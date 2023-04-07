Губерниев о Кержакове: «Каждый имеет право на мнение. Уехал и уехал. Он хороший парень и замечательный футболист»

Дмитрий Губерниев прокомментировал слова Александра Кержакова об отъезде из России

Бывший футболист « » и сборной России в интервью Нобелю Арустамяну рассказал, что осенью решил на время уехать из России.

«Уехал и уехал. Каждый человек имеет право на собственное мнение! И каждый сам выбирает свой путь.

Саша – хороший парень, замечательный футболист и тренер. Желаю ему удачи и здоровья», – написал комментатор « » в телеграм-канале.

Депутат Свищев о Кержакове: «Россия дала ему все, что он имеет сейчас. Очень странно слышать от него такие вещи. У гражданина есть не только права, но и обязанности»