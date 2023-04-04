Левандовски, Гави и Фати – в заявке «Барсы» на класико. Педри, де Йонг, Дембеле и Кристенсен пропустят полуфинал Кубка

«Барселона» огласила заявку на ответный матч полуфинала Кубка Испании против «Реала»

В заявку «Барселоны» на класико против « », которое состоится завтра, не вошли защитник , полузащитники Педри и Френки де , а также вингер . Все они травмированы.

Заявка «Барселоны»: тер Стеген, Рональд Араухо, Серджи Бускетс, Роберт Левандовски, Ансу Фати, Ферран Торрес, Иньяки Пенья, Маркос Алонсо, Жорди Альба, Франк Кессиэ, Серджи Роберто, Рафинья, Жюль Кунде, Эрик Гарсия, Алекс Бальде, Марк Касадо, Гави, Пабло Торре, Арнау Тенас, Анхель Аларкон, Эстанис Педрола, Алеиш Гарридо.

Завтра, 5 апреля, «Барселона» и «Реал» проведут ответный матч полуфинала Кубка Испании. Первая игра завершилась победой каталонцев со счетом 1:0.