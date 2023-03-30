АПЛ сможет отстранять владельцев и директоров клубов, обвиняемых в нарушении прав человека, преступлениях на почве ненависти, мошенничестве и попавших под санкции
АПЛ утвердила обновления в правилах проверки владельцев и директоров клубов.
«Клубы Премьер-лиги единогласно одобрили ряд изменений в Тесте владельцев и директоров лиги (OADT) на сегодняшнем собрании акционеров. После всестороннего рассмотрения OADT и консультаций с клубами и рядом заинтересованных сторон клубы согласовали следующие поправки к правилам и реформы процесса оценки OADT, которые вступят в силу немедленно:
– Решения, принятые советом директоров Премьер-лиги в соответствии с OADT, будут подлежать пересмотру новой независимой надзорной комиссией.
В Тест был добавлен ряд новых дисквалифицирующих событий, в том числе:
– Новая мера по отстранению от работы для физических лиц/компаний, подпадающих под санкции правительства;
– Новая мера по отстранению от работы за нарушения прав человека, основанная на всемирных правилах о санкциях в области прав человека от 2020 года.
– Расширен перечень уголовных преступлений, влекущих за собой отстранение от работы, за счет включения преступлений, связанных с насилием, коррупцией, мошенничеством, уклонением от уплаты налогов и преступлений на почве ненависти.
– Расширена сфера действия положений о несостоятельности, чтобы лига могла принимать меры в отношении лиц, причастных к предыдущим случаям неплатежеспособности при более широком спектре обстоятельств.
– У лиги появилось полномочие не допускать тех, кто хочет стать директорами, если они находятся под следствием по делу о правонарушениях, которые могут привести к дальнейшему отстранению от работы, если вина этих лиц будет доказана будет доказана.
– Лигой ежегодно будет проводиться дополнительная проверка в отношении действующих директоров для обеспечения постоянного соблюдения OADT.
– Принят ряд мер по повышению прозрачности, включая требование публично раскрывать информацию о физических лицах/компаниях, отстраненных в соответствии с OADT, и обязательство лиги составлять ежегодный отчет о соблюдении требований.
После принятия этих мер лига проведет консультации с клубами и другими заинтересованными сторонами по дальнейшему, окончательному пакету реформ, который будет рассмотрен клубами на общем собрании лиги, которое состоится в июне», – говорится в заявлении АПЛ.
Сразу после того, как правительство Британии клубам хвосты прищемило многие писали, что владельцев теперь капитально нагнут и он пожалеют миллион раз, что полезли в авантюру с Аньелли.
Пришло время мести, бриты умеют долго жертву выжидать, как удавы.Настал час расплаты.
В конце все увидили кто виновен
А Джеф Безос вообще не париться, и даже в США рекомендует надет памперсы рабочим чтобы они сэкономили время в работе ))))
когда кто то делает что то хорошее, это называют показухой