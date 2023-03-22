Педри вряд ли сыграет с «Реалом» 5 апреля. «Барселона» не хочет рисковать после рецидива травмы

, скорее всего, не сыграет за «Барселону» в матче с « » 5 апреля.

По данным Relevo, полузащитник вряд ли успеет восстановиться от травмы бедра до ответной полуфинальной игры в Кубке Испании.

Первоначально ожидалось, что хавбек сыграет с мадридцами еще в 19 марта, но за пару дней до матча у него произошел рецидив. Теперь « » намерена действовать максимально консервативно и дать игроку полноценно оправиться от повреждения. Сроки возвращения пока не называются.

Также с «Реалом» в апреле вряд ли сыграет вингер , как и сообщалось ранее.

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