Алаев о пенальти в пользу «Спартака» в матче с «Динамо»: «Очень спорный момент»

Теги Спартак премьер-лига Россия судьи Динамо Москва Сергей Сергеевич Иванов Роман Зобнин Александр Алаев Матч ТВ Александр Соболев ЭСК РФС Футбол

Президент РПЛ Александр Алалев назвал «спорным» момент с пенальти в пользу «Спартака»

Красно-белые сыграли вничью с «Динамо» в 22-м туре Мир РПЛ (3:3). Третий мяч «Спартак» забил с пенальти на 87-й минуте.

Арбитр Сергей Иванов назначил одиннадцатиметровый после того, как хавбек «Спартака» Роман Зобнин оказался на газоне в штрафной площади. Нападающий «Спартака» Александр Соболев реализовал 11-метровый и сравнял счет.

«Смотрел повтор эпизода с пенальти. По мне, так очень спорный момент. Не хочу делать работу за ЭСК.

Хороший матч, много голов, красивая игра. Побольше бы таких матчей», – сказал Александр Алаев. 

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» – «Динамо».

Материалы по теме

69 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ДМ-1чемпион
Ответ Тайосич
https://i121.fastpic.org/big/2023/0408/2d/2962eb59e79f3816fa349c4ef510272d.jpg https://i121.fastpic.org/big/2023/0408/20/153bea259e554551243dc03b459f7a20.jpg Вот тебе расскадровка. Куда зобнин начал нырять ещё до контакта? У него рука уже на животе при небольшом прыжке. И дальше всё его движение вперёд рука у него на животе.
Все всё видели! Зобнин ныряет, оттолкнувшись двумя ногами ещё до контакта с Дасой! Пенальти не было! Это жёлтая Зобнину за симуляцию.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Зубы Дзюбы
Ответ Сергей Довлатов
Ничего спорного. Пеналь левый.
Обычный пенальти. Сейчас такие сплошь и рядом
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Зубы Дзюбы
Ответ Катя СПб
Иванова в пердив. Вместе со своим Спартаком.
Тебя на кухню щи варить
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ваганов Фидаиль
Спартаку смешнее ставили пенальти судьи, , особенно Иванов!
А пенальти был 100%!
Это я пишу тем кто не разбирается вообще в футболе!
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Тайосич
Ответ ДМ-1чемпион
Судьи совсем страх потеряли! Только купленный судья мог после просмотра на ВАР показать на точку! Всем было очевидно, что Зобнин начал нырять еще до контакта с Дасой! Иванов отработал денежки "пищевика"!
https://i121.fastpic.org/big/2023/0408/2d/2962eb59e79f3816fa349c4ef510272d.jpg
https://i121.fastpic.org/big/2023/0408/20/153bea259e554551243dc03b459f7a20.jpg

Вот тебе расскадровка. Куда зобнин начал нырять ещё до контакта? У него рука уже на животе при небольшом прыжке. И дальше всё его движение вперёд рука у него на животе.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AaA
Ответ валя_стакан
Негодяй Иванов просто ждал момента когда можно будет выдумать пенальти и спасти спартак.
Если бы ждал, поставил бы еще в первом тайме за ручку Фомина, которой завалил Соболева еще в первом тайме. Плюс вторая желтая и... .
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ДМ-1чемпион
Судьи совсем страх потеряли! Только купленный судья мог после просмотра на ВАР показать на точку! Всем было очевидно, что Зобнин начал нырять еще до контакта с Дасой! Иванов отработал денежки "пищевика"!
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
PobeditelZ
Ответ Катя СПб
Иванова в пердив. Вместе со своим Спартаком.
Лучше и не скажешь
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ZarvuR2020
Вот и закончилась дружба после кубка. Буду как спартач писать, судья не ошибся, он получил платёж от лукойла чтобы лишить Динамо победы
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Тайосич
Ответ Dr. Heisenberg
Чтобы понять, насколько это спорный пенальти, нужно перевернуть эпизод. Представить, что арбитр в поле не назначил бы пенальти, сколько арбитров ВАР позвали бы его к монитору? 1 из 100. Или вообще никто?
Можете объяснить как это не пенальти? Зобнин пытается ускориться, убежать, ему движение преграждает рука футболиста соперника. Ну на повторе же чётко всё видно.

https://i121.fastpic.org/big/2023/0408/2d/2962eb59e79f3816fa349c4ef510272d.jpg
https://i121.fastpic.org/big/2023/0408/20/153bea259e554551243dc03b459f7a20.jpg

Вот пару кадров. Как это пенальти? Зобнина начинает движение вперёд - рука у его живота, пару мгновений до падения - рука у живота. И это он не заваливается, это он ускоряется вперёд, наклоняя тело, что естественно.
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Shast
Ответ Sergey Cher
Спартак в своём репертуаре- "пенальти" )))
Сколько Спартак пробил пенальти в сезоне умник?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Тайосич
Ответ murzzzzzilka
Ты помнишь хоть один наш пенальти, про который бы питерские сказали: да, 100% пенальти?:)))
Да конечно такого никогда не было. У них же принцип по отношению к Спартаку "раз нет крови, то это не пенальти".
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dr. Heisenberg
Чтобы понять, насколько это спорный пенальти, нужно перевернуть эпизод. Представить, что арбитр в поле не назначил бы пенальти, сколько арбитров ВАР позвали бы его к монитору? 1 из 100. Или вообще никто?
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ДМ-1чемпион
Это не спорный момент! Это бесспорный! ТАМ НЕ БЫЛО ПЕНАЛЬТИ! Зобнина надо было наказывать жёлтой за симуляцию! Судейство в чемпионате всё хуже и хуже!
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Злодей Спб
Ответ Shast
кто бы говорил вообще
Соболева за нырки и агрессивное поведение в отношение судьи надо было выпиливать с поля. Отскочил опять. Ничего, футбольный бог накажет :)
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Shast
Ответ murzzzzzilka
И потом питерские будут говорить, что они не ноют. 2 минуты новости, а они уже все здесь со своими воплями:)))) Бедненькие😂😂
Главные нытики страны. Ну им бы ныть еще
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
murzzzzzilka
Ответ Пара Соль Ка
Ну у арбитра Иванова уже не домик в Коломне, как после кубкового матча с Локо, а вилла на Мальдивах, похоже...)
Наверняка, Зенит всему судейскому корпусу давно все оплатил:))
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Samsonov_24_4_11_15
Ответ Катя СПб
Иванова в пердив. Вместе со своим Спартаком.
Зенит в пердив) вместе с бесплатными билетами)
+4
-9
-5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Shast
Ответ Злодей Спб
Сказывается непрерывное давление спартака на судейский корпус, по поводу ошибочных решений. Количество ошибок не уменьшается, просто теперь косячить начинают в пользу КБ. Их это вполне устраивает :)
кто бы говорил вообще
+3
-5
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пара Соль Ка
Ну у арбитра Иванова уже не домик в Коломне, как после кубкового матча с Локо, а вилла на Мальдивах, похоже...)
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Тайосич
Ответ Блог номер 12
в пользу Спартака ставят левый пенальти, а виноват Зенит) Параноики.....
Нет, вы просто дальше своего носа не видите, ибо зенитовец. Зенит и Газпром - главные враги российского футбола. Более 15 лет издеваются над российским футболом и паразитируют на нём, а выходцы из газпромозенита (Мутко, Фурсенко, Дюков, Митрофанов) разваливают российский футбол.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
murzzzzzilka
Ответ Peter Parker
Господин Алаев, к эпизоду с Фоминым вопросов нет, там все однозначно? Или с симуляцией Сазонова? Для которых альтернативное решение означало бы вторую ЖК
Сазонову - Оскар надо вручить:)))
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
murzzzzzilka
Ответ Peter Parker
так он вперед бежит, алле. Ты пробовал когда-нибудь бежать? у тебя в таком случае одна нога вперед выступает и ты естественно наклоняешься.
Кому вы объясняете?:)))
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Блог номер 12
Ответ Тайосич
Так главные виновники - зенитовцы Дюков и Митрофанов, развалившие судейство. Против них необходиом возбудить уголовное дело, а Зенит расформировать как рассадник мерзости.
в пользу Спартака ставят левый пенальти, а виноват Зенит) Параноики.....
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
jabbatut
Ответ Николай Горнаков
Динамо отскочило. Весь матч Спартак возил их и имели массу моментов. Все голы Динамики создали из за ошибки вратаря. Радоваться должны за очко , а не ныть
ну давай заплачь
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий