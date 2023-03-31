«Ман Сити» выплатил агентам 51,5 млн фунтов за год, «Челси», «Ливерпуль», «МЮ», «Арсенал» – в топ-5 в АПЛ

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«Манчестер Сити» потратил больше всех в АПЛ на выплаты агентам за год.

С 1 февраля 2022 года по 31 января 2023 года клуб из Манчестера потратил 51,56 млн фунтов.

В топ-5 вошли «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал».

Топ-10 списка выглядит следующим образом:

1. «Манчестер Сити» – 51,56 млн фунтов

2. «Челси» – 43,16 млн

3. «Ливерпуль» – 33,69 млн

4. «Манчестер Юнайтед» – 24,73 млн

5. «Арсенал» – 16,75 млн

6. «Тоттенхэм» – 16,14 млн

7. «Астон Вилла» – 15,62 млн

8. «Лидс» – 15,31 млн

9. «Эвертон» – 13,54 млн

10. «Вест Хэм» – 12,03 млн

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11 комментариев

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Rossoneri1996
На заметку тем, кто ставит. Flashscore неправильно отражает xG. Можете посмотреть приложение Fotmob для сравнения. Может сбой, может вводят людей в заблуждение специально. Матч Айнтрахт-Бохум. Сорри что дублирую) не хочу чтобы кто-то принимал решения на основе неправильных данных)
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Yuri Ten
Раньше: ловили, привозили, продавали…
Сейчас: продайте меня куда-нибудь
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Tristan...
Ответ Ростов-на-Дону
Торговцы людьми из покон веков хорошо зарабатывают.
Шёл 21 век...
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Максон121
Сколько всё-таки паразитов,которые ничего не производят и ничего не создают получают огромные деньги
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Бавария 09
В футболе две беды….Босман и агенты
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несахар
деньги из воздуха
шахтёры: "а что так можно было?"
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Zorro
Шпионаж!)
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Pitkin
Короче... Наживаются только агенты. Они опутывают игроков своими схемами, которые ни шагу без агентов не могут ступить.
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utsh44psmr
Ман Сити = Спартак
+1
-5
-4
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Ростов-на-Дону
Торговцы людьми из покон веков хорошо зарабатывают.
+15
-4
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RG26
Наконец найдено общее между МанСити и Спартаком:)
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