Дембеле тренируется сверхурочно, чтобы быстрее восстановиться от травмы. Не исключено, что вингер «Барсы» сыграет с «Реалом» 5 апреля

Теги Барселона Ла Лига Кубок Испании травмы Усман Дембеле Класико Футбол

Вингер «Барсы» Усман Дембеле тренируется сверхурочно, чтобы быстрее вернуться.

25-летний француз не играет с конца января из-за травмы бедра.

Сегодня Усман тренировался один на базе каталонцев в Сан-Жоан-Деспи. Он работает по индивидуальному плану. Помимо занятий в спортзале, игрок также тренировался на поле.

Не исключено, что Дембеле сможет принять участие в ответном полуфинале Кубка Испании с «Реалом» 5 апреля (первая игра – 1:0), однако ему будет сложно восстановиться и набрать форму в срок.

В этом сезоне Дембеле забил 5 голов и отдал 5 результативных передач в 18 матчах Ла Лиги. Его подробная статистика – здесь.

Фото: twitter.com/FCBarcelona

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27 комментариев

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Arry
Ответ 90 Minutes
Ты по ходу не смотрел его матчи до травмы
я очень помню как он играет в ответственный момент особенно против Ливерпуля когда просто надо один хороший удар не говоря о куча промахов против Баварии и других игр он игрок среднего класса
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Оригинальный Ник
Ответ Бене Гессерит
Арарат лично Дембеле знает?
Все армяне знакомы с Дембеле, сам подтверждаю
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Ja BRITER
Дембеле, ты ли это?)
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Игорь Климов
Молодец Дембеле очень будет нужен в Эль-Класико!
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Большое сердце Неймара
молодец, может действительно за голову взялся и парень ещё не потерян,как думали многие, в том числе и я
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Alejandro_27
Педри уже вернули пойдя на риск, видать штаб Хави не учится на своих ошибках
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90 Minutes
Ответ Arry
он хороший человек но очень плохой игрок без мозгов пожалуйста продайте его когда есть покупатель
Ты по ходу не смотрел его матчи до травмы
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Футбол_это_жизнь
Труд сделал из обезьяны человека. Хави сделал из раздолбая профессионала.
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Arry
он хороший человек но очень плохой игрок без мозгов пожалуйста продайте его когда есть покупатель
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роберт888
Ответ Barca
Дембеле и тренироваться, кто мог подумать! Если бы мне года два назад сказали, что Дембеле возьмётся за голову, я бы посмеялся)
Ну,а что вы менусуете то . Человек правду сказал ,кто мог подумать 2года назад что ДЕМБЕЛЕ тренеруется ,отдельно,да вообще
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Burel
Польская деревяшка без Дембеле вообще ничего не может
0
-2
-2
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Soton
Хорошая новость. Рафинья его очень круто подменил во время травмы.
+1
0
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Арарат Аветян
Ответ Рустам Атаев
такого
спасибо
+2
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Рустам Атаев
Ответ Арарат Аветян
какого арара?
такого
+3
0
+3
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Арарат Аветян
Ответ Рустам Атаев
арара он не знает,медицинский штаб не знает ,ты то от куда знаешь?
какого арара?
+1
-3
-2
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Рустам Атаев
Ответ Арарат Аветян
зная дембеле, рецидив получит
арара он не знает,медицинский штаб не знает ,ты то от куда знаешь?
+4
-1
+3
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Barca
Дембеле и тренироваться, кто мог подумать!
Если бы мне года два назад сказали, что Дембеле возьмётся за голову, я бы посмеялся)
+2
-3
-1
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Рустам Атаев
Ответ Born to be Winner
Парень за голову взялся, но боюсь что получить рецидив
меньше бойся
+4
-1
+3
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Alexlagodny
Было бы здорово.
+2
0
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Boni Jek
Отличная новость. Тогда Барселона должна побеждать реал традиционно начиная с 3-0 заканчивая 5-0 или 6-2
+12
-4
+8
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Арарат Аветян
Ответ Бене Гессерит
Арарат лично Дембеле знает?
нет, из сми
+1
-3
-2
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Бене Гессерит
Ответ Арарат Аветян
зная дембеле, рецидив получит
Арарат лично Дембеле знает?
+15
-2
+13
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Born to be Winner
Парень за голову взялся, но боюсь что получить рецидив
+1
-2
-1
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harmat
кто мог ожидать что лентяй дембеле двухлетней давности станет трудягой
+7
-1
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Vlad
отлично! надеюсь все пойдёт по плану и дембеле будет играть
+1
-1
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