«Продайте «МЮ», ####### домой». Фанаты клуба – Глейзерам во время матча с «Эвертоном»

Теги Манчестер Юнайтед Эвертон премьер-лига Англия бизнес болельщики Глейзеры брань контент Футбол

Болельщики «Манчестер Юнайтед» скандировали кричалки

Как сообщает журналист The Athletic Лори Уитвелл, во время матча против «Эвертона» в 30-м туре АПЛ (2:0) фанаты манкунианцев скандировали: «Продайте «Юнайтед» и «####### (свалите) домой».

Напомним, владельцы «Манчестер Юнайтед», семья Глейзеров планирует продать клуб и хочет получить около 6 миллиардов фунтов. На покупку «Юнайтед» претендуют катарский шейх Джасим бин Хамад Аль Тани, владелец нефтяной компании INEOS Джим Рэтклифф и финский бизнесмен Томас Зиллиакус.

Материалы по теме

19 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kazbek Ilyassovskiy
Ответ Роман Кириченко
или рифма к глаголу дуйте
8 букв, а в ребусе 7.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Роман Кириченко
Ответ Kazbek Ilyassovskiy
съе.ите думаю
или рифма к глаголу дуйте
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Neo
С.йоБыBaytе ?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Gatsby !!!
Ну наконец-то
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Леван Мкртчян
Ответ Плотников Семен
Возможно, сье#ите
на английском, оба эти варианта, звучат одинаково)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
SLEVIN
Ответ Barcelona Forever
4 победы в 5 последних матчах что опять красноопым не нравится 🤦
Глейзеры что ли побеждали? Если бы не они, мю бы так не лихорадило десятилетие
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Милан 19
Милан потратил 32 млн на одного Кетеларе который вообще не играет, а МЮ потратил 250 млн и играет в ЛЕ ☝️🤦‍♂️ ...
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
QWertY
Ответ Barcelona Forever
4 победы в 5 последних матчах что опять красноопым не нравится 🤦
При Бартомеу бчк брала требл. Почему же он фанатам бчк не нравился?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kazbek Ilyassovskiy
Ответ Плотников Семен
Возможно, сье#ите
съе.ите думаю
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Плотников Семен
Ответ Леван Мкртчян
Комментарий удален модератором
Возможно, сье#ите
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
fellx
Ответ Милан 19
Фаны МЮ хотят мешок денег от шейхов чтобы уже по 500 млн тратить за окно и все равно вылетать от всяких Вильярреалов? ☝️🤦‍♂️🤭😄 ...
Тсс, на этой ветке таких адекватов как вы жестко минусуют)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Милан 19
Фаны МЮ хотят мешок денег от шейхов чтобы уже по 500 млн тратить за окно и все равно вылетать от всяких Вильярреалов? ☝️🤦‍♂️🤭😄 ...
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Леван Мкртчян
Ответ Любитель побеждать
Ребус не смог разгадать
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вовито Бомбито
Ответ Милан 19
А чем так плохи Глейзеры когда они в одно окно потратили аж 250 млн? 🤦‍♂️..
Они из бюджета клуба потратили, не из своего кармана. Жадные короче
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
jonnysilverhand01
Арабы успешно захватывают английский футбол
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Милан 19
А чем так плохи Глейзеры когда они в одно окно потратили аж 250 млн? 🤦‍♂️..
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Любитель побеждать
Ребус не смог разгадать
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Barcelona Forever
4 победы в 5 последних матчах
что опять красноопым не нравится 🤦
+1
-8
-7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Тюменец
Два мешка шейховских в Манчестере - это прям нереальный трэш.
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dikki Shelton
Спокойно. Не все сразу.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий