Дембеле тренируется сверхурочно, чтобы быстрее восстановиться от травмы. Не исключено, что вингер «Барсы» сыграет с «Реалом» 5 апреля
Вингер «Барсы» Усман Дембеле тренируется сверхурочно, чтобы быстрее вернуться.
25-летний француз не играет с конца января из-за травмы бедра.
Сегодня Усман тренировался один на базе каталонцев в Сан-Жоан-Деспи. Он работает по индивидуальному плану. Помимо занятий в спортзале, игрок также тренировался на поле.
Не исключено, что Дембеле сможет принять участие в ответном полуфинале Кубка Испании с «Реалом» 5 апреля (первая игра – 1:0), однако ему будет сложно восстановиться и набрать форму в срок.
В этом сезоне Дембеле забил 5 голов и отдал 5 результативных передач в 18 матчах Ла Лиги. Его подробная статистика – здесь.
Фото: twitter.com/FCBarcelona
Если бы мне года два назад сказали, что Дембеле возьмётся за голову, я бы посмеялся)