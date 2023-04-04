Левандовски, Гави и Фати – в заявке «Барсы» на класико. Педри, де Йонг, Дембеле и Кристенсен пропустят полуфинал Кубка

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига Кубок Испании Серджи Бускетс Роберт Левандовски Жорди Альба Марк-Андре тер Стеген Маркос Алонсо Серджи Роберто Андреас Кристенсен Франк Кессиэ Френки де Йонг Иньяки Пенья Усман Дембеле Рафинья Диас Жюль Кунде Рональд Араухо Эрик Гарсия Ферран Торрес Арнау Тенас Ансу Фати Педри Алекс Бальде Гави Марк Касадо Алеиш Гарридо Эстанис Педрола Пабло Торре Анхель Аларкон Футбол

«Барселона» огласила заявку на ответный матч полуфинала Кубка Испании против «Реала»

В заявку «Барселоны» на класико против «Реала», которое состоится завтра, не вошли защитник Андреас Кристенсен, полузащитники Педри и Френки де Йонг, а также вингер Усман Дембеле. Все они травмированы.

Заявка «Барселоны»: Марк-Андре тер Стеген, Рональд Араухо, Серджи Бускетс, Роберт Левандовски, Ансу Фати, Ферран Торрес, Иньяки Пенья, Маркос Алонсо, Жорди Альба, Франк Кессиэ, Серджи Роберто, Рафинья, Жюль Кунде, Эрик Гарсия, Алекс Бальде, Марк Касадо, Гави, Пабло Торре, Арнау Тенас, Анхель Аларкон, Эстанис Педрола, Алеиш Гарридо.

Завтра, 5 апреля, «Барселона» и «Реал» проведут ответный матч полуфинала Кубка Испании. Первая игра завершилась победой каталонцев со счетом 1:0.

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41 комментарий

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Хулио Тебенадо
Ответ Yusa Naza
прочитай свой ник. это мой тебе ответ.
А я тебя ни о чём и не спрашивал.
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Экселлент
Ответ ХавиГави_Паратрупер
А "куча" у нас теперь склоняться перестала? "КучУ", "кучИ", и это всё единственное число. Насчёт 3:0, 4:0-скромнее надо быть в своих желаниях, тогда и результаты будут приятнее. Перед первым матчем в кубке и ЭК в ЛЛ я рассчитывал максимум на ничейные результаты(в кубке были потери, а для лиги это была задача минимум), но 1:0 и 2:1 оказались радостным сюрпризом🤓
Не стану спорить)
Хорошего дня,особенно завтра,надеюсь на прекрасное завершение дня🙂
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Экселлент
Правильно пишется "куча голов" Но пожалуй соглашусь,меня устроит победа Барсы с любым счетом,но хотелось бы,если уж откровенно говорить 3:0,4:0 и так далее) Посмотрим,что будет на деле,если Барса выиграет с такими колоссальными потерями,это будет восхитительно!
А "куча" у нас теперь склоняться перестала? "КучУ", "кучИ", и это всё единственное число.
Насчёт 3:0, 4:0-скромнее надо быть в своих желаниях, тогда и результаты будут приятнее. Перед первым матчем в кубке и ЭК в ЛЛ я рассчитывал максимум на ничейные результаты(в кубке были потери, а для лиги это была задача минимум), но 1:0 и 2:1 оказались радостным сюрпризом🤓
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Хулио Тебенадо
Ответ Inside 88 LW
Насчет первого финалиста тоже мнения разделились) Думаю Осасуна будет первым финалистом.
Ставлю на Атлетик. Проверенный кубковый боец.
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игрочишка всея руси
Ответ Boni Jek
Ты один из них.так что удивляться нечему
Ты как попугай своего мнения нет не что ли .че ты копируешь ответ .д***б.
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Хулио Тебенадо
Ответ Алекс Самойлов
а ты кто такой то ??? ты Хави назвал этим же словом . и ничего
Я такой же форумчанин, как и ты, и я тебя не оскорблял. Хави твой родственник? Тогда извини.
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Boni Jek
Ответ игрочишка всея руси
Я прям не болельщик но предпочтение отдаю Реалу в целом .сравнивая глЕров Реала и барселрны.глеры барселрны вообще детский сад .дети и то умнее .
Ты один из них.так что удивляться нечему
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Экселлент
Ответ Хулио Тебенадо
Поздравляю болельщиков Реала с "завоеванием" кубка Испании.
Глорик сливочных,жалкое зрелище😂
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Inside 88 LW
Ответ Хулио Тебенадо
Я писал уже за финал Реал-Атлетик. )))
Насчет первого финалиста тоже мнения разделились)
Думаю Осасуна будет первым финалистом.
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Алекс Самойлов
Ответ Хулио Тебенадо
Странно, почему тебя админ не забанил за оскорбление меня. Странно... Оскорбление форумчан это по правилам?
а ты кто такой то ??? ты Хави назвал этим же словом . и ничего
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Хулио Тебенадо
Ответ Алекс Самойлов
причем тут Хави если травмы - это во-первых. во-вторых видели уже мы в суперкубке как Реал эти финалы выигрывает. в третьих это полуфинал . в четвёртых ты просто длбч
Странно, почему тебя админ не забанил за оскорбление меня. Странно... Оскорбление форумчан это по правилам?
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Экселлент
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Кучу голов нам не надо (кучи разные бывают), лучше просто любая победа Барсы или же ничья🤞🙌
Правильно пишется "куча голов"
Но пожалуй соглашусь,меня устроит победа Барсы с любым счетом,но хотелось бы,если уж откровенно говорить 3:0,4:0 и так далее)
Посмотрим,что будет на деле,если Барса выиграет с такими колоссальными потерями,это будет восхитительно!
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игрочишка всея руси
Ответ Boni Jek
Во сне жди
Я прям не болельщик но предпочтение отдаю Реалу в целом .сравнивая глЕров Реала и барселрны.глеры барселрны вообще детский сад .дети и то умнее .
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Экселлент
Без ключевых игроков, в таком важном матче,будет очень тяжко. Но матч состоится на Спотифай Камп Ноу, первое домашнее классико,рёв 90-100 тыс. болельщиков должно придать игрокам, дополнительные силы,надеюсь на зрелищный матч,с кучей голов и конечно на победу Барсы,это будет гигантский шаг к завоеванию Кубка Испании и дополнительный импульс для продолжения победной серии в Ла Лиге!
Кучу голов нам не надо (кучи разные бывают), лучше просто любая победа Барсы или же ничья🤞🙌
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Boni Jek
Ответ игрочишка всея руси
Ждём реал в финале
Во сне жди
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Хулио Тебенадо
Ответ Inside 88 LW
Это полуфинал. Недавно финал за супер кубок Реал проиграл Барсе. Теория дала сбой.
Я писал уже за финал Реал-Атлетик. )))
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Рустам Атаев
Барселона одержит очередную победу над судейским реалом
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Хулио Тебенадо
Поздравляю болельщиков Реала с "завоеванием" кубка Испании.
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Silent Mode
Ответ Хулио Тебенадо
В общем вот, что я скажу вам друзья-товарищи... Это СЛИВ. Это слив руководством Барсы кубка Испании Реалу. Уверен в этом на 100%. И никто меня не переубедит в обратном. Слив взамен на ЧТО-ТО... Обтираемся братья-барселонцы, обтираемся...
> все они травмированы
> слив
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игрочишка всея руси
Ждём реал в финале
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Хулио Тебенадо
В общем вот, что я скажу вам друзья-товарищи... Это СЛИВ. Это слив руководством Барсы кубка Испании Реалу. Уверен в этом на 100%. И никто меня не переубедит в обратном. Слив взамен на ЧТО-ТО... Обтираемся братья-барселонцы, обтираемся...
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-3
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rich.
С Фати минимум гол, потому если б не он, Барса выходила на матч с комфортным счетом 2-0
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Евсей Пролеткин
Ответ Яйца Судьбы
Главное, что в составе есть Араухо - отец Винисиуса)
Да, сын непослушный
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Yusa Naza
Ответ Хулио Тебенадо
В таком случае Барсе белый и пушистый... Реал порвёт Барсу в клочья. Я всегда знал, что Хави длб... Короче кубок Испании уже у Реала, он финалы всегда выигрывает.
прочитай свой ник. это мой тебе ответ.
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Евсей Пролеткин
Главное в заявке будет Фати. Барса Победит!
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