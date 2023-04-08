Чепчугов об Акинфееве: «Не просто айсберг ЦСКА, а эталон и икона для всего общества»
Сергей Чепчугов считает Игоря Акинфеева примером для подражания для всего общества
– Когда-то Валерий Газзаев разглядел в Игоре большой талант и определил правильное время. Дал возможность проявить себя в дебютном матче с «Крыльями Советов».
Сегодня Игорь не просто айсберг ЦСКА, а эталон и икона для всего общества! Игорю пожелаю здоровья, успехов, всех благ на футбольных полях. И чтобы мы видели движение Игоря в сторону других рекордов!
Как сказал сам Игорь, когда будет играть до 45, тогда и отметим, ха-ха.
– Кто преемник Акинфеева?
– Наигрывают Торопа. Может быть, он станет преемником!
Крепко обнимаю Игоря, и удачи ЦСКА! – сказал экс-вратарь армейцев.
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