Чепчугов об Акинфееве: «Не просто айсберг ЦСКА, а эталон и икона для всего общества»

Теги ЦСКА Игорь Акинфеев Валерий Газзаев премьер-лига Россия Сергей Чепчугов Владислав Тороп Футбол

Сергей Чепчугов считает Игоря Акинфеева примером для подражания для всего общества

– Когда-то Валерий Газзаев разглядел в Игоре большой талант и определил правильное время. Дал возможность проявить себя в дебютном матче с «Крыльями Советов».

Сегодня Игорь не просто айсберг ЦСКА, а эталон и икона для всего общества! Игорю пожелаю здоровья, успехов, всех благ на футбольных полях. И чтобы мы видели движение Игоря в сторону других рекордов!

Как сказал сам Игорь, когда будет играть до 45, тогда и отметим, ха-ха.

– Кто преемник Акинфеева?

– Наигрывают Торопа. Может быть, он станет преемником!

Крепко обнимаю Игоря, и удачи ЦСКА! – сказал экс-вратарь армейцев.

Неизвестный Акинфеев: стал вратарем из-за Черчесова, ел крокодила с Березуцкими и искал православный храм в Севилье

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2 комментария

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Камбоджа Иванов
Акинфеев - это будущий чиновник. Человек, который: а) являлся доверенным лицом президента, б) орал на сборах, чтобы ему приносили стул, в) реально верит, что ему все обязаны. Образец как личность.
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Evgeny Trifonov
Странно адекватный комментарий от него. Судя по его постам ему бы таблетки попить.
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