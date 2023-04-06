Солист «Руки Вверх» Жуков о Fan ID: «Это препятствие для полных стадионов, у меня его нет. Публичные люди всегда ждут до последнего, но придется сделать, наверное»

Теги ЦСКА Крылья Советов Игорь Акинфеев ФОНБЕТ Кубок России болельщики Fan ID музыка Сергей Жуков Футбол

Основатель и фронтмен группы «Руки Вверх» Сергей Жуков признался, что не оформил Fan ID

Сергей Жуков – болельщик ЦСКА и близкий друг Игоря Акинфеева. Сообщается, что в среду Жуков присутствовал на матче Фонбет Кубка России между ЦСКА и «Крыльями Советов».

– Безусловно, Fan ID – это препятствие для полных стадионов на данный момент. Но мне кажется, половина людей то ли не догадывается, что на кубок Fan ID не нужен, то ли был будний день. Хотелось бы, конечно, побольше зрителей на такого рода событии.

– Вы себе оформили «паспорт болельщика»?

– Нет, у меня карты, к сожалению, нет.

– Это вопрос принципа, попросту не хватает времени или слишком сложный процесс?

– Думаю, это не столько сложно, сколько и правда занимает много времени. Если бы это можно было делегировать по-простому, но тут так нельзя. А появление любого публичного человека в каких-то общественных местах – для нас это очень стрессовая ситуация. Поэтому мы всегда ждем до последнего, но потом, наверное, придется сделать Fan ID, все-таки хочется бывать на матчах любимой команды, – сказал музыкант.

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4 комментария

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Unnamed80
А я ведь помню Серёгу ещё на кассете слушал..Легенда
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Hong Kil
Я уж думал, что это препятствие для полных людей.
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pogbadrogba
Ответ Bartez1986
Я без ID ни живу, ни пою, только о нем мечтая...Только сейчас начал я понимать, как мне его не хватает...
Ааааай ди он оформляяяет, говорит, что любит
Но он не понимааает, как всех он подставляет...
+2
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Bartez1986
Я без ID ни живу, ни пою, только о нем мечтая...Только сейчас начал я понимать, как мне его не хватает...
+26
-1
+25
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