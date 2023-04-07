Губерниев о Кержакове: «Каждый имеет право на мнение. Уехал и уехал. Он хороший парень и замечательный футболист»
Дмитрий Губерниев прокомментировал слова Александра Кержакова об отъезде из России
Бывший футболист «Зенита» и сборной России в интервью Нобелю Арустамяну рассказал, что осенью решил на время уехать из России.
«Уехал и уехал. Каждый человек имеет право на собственное мнение! И каждый сам выбирает свой путь.
Саша – хороший парень, замечательный футболист и тренер. Желаю ему удачи и здоровья», – написал комментатор «Матч ТВ» в телеграм-канале.
Депутат Свищев о Кержакове: «Россия дала ему все, что он имеет сейчас. Очень странно слышать от него такие вещи. У гражданина есть не только права, но и обязанности»
Кстати, а кто такой "настоящий гражданин"? Он сейчас в окопах вместе с вами?
Вы бы сейчас всех оставшихся в живых ветеранов в тюрьму за "дискредитацию" же пересажали, да? Строгача всем им "иногентам", да?
Вас даже культурным человеческим языком охарактеризовать невозможно.