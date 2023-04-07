Пеп о борьбе за титул в АПЛ: «Арсенал» досрочно станет чемпионом, если «Ман Сити» потеряет очки. Если будем побеждать, мы можем стать чемпионами»

Пеп Гвардиола не исключает, что «Манчестер Сити» станет чемпионом Англии

« » идет на 2-м месте, остовая от « » на 8 очков при матче в запасе.

– Если мы потеряем очки, «Арсенал» станет чемпионом досрочно. Если будем побеждать, побеждать и побеждать, мы можем стать чемпионами в конце сезона. Наша команда привыкла, это не проблема.

– То, что вы играете перед «Арсеналом» – это преимущество?

– Я так не думаю. Когда у нас была борьба за титул с «Ливерпулем», мы иногда играли раньше, иногда позже. Мы должны выигрывать свои матчи, – сказал тренер «Манчестер Сити».