Ротенберг о том, что СКА похож на «Ман Сити»: «Спасибо за сравнение с командой замечательного Гвардиолы, следим за ним. Будем работать по нашей системе»
Роман Ротенберг поблагодарил за сравнение СКА и «Манчестер Сити»
СКА победил ЦСКА (2:1, 1-1 в серии) во втором матче финала Западной конференции
– СКА был похож на футбольный «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы, который всегда стремится контролировать мяч. Но иногда из-за стремления сохранить шайбу получались ошибки. Как оцените баланс между желанием сохранить шайбу и желанием сыграть надежно? Как дальше удерживать этот баланс?
– Спасибо, что сравниваете нас с командой такого замечательного тренера, как Гвардиола.
Мы, конечно, следили и следим за ним, особенно, когда он был в «Барселоне».
Игра в короткий пас друг под друга – мы все это знаем. Да, случаются ошибки, не бывает матчей без них. Учтем это на следующие игры.
Уберем ошибки – в этом ключ к победе. Конечно, мы можем добавить.
Мы и дальше будем работать по нашей системе, играть в свой хоккей, – сказал главный тренер СКА.
Но почему б** каждый раз его спрашивают или он сам упоминает про ФУТБОЛЬНЫХ мать твою тренеров?)))
Методы у них похожие, команды похожие 🤣
Ниче что это на секундочку разные виды спорта?
Это как если бы боксёр говорил, что, вдохновлялся примером Яна Непомнящего или Магнуса Карлсена.
Как тут вообще можно что-то сравнивать...