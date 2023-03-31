«Ман Сити» выплатил агентам 51,5 млн фунтов за год, «Челси», «Ливерпуль», «МЮ», «Арсенал» – в топ-5 в АПЛ
«Манчестер Сити» потратил больше всех в АПЛ на выплаты агентам за год.
С 1 февраля 2022 года по 31 января 2023 года клуб из Манчестера потратил 51,56 млн фунтов.
В топ-5 вошли «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал».
Топ-10 списка выглядит следующим образом:
1. «Манчестер Сити» – 51,56 млн фунтов
2. «Челси» – 43,16 млн
3. «Ливерпуль» – 33,69 млн
4. «Манчестер Юнайтед» – 24,73 млн
5. «Арсенал» – 16,75 млн
6. «Тоттенхэм» – 16,14 млн
7. «Астон Вилла» – 15,62 млн
8. «Лидс» – 15,31 млн
9. «Эвертон» – 13,54 млн
10. «Вест Хэм» – 12,03 млн
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