше бы таких матчей», – сказал Александр Алаев.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» – «Динамо».