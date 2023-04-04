Ротенберг о том, что СКА похож на «Ман Сити»: «Спасибо за сравнение с командой замечательного Гвардиолы, следим за ним. Будем работать по нашей системе»

Роман Ротенберг поблагодарил за сравнение СКА и «Манчестер Сити»

СКА победил ЦСКА (2:1, 1-1 в серии) во втором матче финала Западной конференции

– СКА был похож на футбольный «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы, который всегда стремится контролировать мяч. Но иногда из-за стремления сохранить шайбу получались ошибки. Как оцените баланс между желанием сохранить шайбу и желанием сыграть надежно? Как дальше удерживать этот баланс?

– Спасибо, что сравниваете нас с командой такого замечательного тренера, как Гвардиола.

Мы, конечно, следили и следим за ним, особенно, когда он был в «Барселоне».

Игра в короткий пас друг под друга – мы все это знаем. Да, случаются ошибки, не бывает матчей без них. Учтем это на следующие игры.

Уберем ошибки – в этом ключ к победе. Конечно, мы можем добавить.

Мы и дальше будем работать по нашей системе, играть в свой хоккей, – сказал главный тренер СКА.