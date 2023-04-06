Солист «Руки Вверх» Жуков о Fan ID: «Это препятствие для полных стадионов, у меня его нет. Публичные люди всегда ждут до последнего, но придется сделать, наверное»

Основатель и фронтмен группы «Руки Вверх» Сергей Жуков признался, что не оформил Fan ID

– болельщик и близкий друг . Сообщается, что в среду Жуков присутствовал на матче Фонбет Кубка России между ЦСКА и «Крыльями Советов».

– Безусловно, Fan ID – это препятствие для полных стадионов на данный момент. Но мне кажется, половина людей то ли не догадывается, что на кубок Fan ID не нужен, то ли был будний день. Хотелось бы, конечно, побольше зрителей на такого рода событии.

– Вы себе оформили «паспорт болельщика»?

– Нет, у меня карты, к сожалению, нет.

– Это вопрос принципа, попросту не хватает времени или слишком сложный процесс?

– Думаю, это не столько сложно, сколько и правда занимает много времени. Если бы это можно было делегировать по-простому, но тут так нельзя. А появление любого публичного человека в каких-то общественных местах – для нас это очень стрессовая ситуация. Поэтому мы всегда ждем до последнего, но потом, наверное, придется сделать Fan ID, все-таки хочется бывать на матчах любимой команды, – сказал музыкант.