Дембеле тренируется сверхурочно, чтобы быстрее восстановиться от травмы. Не исключено, что вингер «Барсы» сыграет с «Реалом» 5 апреля

Вингер «Барсы» тренируется сверхурочно, чтобы быстрее вернуться.

25-летний француз не играет с конца января из-за травмы бедра.

Сегодня Усман тренировался один на базе каталонцев в Сан-Жоан-Деспи. Он работает по индивидуальному плану. Помимо занятий в спортзале, игрок также тренировался на поле.

Не исключено, что Дембеле сможет принять участие в ответном полуфинале Кубка Испании с «Реалом» 5 апреля (первая игра – 1:0), однако ему будет сложно восстановиться и набрать форму в срок.

В этом сезоне Дембеле забил 5 голов и отдал 5 результативных передач в 18 матчах . Его подробная статистика – здесь.

Фото: twitter.com/FCBarcelona