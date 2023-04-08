Чепчугов об Акинфееве: «Не просто айсберг ЦСКА, а эталон и икона для всего общества»

Сергей Чепчугов считает Игоря Акинфеева примером для подражания для всего общества

– Когда-то Валерий Газзаев разглядел в Игоре большой талант и определил правильное время. Дал возможность проявить себя в дебютном матче с «Крыльями Советов».

Сегодня Игорь не просто айсберг , а эталон и икона для всего общества! Игорю пожелаю здоровья, успехов, всех благ на футбольных полях. И чтобы мы видели движение Игоря в сторону других рекордов!

Как сказал сам Игорь, когда будет играть до 45, тогда и отметим, ха-ха.

– Кто преемник ?

– Наигрывают Торопа. Может быть, он станет преемником!

Крепко обнимаю Игоря, и удачи ЦСКА! – сказал экс-вратарь армейцев.

Неизвестный Акинфеев: стал вратарем из-за Черчесова, ел крокодила с Березуцкими и искал православный храм в Севилье