Переговоры «Барсы» и Дембеле о новом контракте остановлены – ему не могут поднять зарплату. Усмана могут продать, если стороны не договорятся

Теги Барселона Ла Лига возможные трансферы Усман Дембеле деньги Футбол

Переговоры «Барселоны» и Усмана Дембеле о продлении контракта остановлены

У каталонского клуба и окружения вингера были лишь предварительные переговоры.

«Барса» хочет, чтобы Дембеле остался, но не может повысить ему зарплату из-за финансовых ограничений, сообщает Diario Sport.

Повышение зарплаты возможно только с сезона-2024/25. Нынешний контракт Дембеле действует до лета 2024 года.

Если вопрос с продлением контракта не решится, «Барселона» может продать француза.

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14 комментариев

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Экселлент
Диарея,особым доверием не славится.
Усман хоть и стал одним из ключевых игроков, по сути он еще не отработал все те деньги что на него Барса потратила, после прошлогоднего скандала,сам должен это понимать,вновь его любят и ценят,какие повышения? Я бы хотел,чтобы он остался,но на условиях клуба,если будет выеживаться,то придется попрощаться окончательно
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dr. cage
Ответ luu
Лол, а он наиграл на повышение зарплаты что ли?, скандалил год назад, пол контракта не играл, за что повышать?
По г+п один из лучших в чемпионской Барсе.. При этом играя в разы меньше остальных.

Да и в прошлом сезоне тоже.. Лучший ассистент Примеры.
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Марслан Акматалиев
Ответ NottinghamForest79
продать и оставить РАФИНЬЮ
В таком случае продать и его, и Рафинью
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Bata
Прямо как Умтити в свое время)
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Роман Цуркану
Пффф, до свидания. Сейчас бы лазарету увеличивать ЗП)))
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Raul14
Ответ DolJun
поднять зарплату? в барсе?? что за бред))
Я тоже надеюсь что это просто шутка))
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Nathan De Stavr
Ответ Геннадий Тимченко
правильно, продавайте... если на повышение ЗП нет средств, то как тогда подписывать М., который попросит как минимум в два раза больше🤣
А качества раз в 10 больше. Травматичности и столько же меньше
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Fan_barça_
Ну да давайте продадим Усмана, который отвечает за вес креатив в атаке. Мы ж можем!
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luu
Лол, а он наиграл на повышение зарплаты что ли?, скандалил год назад, пол контракта не играл, за что повышать?
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NottinghamForest79
продать и оставить РАФИНЬЮ
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Имя Фамилия
Дембеле надо бежать оттуда пока не пришёл меси и снова не угробил ему карьеру. Никаких переговоров пока не будут гарантии, что трансфер пешехода полностью заблокирован. А то снова будет прыгать как обезьяна и фэйспалмить перед камерами после каждого промаха Дембеле и валить на него всю вину за поражения, как будто лёнька сам каждый момент забивает, худший финишёр топ-5 лиг за прошлый сезон, Мбаппе с Неймаром 2 года его терпят ни разу руками не развели после его ударов по воробьям.
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Полуэктов Пётр
А он прям заслужил повышение ЗП?
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Геннадий Тимченко
правильно, продавайте... если на повышение ЗП нет средств, то как тогда подписывать М., который попросит как минимум в два раза больше🤣
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DolJun
поднять зарплату? в барсе?? что за бред))
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