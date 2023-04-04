Де Йонг, Педри, Дембеле и Кристенсен не сыграют с «Реалом» в Кубке. У «Мадрида» не будет Менди
«Барселона» не сможет рассчитывать на нескольких игроков основы в матче с «Реалом»
Тренерский штаб «Барсы» в класико против «Реала» не сможет использовать защитника Андреаса Кристенсена, полузащитников Педри и Френки де Йонга, а также вингера Усмана Дембеле, пишет Diario Sport.
Как сообщает журналистка Елена Кондис Эдо, все они пропустили предматчевую тренировку.
За «Реал» не сможет сыграть только защитник Ферлан Менди.
Завтра, 5 апреля, «Барселона» и «Реал» проведут ответный матч полуфинала Кубка Испании. Первая игра завершилась победой каталонцев со счетом 1:0.
При таком темпе, футбол может потерять красоту🥲
Но сравнения просто атас, что за логика и сравнение. Что за сравнение с Микелем ? Откуда взялось. Артета первый тренер за 10 лет, который близок к этому результату в АПЛ. Но что важно, вы бы еще пример из другого вида спорта привели. Потому-что ты можешь не знал, но Хави Лигу уже практический выиграл. Гонку на дистанции он уже выиграл.
Хави нужно не выиграть Лигу, а выиграть у одной из сильнейших команд в мире которая находится судя по всему в хорошей форме в конкретной одной игре, выходя с серьезными потерями в составе. В одной игре. Это совершенно другая задача и травмы на нее влияют совершенно в ином контексте.
Так что, надо в первую очередь расширять обойму игроков. И потом уже что-то делать с медштабом и физиотерапевтами. Почему-то никто за 1,5 года при Хави не отметил, что команда очень сильно прибавила в интенсивности игры
Важнейшая потеря против Реала только в лице Де Йонга. Защита будет продырявлена. Без остальных Чави и так справлялся против этого же Реала
"За «Реал» не сможет сыграть только защитник Ферлан Менди."
Еще Мариано Диас в лазарете.
Кстати, он не единственный в моей коллекции. Есть ещё кверти и ригоберка, для начала неплохо))
Такого еще не было, чтоб топ клуб два года подряд вылетал из ЛЧ в ЛЕ и домой 😆
😆