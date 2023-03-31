«Ман Сити» выплатил агентам 51,5 млн фунтов за год, «Челси», «Ливерпуль», «МЮ», «Арсенал» – в топ-5 в АПЛ

«Манчестер Сити» потратил больше всех в на выплаты агентам за год.

С 1 февраля 2022 года по 31 января 2023 года клуб из Манчестера потратил 51,56 млн фунтов.

В топ-5 вошли «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал».

Топ-10 списка выглядит следующим образом:

1. « » – 51,56 млн фунтов

2. « » – 43,16 млн

3. « » – 33,69 млн

4. « » – 24,73 млн

5. « » – 16,75 млн

6. « » – 16,14 млн

7. « » – 15,62 млн

8. « » – 15,31 млн

9. «Эвертон» – 13,54 млн

10. «Вест Хэм» – 12,03 млн