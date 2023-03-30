АПЛ сможет отстранять владельцев и директоров клубов, обвиняемых в нарушении прав человека, преступлениях на почве ненависти, мошенничестве и попавших под санкции

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АПЛ утвердила обновления в правилах проверки владельцев и директоров клубов. 

«Клубы Премьер-лиги единогласно одобрили ряд изменений в Тесте владельцев и директоров лиги (OADT) на сегодняшнем собрании акционеров. После всестороннего рассмотрения OADT и консультаций с клубами и рядом заинтересованных сторон клубы согласовали следующие поправки к правилам и реформы процесса оценки OADT, которые вступят в силу немедленно:

– Решения, принятые советом директоров Премьер-лиги в соответствии с OADT, будут подлежать пересмотру новой независимой надзорной комиссией.

В Тест был добавлен ряд новых дисквалифицирующих событий, в том числе:

– Новая мера по отстранению от работы для физических лиц/компаний, подпадающих под санкции правительства;

– Новая мера по отстранению от работы за нарушения прав человека, основанная на всемирных правилах о санкциях в области прав человека от 2020 года.

– Расширен перечень уголовных преступлений, влекущих за собой отстранение от работы, за счет включения преступлений, связанных с насилием, коррупцией, мошенничеством, уклонением от уплаты налогов и преступлений на почве ненависти.

– Расширена сфера действия положений о несостоятельности, чтобы лига могла принимать меры в отношении лиц, причастных к предыдущим случаям неплатежеспособности при более широком спектре обстоятельств. 

– У лиги появилось полномочие не допускать тех, кто хочет стать директорами, если они находятся под следствием по делу о правонарушениях, которые могут привести к дальнейшему отстранению от работы, если вина этих лиц будет доказана будет доказана.

– Лигой ежегодно будет проводиться дополнительная проверка в отношении действующих директоров для обеспечения постоянного соблюдения OADT.

– Принят ряд мер по повышению прозрачности, включая требование публично раскрывать информацию о физических лицах/компаниях, отстраненных в соответствии с OADT, и обязательство лиги составлять ежегодный отчет о соблюдении требований.

После принятия этих мер лига проведет консультации с клубами и другими заинтересованными сторонами по дальнейшему, окончательному пакету реформ, который будет рассмотрен клубами на общем собрании лиги, которое состоится в июне», – говорится в заявлении АПЛ.

20 комментариев

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Verhovn
Демократия во всей красе)
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Hong Kil
Видимо чиновники Лиги смогут влиять на деятельность клуба, через президентов. Следующий шаг будет в требовании о наличии в составе игроков с девиациями, разных трансов и прочих бодипозитивных.
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ RealJon
Да, как же ещё, вот там напр. Дисней вышвырнули Джонни Деппа из 2х крупных проектов, из ролей Гриндевалда и капитана Джека. В конце все увидили кто виновен
Дисней очень много нагрешил. Звездные войны, Пираты Карибского моря, повестка.
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Гол в девятину
Нечего было с мутными пуперлигами якшаться, сиди себе тихо, пили ТВ контракты, так нет же.

Сразу после того, как правительство Британии клубам хвосты прищемило многие писали, что владельцев теперь капитально нагнут и он пожалеют миллион раз, что полезли в авантюру с Аньелли.

Пришло время мести, бриты умеют долго жертву выжидать, как удавы.Настал час расплаты.
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dimslav
система идёт на снос. теперь любой чувак может подать в суд на хозяина клуба, что тот обанкротил иего, и того выкинут из АПЛ.
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RealJon
Ответ .ru
прошу заметить... обвиняемых, не осужденных
Да, как же ещё, вот там напр. Дисней вышвырнули Джонни Деппа из 2х крупных проектов, из ролей Гриндевалда и капитана Джека.
В конце все увидили кто виновен
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Андрей БелаРУС
Англосаксы сейчас начнут увольнять всех ,кто не поддерживает лгбт ...🤣
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СИ
Очень хорошое решение. В нашем футболе тоже надо это принять но лучше на правительственном уровне и охватить все структуры нашего футбола начиная с рфс РПЛ и кончая агентами футболистами. Порядка моментально стало бы больше.
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Теннисный абсолют
Понятно, готовят почву для отжима команд как в НБА, где вытравили кучу белых мужчин старой закалки в угоду адептам Демпартии.
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.ru
прошу заметить... обвиняемых, не осужденных
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RealJon
Ирония в том все эти миллиардеры причастны к нарушению прав человека, все брэнды злоупотребляет рабочию силу из третьего мира.

А Джеф Безос вообще не париться, и даже в США рекомендует надет памперсы рабочим чтобы они сэкономили время в работе ))))
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ARIGAMI ARIGAMI
Филькина грамота
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tyuiop tyuiop
Ответ Пако
Это была очередная рекламно-пропагандистская акция. Как и коленопреклонение.
как всегда
когда кто то делает что то хорошее, это называют показухой
+2
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tyuiop tyuiop
Ответ Александр Калашников
Получается, султан Ньюкасла первым вылетает из клуба из за Хашоги? Или это не считается и ждут нового Абрамовича из России?
получается
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Екн Лор
Саудовская Аравия на 132 месте из 164 по индексу прав женщин. Иран кстати на 137. Ждём санкций против владельцев Ньюкасла?
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deadjoker
Т.е. почти каждого если правильно преподнести информацию :)
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Александр Калашников
Получается, султан Ньюкасла первым вылетает из клуба из за Хашоги? Или это не считается и ждут нового Абрамовича из России?
+13
-1
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Balt
Охота на ведьм.
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Alda
Скорее всего всех?)
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Пако
Это была очередная рекламно-пропагандистская акция. Как и коленопреклонение.
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