Де Йонг, Педри, Дембеле и Кристенсен не сыграют с «Реалом» в Кубке. У «Мадрида» не будет Менди

«Барселона» не сможет рассчитывать на нескольких игроков основы в матче с «Реалом»

Тренерский штаб «Барсы» в класико против «Реала» не сможет использовать защитника Андреаса Кристенсена, полузащитников Педри и Френки де Йонга, а также вингера Усмана Дембеле, пишет Diario Sport.

Как сообщает журналистка Елена Кондис Эдо, все они пропустили предматчевую тренировку.

За «Реал» не сможет сыграть только защитник Ферлан Менди.

Завтра, 5 апреля, «Барселона» и «Реал» проведут ответный матч полуфинала Кубка Испании. Первая игра завершилась победой каталонцев со счетом 1:0.