АПЛ сможет отстранять владельцев и директоров клубов, обвиняемых в нарушении прав человека, преступлениях на почве ненависти, мошенничестве и попавших под санкции

утвердила обновления в правилах проверки владельцев и директоров клубов.

«Клубы Премьер-лиги единогласно одобрили ряд изменений в Тесте владельцев и директоров лиги (OADT) на сегодняшнем собрании акционеров. После всестороннего рассмотрения OADT и консультаций с клубами и рядом заинтересованных сторон клубы согласовали следующие поправки к правилам и реформы процесса оценки OADT, которые вступят в силу немедленно:

– Решения, принятые советом директоров Премьер-лиги в соответствии с OADT, будут подлежать пересмотру новой независимой надзорной комиссией.

В Тест был добавлен ряд новых дисквалифицирующих событий, в том числе:

– Новая мера по отстранению от работы для физических лиц/компаний, подпадающих под санкции правительства;

– Новая мера по отстранению от работы за нарушения прав человека, основанная на всемирных правилах о санкциях в области прав человека от 2020 года.

– Расширен перечень уголовных преступлений, влекущих за собой отстранение от работы, за счет включения преступлений, связанных с насилием, коррупцией, мошенничеством, уклонением от уплаты налогов и преступлений на почве ненависти.

– Расширена сфера действия положений о несостоятельности, чтобы лига могла принимать меры в отношении лиц, причастных к предыдущим случаям неплатежеспособности при более широком спектре обстоятельств.

– У лиги появилось полномочие не допускать тех, кто хочет стать директорами, если они находятся под следствием по делу о правонарушениях, которые могут привести к дальнейшему отстранению от работы, если вина этих лиц будет доказана будет доказана.

– Лигой ежегодно будет проводиться дополнительная проверка в отношении действующих директоров для обеспечения постоянного соблюдения OADT.

– Принят ряд мер по повышению прозрачности, включая требование публично раскрывать информацию о физических лицах/компаниях, отстраненных в соответствии с OADT, и обязательство лиги составлять ежегодный отчет о соблюдении требований.

После принятия этих мер лига проведет консультации с клубами и другими заинтересованными сторонами по дальнейшему, окончательному пакету реформ, который будет рассмотрен клубами на общем собрании лиги, которое состоится в июне», – говорится в заявлении АПЛ.