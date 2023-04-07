Пеп о борьбе за титул в АПЛ: «Арсенал» досрочно станет чемпионом, если «Ман Сити» потеряет очки. Если будем побеждать, мы можем стать чемпионами»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Пеп Гвардиола Футбол

Пеп Гвардиола не исключает, что «Манчестер Сити» станет чемпионом Англии

«Ман Сити» идет на 2-м месте, остовая от «Арсенала» на 8 очков при матче в запасе.

– Если мы потеряем очки, «Арсенал» станет чемпионом досрочно. Если будем побеждать, побеждать и побеждать, мы можем стать чемпионами в конце сезона. Наша команда привыкла, это не проблема.

– То, что вы играете перед «Арсеналом» – это преимущество?

– Я так не думаю. Когда у нас была борьба за титул с «Ливерпулем», мы иногда играли раньше, иногда позже. Мы должны выигрывать свои матчи, – сказал тренер «Манчестер Сити».

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11 комментариев

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Momos
Ответ ljolik888
Арсенал чемпион . Лига Чемпионов за Сити . Все согласны?
Нет, оба варианта ужасны.
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eskerro
Ответ ljolik888
Арсенал чемпион . Лига Чемпионов за Сити . Все согласны?
Нет, ЛЧ возьмет Милан
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Ман Сити
Станет Сити чемпионом, хорошо. Не станет, тоже все ок, 4 чемпионства за 5 лет нормально. А Арсенал это не судейский ливер, не жалко.
+1
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Romeo Yankovich
Ответ pasmike
Для разнообразия хочется титула Арсенала
ты если стесняешься, то скажи. кто-нибудь позвонит в офис апл, скажут, что ты хочешь для разнообразия титул арсенала, пусть сразу отдадут и не стоит столько туров играть
+1
-3
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d.xoxlov
Ответ Артур Мкртычян
да он прав, по факту. если Сити все игры до конца чемпионата выиграет. то на 80-90% титул возьмут.
Говоря прописные истины, вообще сложно ошибиться)
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Krizex
Кто такая Остовая?)
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pasmike
Для разнообразия хочется титула Арсенала
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Артур Мкртычян
Ответ d.xoxlov
А чемпионом станет тот, кто наберёт больше очков. А за каждую победу дают по три очка. А за ничью – по одному.
да он прав, по факту. если Сити все игры до конца чемпионата выиграет. то на 80-90% титул возьмут.
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d.xoxlov
А чемпионом станет тот, кто наберёт больше очков. А за каждую победу дают по три очка. А за ничью – по одному.
+6
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+6
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Модрич10
Ответ ljolik888
Арсенал чемпион . Лига Чемпионов за Сити . Все согласны?
Нет
+21
-10
+11
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ljolik888
Арсенал чемпион . Лига Чемпионов за Сити . Все согласны?
+26
-10
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