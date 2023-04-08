Переговоры «Барсы» и Дембеле о новом контракте остановлены – ему не могут поднять зарплату. Усмана могут продать, если стороны не договорятся

Переговоры «Барселоны» и Усмана Дембеле о продлении контракта остановлены

У каталонского клуба и окружения вингера были лишь предварительные переговоры.

«Барса» хочет, чтобы остался, но не может повысить ему зарплату из-за финансовых ограничений, сообщает Diario Sport.

Повышение зарплаты возможно только с сезона-2024/25. Нынешний контракт Дембеле действует до лета 2024 года.

Если вопрос с продлением контракта не решится, « » может продать француза.