Алаев о пенальти в пользу «Спартака» в матче с «Динамо»: «Очень спорный момент»
Президент РПЛ Александр Алалев назвал «спорным» момент с пенальти в пользу «Спартака»
Красно-белые сыграли вничью с «Динамо» в 22-м туре Мир РПЛ (3:3). Третий мяч «Спартак» забил с пенальти на 87-й минуте.
Арбитр Сергей Иванов назначил одиннадцатиметровый после того, как хавбек «Спартака» Роман Зобнин оказался на газоне в штрафной площади. Нападающий «Спартака» Александр Соболев реализовал 11-метровый и сравнял счет.
«Смотрел повтор эпизода с пенальти. По мне, так очень спорный момент. Не хочу делать работу за ЭСК.
Хороший матч, много голов, красивая игра. Побольше бы таких матчей», – сказал Александр Алаев.
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» – «Динамо».
А пенальти был 100%!
Это я пишу тем кто не разбирается вообще в футболе!
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Вот тебе расскадровка. Куда зобнин начал нырять ещё до контакта? У него рука уже на животе при небольшом прыжке. И дальше всё его движение вперёд рука у него на животе.
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Вот пару кадров. Как это пенальти? Зобнина начинает движение вперёд - рука у его живота, пару мгновений до падения - рука у живота. И это он не заваливается, это он ускоряется вперёд, наклоняя тело, что естественно.