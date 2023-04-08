«Продайте «МЮ», ####### домой». Фанаты клуба – Глейзерам во время матча с «Эвертоном»
Болельщики «Манчестер Юнайтед» скандировали кричалки
Как сообщает журналист The Athletic Лори Уитвелл, во время матча против «Эвертона» в 30-м туре АПЛ (2:0) фанаты манкунианцев скандировали: «Продайте «Юнайтед» и «####### (свалите) домой».
Напомним, владельцы «Манчестер Юнайтед», семья Глейзеров планирует продать клуб и хочет получить около 6 миллиардов фунтов. На покупку «Юнайтед» претендуют катарский шейх Джасим бин Хамад Аль Тани, владелец нефтяной компании INEOS Джим Рэтклифф и финский бизнесмен Томас Зиллиакус.
что опять красноопым не нравится 🤦