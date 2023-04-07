Кержаков о словах Дзюбы, что депрессии нет: «Это страшная вещь, болезненное состояние. Его можно вылечить – нужно не бояться признаться себе, что это есть»

Теги Зенит Артем Дзюба премьер-лига Россия Александр Кержаков Нобель Арустамян психология Здоровье Футбол

Александр Кержаков не согласился с мнением Артема Дзюбы о том, что депрессии не существует

– Ты говорил: «Я упускал важное из-за погружения в работу». Насколько ты сейчас погружен, как это чувствует твоя семья?

– Сейчас стал погружаться снова. Когда я был без работы и мы уехали в Дубай – ты посвящаешь себя семье, отвозишь сына на тренировки, выходишь играть с ним во двор, тренируешься с ним, занимаешься своим здоровьем, бегаешь по утрам – счастливые семейные будни.

Единственная проблема, которая существует для меня сейчас, – это проблема эмоционального выгорания и поглощения после матчей, особенно неудачных. Когда ты эмоционально выхолощен и можешь не заметить, как резок ты в общении со своей семьей.

Ты просто этого не замечаешь, потому что не то чтобы себя не контролируешь, но ты в анализе ситуации, тебя поглощает и на тебя давит то, что не было результата, то, на что ты рассчитывал и к чему готовился, не принесло свои плоды. И ты можешь совершать неправильные действия относительно семьи.

Я стараюсь работать над этим, в том числе с психологом.

– У тебя регулярные сеансы?

– Да. Онлайн.

Артем Дзюба сказал, что не верит в депрессию, нет такой болезни. Ты знаешь о ней?

– Я видел, что это такое. Наверное, не ощущал на себе. Я знаю, что такое есть. Я знаю, как с этим работают, знаю, что это страшная вещь.

Я все-таки склоняюсь к тому, что это болезнь, болезненное состояние. Его можно вылечить. Просто нужно не бояться признаться себе, что это есть, – сказал бывший футболист «Зенита» и сборной России в интервью Нобелю Арустамяну.

Карпин о мнении Дзюбы, что депрессии не существует: «Не согласен, проблема есть. Это данность. Были же самоубийцы 10 веков назад? Просто слова не было»

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4 комментария

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Bashibuzuck
Ответ Денис Давыдов
Насколько же Кержаков выглядит адекватнее Дзюбы
Он не выглядит, он реально адекватнее многих
0
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Кирилл Голивец
Спасибо Кержу за честность) Одно из лучших вью года)

только вот мнение человека, который далек как от самокопания, так и от медицины и психиатрии, можно было не упоминать даже)
+5
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+4
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Денис Давыдов
Насколько же Кержаков выглядит адекватнее Дзюбы
+15
-1
+14
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Б81
Дзюба многое сказал и показал, его мнение и близко к данности не имеет.
0
-1
-1
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