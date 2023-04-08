Переговоры «Барсы» и Дембеле о новом контракте остановлены – ему не могут поднять зарплату. Усмана могут продать, если стороны не договорятся
Переговоры «Барселоны» и Усмана Дембеле о продлении контракта остановлены
У каталонского клуба и окружения вингера были лишь предварительные переговоры.
«Барса» хочет, чтобы Дембеле остался, но не может повысить ему зарплату из-за финансовых ограничений, сообщает Diario Sport.
Повышение зарплаты возможно только с сезона-2024/25. Нынешний контракт Дембеле действует до лета 2024 года.
Если вопрос с продлением контракта не решится, «Барселона» может продать француза.
Усман хоть и стал одним из ключевых игроков, по сути он еще не отработал все те деньги что на него Барса потратила, после прошлогоднего скандала,сам должен это понимать,вновь его любят и ценят,какие повышения? Я бы хотел,чтобы он остался,но на условиях клуба,если будет выеживаться,то придется попрощаться окончательно
Да и в прошлом сезоне тоже.. Лучший ассистент Примеры.