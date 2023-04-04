Ротенберг о том, что СКА похож на «Ман Сити»: «Спасибо за сравнение с командой замечательного Гвардиолы, следим за ним. Будем работать по нашей системе»

Теги ЦСКА СКА Манчестер Сити Пеп Гвардиола КХЛ Кубок Гагарина Роман Ротенберг Хоккей

Роман Ротенберг поблагодарил за сравнение СКА и «Манчестер Сити»

СКА победил ЦСКА (2:1, 1-1 в серии) во втором матче финала Западной конференции

– СКА был похож на футбольный «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы, который всегда стремится контролировать мяч. Но иногда из-за стремления сохранить шайбу получались ошибки. Как оцените баланс между желанием сохранить шайбу и желанием сыграть надежно? Как дальше удерживать этот баланс?

– Спасибо, что сравниваете нас с командой такого замечательного тренера, как Гвардиола.

Мы, конечно, следили и следим за ним, особенно, когда он был в «Барселоне».

Игра в короткий пас друг под друга – мы все это знаем. Да, случаются ошибки, не бывает матчей без них. Учтем это на следующие игры.

Уберем ошибки – в этом ключ к победе. Конечно, мы можем добавить.

Мы и дальше будем работать по нашей системе, играть в свой хоккей, – сказал главный тренер СКА.

36 комментариев

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Snag
А я всегда думал, что Ротенберг следит за Йоси Марино…
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Дмитрий Шелема
что значит следим за ним? вы просто смотрите футбол, как и все остальные. слндуны блин хреновы
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Айрат Ситдиков
Ответ Александр Максаков
"Йозеп Гардиола, вы хотели сказать?"
Йошка гвардиол
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Водяра
Больной тип.
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GiordanoBruno
По нашей схеме это "подаемся на строительный госзаказ стоимостью 10 млрд, конкурентов не допускают за откат 2 млрд, 5 млрд переводим себе на оффшоры, 2 млрд Михаил Иванычу на цацки для Алины, ну и 1 млрд на сами работы так уж и быть"
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PazzoBimbo88
Он знает другие слова, кроме слова «система»?
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Василий Петров
«Я видел Йошко Гвардиола»
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Гур
Я уже молчу в принципе про этого персонажа, типичный представитель "илиты" современной России. Бабло, админресурс и прочее и прочее.
Но почему б** каждый раз его спрашивают или он сам упоминает про ФУТБОЛЬНЫХ мать твою тренеров?)))
Методы у них похожие, команды похожие 🤣
Ниче что это на секундочку разные виды спорта?
Это как если бы боксёр говорил, что, вдохновлялся примером Яна Непомнящего или Магнуса Карлсена.
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Олигофрен
Ответ sokolglazov
я конечно не за ротена , но вам самим от этих бородатых шуток не тошно ?
Мне тошно от этой системы, от этого бреда, что происходит в нашей стране, что такие люди имеют власть и сходят постепенно с ума от нее. Так что, как минимум, неформальных негативных санкций он заслуживает.)
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paradose
Системненько.
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Михан Первый
Вообще-то правильно не Гвардиолы, а Хувардимаолы
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Abid_88
Ответ Юлия Закаблукова
В чем сходство между сити и ска?? У обоих море бабла
И тренер - шарлатан)
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psa.1207
Какой у журналиста язык натренированный.
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Trash Talking
Ответ Александр Максаков
"Йозеп Гардиола, вы хотели сказать?"
Йошка Гвардиол
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bel01
Не иначе кто-то из шейхов проплатил журналистам сравнение великого, несравненного тренера Романа с посредственным, до сих пор не выигравшим ЛЧ с составом за ярд евро лысым шарлатаном.
Как тут вообще можно что-то сравнивать...
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319-marianna
Сравнить хоккей с футболом, это как горные лыжи с беговые.
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Александр Максаков
"Йозеп Гардиола, вы хотели сказать?"
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Олег Мохов
ротенберг-ты пресtупник вместе со своим семейством и отсыл к Гвардиоле тебе не поможет.
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Уэмбли Стедиум
Окуительное сходство с МС🤣
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AlexKovalev
Что-то мне подсказывает что лучше брать пример с хоккейных команд, если хочешь лучше играть в хоккей
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Dundee
Рома, ты так раздражаешь. К болелам и клубу, отношения не имеет, но такой кучерявый инфантил 🤗🥴
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Олигофрен
Ответ Homelender_666
Из-за таких вопросов у Ромки мания величия вырастет до стратосферы. Скоро начнёт утверждать, что он лично Пепа натаскивал)
он недавно говорил, что в Европе должны конспектировать тренировочный процесс СКА, так что... Твоя шутка скоро станет реальностью.)
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Shamarin
Сколько раз Гвардиола обыгрывал цску? То то же! Тем более в кахей.
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ARIGAMI ARIGAMI
Это Гвардиола играет по системе Ротенберга
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Michael_the_creator
Йозе Марино не тренировал сити
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