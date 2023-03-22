Педри вряд ли сыграет с «Реалом» 5 апреля. «Барселона» не хочет рисковать после рецидива травмы

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига Кубок Испании травмы Усман Дембеле Педри Здоровье Футбол

Педри, скорее всего, не сыграет за «Барселону» в матче с «Реалом» 5 апреля.

По данным Relevo, полузащитник вряд ли успеет восстановиться от травмы бедра до ответной полуфинальной игры в Кубке Испании.

Первоначально ожидалось, что хавбек сыграет с мадридцами еще в Ла Лиге 19 марта, но за пару дней до матча у него произошел рецидив. Теперь «Барселона» намерена действовать максимально консервативно и дать игроку полноценно оправиться от повреждения. Сроки возвращения пока не называются.

Также с «Реалом» в апреле вряд ли сыграет вингер Усман Дембеле, как и сообщалось ранее.

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34 комментария

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Pamir88
Жаль. Это считай самый важный матч в оставшейся части сезона.
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Shuller18
Загоняли дрыща ради пиара и рекламы, теперь вот клиент лазарета
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Машина Мощная
Действительно. Было бы ради чего рисковать
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Негрейра
Ответ Barca_mania
из них 10 купленные?
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Футбол_это_жизнь
Все нормально Бускетс, Роберто, Гави и Де Йонг вроде как то справляются. Мало креатива, но зато надёжно. Там один Гави накручивает весь центр Мадрида как хочет
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Экселлент
Да пусть уже восстановятся,как надо, а то рецидивы никому не нужны,не стоит оно того!
Мед штаб Барсы вызывает сомнения!
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f0rmoceft
Ответ Barca_mania
из них 10 купленные?
Смешно когда болела Барсы кричит про купленные ЛЧ, когда его клуб сам замешан в подкупе, и сейчас идет расследование
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AnMe
Ответ Азиз Ибодуллаев
Ну и зачем он нужен? Возили нас и без Педри, все ок
Ну я, честно говоря, не прям таки уверен в нас без Педри. Бывает, что команде соперников дико везет, а тебе не очень. Поэтому раньше времени отпускать руки явно не стоит
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Нефанатик
Педро не особо и нужен. Анчелотти все сделает за него.
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Кайыргали Юнусов
Ответ pq
согласен. но в футбол получше играет
Камавинга?
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huzayfa
Ответ Barca_mania
из них 10 купленные?
Ты присутствовал при сделке?
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Футбол_это_жизнь
Ответ Raul14
Ничего, у банкрота есть Негрейра и ручные судейки))
Заплачь ещё!
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falkao2013
Хочется поскорее уже увидеть игру Педри,но если травма до сих беспокоит,то лучше поберечь парня.
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Дри66линг Нейа
Араухо тоже травмирован(((
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Кайыргали Юнусов
Ответ Barca_mania
из них 10 купленные?
В ответ челси и барса
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Бускетс это позиция
Мда уж, мед штаб Барсы конечно топ, что Педри,что Дембеле выбыли на 2-3 недели, а лечатся уже около 2-х месяцев
В любом случае главное пройти Реал в Кубке, в чемпионате отрыв достаточный что бы и без них играть
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Азиз Ибодуллаев
Ну и зачем он нужен? Возили нас и без Педри, все ок
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Сурхай Лукманов
Ответ Barca_mania
из них 10 купленные?
неа 7
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XavIniesta2008-2015
Подводили-подводили Дембеле и Педри к Классико,да так и не подвели ни к одному из Классико ни того,ни другого
Вопросы возникают к тш Барселоны в этой ситуации
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Raul14
Ответ Рустам Атаев
хватит обижать реал!!!!!!!!!
причем тут Реал?))
+3
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Barca_mania
Ответ Кайыргали Юнусов
Эхх ты 14 лч
из них 10 купленные?
+29
-8
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& Co1366
Очень жаль! Крепкого 🌲 здоровья и Педри & Дембеле 🚩
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Рустам Атаев
Ответ Raul14
Ничего, у банкрота есть Негрейра и ручные судейки))
хватит обижать реал!!!!!!!!!
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Raul14
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Alexandr Donskoy
Барселона сыгранна стала даже когда не было сразу 5 ключевых игроков. Так что победа ✌️ будет за Барсой
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