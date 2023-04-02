Жерар Пике: «В 22 года я тусовался чаще, чем показывалось солнце. Изо дня в день»

рассказал, что любил тусоваться в начале карьеры.

Пике – воспитанник «Барселоны». С 2004 по 2008 год он принадлежал «Манчестер Юнайтед», а также играл за «Сарагосу» на правах аренды. В 2008-м, в 21 год, он вернулся в «Барсу».

«У нас были прекрасные отношения с , но было и напряжение в его последний сезон.

Когда мне было 22 года, я тусовался чаще, чем показывалось солнце. Изо дня в день. Мы выиграли все. Я не выбирался никуда только накануне и в день матча.

был в клубе 11 лет и никуда не выходил. Потом два-три раза сходил куда-то, и поползли слухи, что он обделался. Больше он нигде не был», – рассказал 36-летний экс-футболист в интервью Jijantes.