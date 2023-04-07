Губерниев о Кержакове: «Каждый имеет право на мнение. Уехал и уехал. Он хороший парень и замечательный футболист»

Теги Зенит премьер-лига Россия Александр Кержаков Дмитрий Губерниев Матч ТВ Футбол

Дмитрий Губерниев прокомментировал слова Александра Кержакова об отъезде из России

Бывший футболист «Зенита» и сборной России в интервью Нобелю Арустамяну рассказал, что осенью решил на время уехать из России.

«Уехал и уехал. Каждый человек имеет право на собственное мнение! И каждый сам выбирает свой путь.

Саша – хороший парень, замечательный футболист и тренер. Желаю ему удачи и здоровья», – написал комментатор «Матч ТВ» в телеграм-канале.

Депутат Свищев о Кержакове: «Россия дала ему все, что он имеет сейчас. Очень странно слышать от него такие вещи. У гражданина есть не только права, но и обязанности»

Материалы по теме

40 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
justbored
Ответ vatto
как у нас любят ярлыки вешать.....ну не должно быть одинакового мнения у всех.....это не нормально...северная корея все ближе...
вы в Северной Корее-то были хоть однажды?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Рав. Зильберман
Да губашлеп? Ну тогда мое мнение что тебя с кержаковым надо повесить на фонарном столбе тоже имеет право на жизнь?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Русанов
Ответ Exciter
Тонко, бро, мы прогнем Европу, благодаря России будет новый миропорядок. Русский, а не английский станет международным языком)))
Не станет. А вот на испанский всем перейти - это тема.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Exciter
Ответ Александр Русанов
Или Европа. Там тоже сейчас у всех одно мнение
Тонко, бро, мы прогнем Европу, благодаря России будет новый миропорядок. Русский, а не английский станет международным языком)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Русанов
Ответ vatto
как у нас любят ярлыки вешать.....ну не должно быть одинакового мнения у всех.....это не нормально...северная корея все ближе...
Или Европа. Там тоже сейчас у всех одно мнение
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Красная стрела
Ответ Влад Белянский
Никто не разбирается) у всех есть мнение, они им делятся, но есть те, кто любит затыкать других под масками экспертов геополитики)
Что ж, с этим сложно спорить. Многое остаётся за кадром. И у нас ограниченный объем инфы. Но фраза по тв, всё же баян. Кстати, если вы сейчас немного проследите за передачами, то поймёте, что нет никакой генеральной линии. И звучат порой противоположные вещи. Так что "как думать"-тв не поможет. Скорее как запутаться.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
vatto
как у нас любят ярлыки вешать.....ну не должно быть одинакового мнения у всех.....это не нормально...северная корея все ближе...
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Exciter
Ответ maggiu
Конечно, имеет. Позиция: "Вы там всю грязную работу за меня сделайте, а я за границей посижу, а когда все закончится, я вернусь", - тоже позиция. Только гражданином страны и порядочным человеком такого типа не надо называть.
Ты -прав, бро. Кержаков -редкостная шкура, отсидится сейчас на своей наетой жопе в тепле, а потом вернется в мирное время и будет вещать здесь со всех спортивных каналов какой он патриот.
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Катя СПб
Ответ maggiu
Конечно, имеет. Позиция: "Вы там всю грязную работу за меня сделайте, а я за границей посижу, а когда все закончится, я вернусь", - тоже позиция. Только гражданином страны и порядочным человеком такого типа не надо называть.
Надо ли понимать, что вы сейчас делаете "грязную" работу и вы настоящий гражданин?
Кстати, а кто такой "настоящий гражданин"? Он сейчас в окопах вместе с вами?
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ростов-на-Дону
Кержаков отвратителен.
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей Лоел
Скоро Губер сдернет!
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Влад Белянский
Ответ Красная стрела
А вы знаете откуда он разбирается? Смотрит тв ли он вообще? Лучше задайтесь вопросом, что вы думаете о себе, что позволяете делать такие замечания.
Никто не разбирается) у всех есть мнение, они им делятся, но есть те, кто любит затыкать других под масками экспертов геополитики)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ростов-на-Дону
Ответ NIK7478
Камингаут Кержакова. Хороший парень? Он отвратителен. О тренерской карьере в России может забыть, кстати.
Очень точно сказано, а именно: он отвратителен.
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
NIK7478
Камингаут Кержакова. Хороший парень? Он отвратителен. О тренерской карьере в России может забыть, кстати.
+5
-6
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
justbored
Ответ Spitamen Gonzales
Губа, колись, где подвох ?
Кремль учится на ошибках: нет надобности плодить мучеников. "Бог ему судья" как новая мантра.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Красная стрела
Ответ Влад Белянский
Ты тоже не разбираешься, тебе просто рассказали на тв, как надо думать, не думай о себе слишком многого
А вы знаете откуда он разбирается? Смотрит тв ли он вообще? Лучше задайтесь вопросом, что вы думаете о себе, что позволяете делать такие замечания.
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Overkiller
Ответ Marduhai
Просто поразительно, как может Кремль и АП не понимать, что отдавать микрофон на федеральных телеканалах губеро-образным это значит обрекать сражающуюся за свое существование страну.
Наши деды, те кто выжил, со слезами на глазах шептали "лишь бы не было войны, только бы вы, внуки в мире жили"

Вы бы сейчас всех оставшихся в живых ветеранов в тюрьму за "дискредитацию" же пересажали, да? Строгача всем им "иногентам", да?

Вас даже культурным человеческим языком охарактеризовать невозможно.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Денис Давыдов
Ответ teddy10
Губерниев прямо адеквач в последнее время
до следующего путинга в лужниках 😂
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
maggiu
Конечно, имеет. Позиция: "Вы там всю грязную работу за меня сделайте, а я за границей посижу, а когда все закончится, я вернусь", - тоже позиция. Только гражданином страны и порядочным человеком такого типа не надо называть.
+10
-5
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Бухгалтер2021
уехал и вернулся..а он сбежал
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Влад Белянский
Ответ Waio
Уехать отдохнуть в тёплые края с кучей заработанного бабла имеет право каждый. Только не надо языком болтать о том, что в голове не укладывается. Может он разбирается в тактике футбола, но в геополитике мира ни фига.
Ты тоже не разбираешься, тебе просто рассказали на тв, как надо думать, не думай о себе слишком многого
+3
-5
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Азамат011989
Многие считают тут Губерниева провластным, но если внимательно читать и смотреть интервью с ним, понимаешь, что человек приспособленец. При любой власти не пропадет
+11
0
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Олег Брындин
В пару к Денисову пусть едет. Два испуганных патриота
+2
-5
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
evil
Ответ teddy10
Губерниев прямо адеквач в последнее время
похоже, лыжи навострил
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Okaka
Ответ teddy10
Губерниев прямо адеквач в последнее время
хотя на путингах ведущий
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий