Де Йонг, Педри, Дембеле и Кристенсен не сыграют с «Реалом» в Кубке. У «Мадрида» не будет Менди

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига Кубок Испании травмы Андреас Кристенсен Ферлан Менди Френки де Йонг Усман Дембеле Класико Педри Футбол

«Барселона» не сможет рассчитывать на нескольких игроков основы в матче с «Реалом»

Тренерский штаб «Барсы» в класико против «Реала» не сможет использовать защитника Андреаса Кристенсена, полузащитников Педри и Френки де Йонга, а также вингера Усмана Дембеле, пишет Diario Sport.

Как сообщает журналистка Елена Кондис Эдо, все они пропустили предматчевую тренировку.

За «Реал» не сможет сыграть только защитник Ферлан Менди.

Завтра, 5 апреля, «Барселона» и «Реал» проведут ответный матч полуфинала Кубка Испании. Первая игра завершилась победой каталонцев со счетом 1:0.

59 комментариев

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wshnmn
Ну так "жи есть" Араухо, с карманной шоколадкой ))
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Андрей Хенто
Ну если Мадрид и сейчас проигрывая в счете будет так трусливо играть против Барселоны, у которой большие проблемы со стартовым составом, то это будет сплошное разочарование.
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Boris Chernogorodov
Ещё больше матчей ФИФА👏
При таком темпе, футбол может потерять красоту🥲
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Alejandro_27
Ответ John Cinematogra
Четыре, не просто железных игрока основы, а, как минимум, два игрока (Педри и Де Йонг) наиболее влияющие на игру команды. Либо с медштабом что-то не так, либо с физиотерапевтами. Надо что-то менять. По сути, в решающий отрезок сезона выбыли. Это ещё еврокубков нет, а в след сезоне, очень надеюсь, что они будут в апреле-мае месяце :) Ждем красивой игры от обеих команд!
Так к медштабу Хави большие вопросы по травмам, но у них просто нет опыта в этом.
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moldfan
Ответ Zombieset
Но это ж реальный шанс для "гения" Чави, который "не замечает Мадрид" и выигрывает его везде и всюду! У Чави отличный подбор игроков и проблемы с лазаретом как у всех. Тот же Артета с не более сильным составом умудряется в АПЛ доминировать весь сезон, а здесь пара игроков выпала из старта и беда?? Анчелотти с одним и тем же составом и ЛЧ, и Ла Лигу выигрывает, и на следующий сезон конкурентоспособен во всех турнирах до самого конца сезона. Важнейшая потеря против Реала только в лице Де Йонга. Защита будет продырявлена. Без остальных Чави и так справлялся против этого же Реала
То есть если после 3 побед в Эль Классико подряд, он один проиграет. То все - провал или как ? Не будем засчитывать чемпионство ? В прошлом классико уже не было Дембеле, Левандовского и Педри... Нужно было, еще 2 основных игроков потерять, чтобы таки признать, что что-то этот господин умеет.

Но сравнения просто атас, что за логика и сравнение. Что за сравнение с Микелем ? Откуда взялось. Артета первый тренер за 10 лет, который близок к этому результату в АПЛ. Но что важно, вы бы еще пример из другого вида спорта привели. Потому-что ты можешь не знал, но Хави Лигу уже практический выиграл. Гонку на дистанции он уже выиграл.

Хави нужно не выиграть Лигу, а выиграть у одной из сильнейших команд в мире которая находится судя по всему в хорошей форме в конкретной одной игре, выходя с серьезными потерями в составе. В одной игре. Это совершенно другая задача и травмы на нее влияют совершенно в ином контексте.
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AnMe
Ответ Highlander05
Дело лишь в установках Карло. Он чудит почему то в Эль Класико всегда.
От игроков тоже ведь многое зависит, от их настроя. Сравни как играли барселонцы, которые вгрызались в землю ради победы и мадридцы. Но конечно я так согласен, тренер тактикой решает исход матча,, это факт. Заходил на аккаунт РМ и читал комменты, так поливали Карло, чтобы выгнали, вообще не понял этого. Хотя я за Барсу и дико уважаю его и то, чего он добился, причем буквально сезон назад. Но и он не виноват, что ему игроков не хватает, зимой никого не подписали, хотя была возможность. Вот и приходится подстраиваться под голодную Барсу, меняя тактику насколько позволяет состав
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Nasr Al
Ответ Zombieset
Любаша, что значит "только"? "За «Реал» не сможет сыграть только защитник Ферлан Менди." Еще Мариано Диас в лазарете.
Без него у реала нет шансов
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Alek88
Ответ Эрнандес Эрнандес
Забавно видеть как бывшие болельщики Барселоны, которые начали болеть за ПСЖ и называть этот клуб великим, снова начали болеть за Барсу 😆 А ПСЖ для них становится тем же болотом, каким был до перехода Месси… … при том, что ПСЖ при Месси выдал самый худший отрезок за 10 последних лет) ДКС - двойные каталонские стандарты БЧК - больше чем кулесы 😁
за эти два сезона Лео в ПСЖ ни одного матча ПСЖ не смотрел, Барсу смотрю, с удовольствием наблюдая за прогрессом молодежи, и даже немного не рад возвращению Лео, но если это чисто для закольцевания еврокарьеры, год потерпеть можно, но и у арга будет совершенно другая роль, я думаю.
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Alek88
блин, это фиаско
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Bazilic
Ответ John Cinematogra
Четыре, не просто железных игрока основы, а, как минимум, два игрока (Педри и Де Йонг) наиболее влияющие на игру команды. Либо с медштабом что-то не так, либо с физиотерапевтами. Надо что-то менять. По сути, в решающий отрезок сезона выбыли. Это ещё еврокубков нет, а в след сезоне, очень надеюсь, что они будут в апреле-мае месяце :) Ждем красивой игры от обеих команд!
Какой решающий отрезок сезона, если он был в марте?
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XavIniesta2008-2015
Ответ John Cinematogra
Четыре, не просто железных игрока основы, а, как минимум, два игрока (Педри и Де Йонг) наиболее влияющие на игру команды. Либо с медштабом что-то не так, либо с физиотерапевтами. Надо что-то менять. По сути, в решающий отрезок сезона выбыли. Это ещё еврокубков нет, а в след сезоне, очень надеюсь, что они будут в апреле-мае месяце :) Ждем красивой игры от обеих команд!
Тут скорее проблема в ротации и молодости состава. 20-летний Педри не должен играть весь сезон в клубе и сборной все матчи по 90 минут. Дембеле и Кристенсен просто травматичные. Де Йонг на ЧМ и после него играет все матчи практически без отдыха
Так что, надо в первую очередь расширять обойму игроков. И потом уже что-то делать с медштабом и физиотерапевтами. Почему-то никто за 1,5 года при Хави не отметил, что команда очень сильно прибавила в интенсивности игры
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Highlander05
Ответ AnMe
Жесть. Если с таким составом реал не пройдёт уверенно, то у них явно проблемы с характером в матчах Эль классико.
Дело лишь в установках Карло. Он чудит почему то в Эль Класико всегда.
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Zombieset
Но это ж реальный шанс для "гения" Чави, который "не замечает Мадрид" и выигрывает его везде и всюду! У Чави отличный подбор игроков и проблемы с лазаретом как у всех. Тот же Артета с не более сильным составом умудряется в АПЛ доминировать весь сезон, а здесь пара игроков выпала из старта и беда?? Анчелотти с одним и тем же составом и ЛЧ, и Ла Лигу выигрывает, и на следующий сезон конкурентоспособен во всех турнирах до самого конца сезона.

Важнейшая потеря против Реала только в лице Де Йонга. Защита будет продырявлена. Без остальных Чави и так справлялся против этого же Реала
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Highlander05
Мадрид , проходим в финал! Удачи!
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Александр Кулешов
Ответ ML26
Меня климакс забананил😭😭😭 Кстати, он не единственный в моей коллекции. Есть ещё кверти и ригоберка, для начала неплохо))
Достойная троица ))
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Спортивный костюм
Тебас постарался?
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Александр Кулешов
Ответ Cruel Snake
В том что «Реал» нужно заменить на «Барселону» и всё по фактам будет. Результаты последних лет, ЛЕ, прекрасная ЛЧ, долги, скандалы, рычаги, коррупция, уголовники руководители, тренер академии домогательство к детям... Вот теперь с лёгкостью и без угрызений совести можешь согласится
Фаны Барселоны недалекие в основной массе, они явные вещи не догоняют ))
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Ахмедияр Алланиян
Ответ Cruel Snake
А ты разве не за «ПСЖ»?! Вроде на другие ветки переехал
А тебе не вс ров...
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Zombieset
Любаша, что значит "только"?
"За «Реал» не сможет сыграть только защитник Ферлан Менди."
Еще Мариано Диас в лазарете.
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ML26
Ответ Эрнандес Эрнандес
Я только писал об этом) Последние два сезона, Климов просто отказывался болеть за Барсу, называя их прошлым… практически не заходил на ветки кулесов… но что-то пошло не так и он снова истинный кулес 😆
Меня климакс забананил😭😭😭

Кстати, он не единственный в моей коллекции. Есть ещё кверти и ригоберка, для начала неплохо))
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AnMe
Жесть. Если с таким составом реал не пройдёт уверенно, то у них явно проблемы с характером в матчах Эль классико.
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AnMe
Ответ Вячеслав Новиков
Не все болельщики стали болеть за ПСЖ, я как относился негативно к ПСЖ так и отношусь
Ему нет смысла писать, это бот, который хейт пишет) или школьник, 4 класс. В здравом состоянии такое на каждых ветках вещать вряд ли кто-то будет
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Эрнандес Эрнандес
Ответ Денис Александрович
Тебе бы про покупки мычать) И да, самый титулованный и Величайший клуб мира, ну никак не может быть позором. А вот если ты себе позволяешь из главного Европейского вылетать и притом стабильно, вот это действительно ПОЗОР! После такого унижения вообще не имеешь права рот разивать)
Представляешь если бы Реал вылетел из 4 еврокубков за 2 сезона?

Такого еще не было, чтоб топ клуб два года подряд вылетал из ЛЧ в ЛЕ и домой 😆
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Эрнандес Эрнандес
Ответ Cruel Snake
Вот это комплексы у людей, всё что тот же Риго пишет про «Реал» позор, на коленях, судейский... Это всё про «Барселону» но у него стадия отрицания и он перевести пытается на других. Жалкое зрелище
БЧК - больше чем комплексы

😆
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Бухгалтер2021
ясно..Реал будет в финале если ничего судья не придумает
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