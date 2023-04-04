Левандовски, Гави и Фати – в заявке «Барсы» на класико. Педри, де Йонг, Дембеле и Кристенсен пропустят полуфинал Кубка
«Барселона» огласила заявку на ответный матч полуфинала Кубка Испании против «Реала»
В заявку «Барселоны» на класико против «Реала», которое состоится завтра, не вошли защитник Андреас Кристенсен, полузащитники Педри и Френки де Йонг, а также вингер Усман Дембеле. Все они травмированы.
Заявка «Барселоны»: Марк-Андре тер Стеген, Рональд Араухо, Серджи Бускетс, Роберт Левандовски, Ансу Фати, Ферран Торрес, Иньяки Пенья, Маркос Алонсо, Жорди Альба, Франк Кессиэ, Серджи Роберто, Рафинья, Жюль Кунде, Эрик Гарсия, Алекс Бальде, Марк Касадо, Гави, Пабло Торре, Арнау Тенас, Анхель Аларкон, Эстанис Педрола, Алеиш Гарридо.
Завтра, 5 апреля, «Барселона» и «Реал» проведут ответный матч полуфинала Кубка Испании. Первая игра завершилась победой каталонцев со счетом 1:0.
Хорошего дня,особенно завтра,надеюсь на прекрасное завершение дня🙂
Насчёт 3:0, 4:0-скромнее надо быть в своих желаниях, тогда и результаты будут приятнее. Перед первым матчем в кубке и ЭК в ЛЛ я рассчитывал максимум на ничейные результаты(в кубке были потери, а для лиги это была задача минимум), но 1:0 и 2:1 оказались радостным сюрпризом🤓
Думаю Осасуна будет первым финалистом.
Но пожалуй соглашусь,меня устроит победа Барсы с любым счетом,но хотелось бы,если уж откровенно говорить 3:0,4:0 и так далее)
Посмотрим,что будет на деле,если Барса выиграет с такими колоссальными потерями,это будет восхитительно!
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