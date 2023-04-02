Жерар Пике: «В 22 года я тусовался чаще, чем показывалось солнце. Изо дня в день»

Теги Барселона Карлес Пуйоль Жерар Пике Ла Лига светская хроника Пеп Гвардиола Футбол

Жерар Пике рассказал, что любил тусоваться в начале карьеры.

Пике – воспитанник «Барселоны». С 2004 по 2008 год он принадлежал «Манчестер Юнайтед», а также играл за «Сарагосу» на правах аренды. В 2008-м, в 21 год, он вернулся в «Барсу».

«У нас были прекрасные отношения с Гвардиолой, но было и напряжение в его последний сезон.

Когда мне было 22 года, я тусовался чаще, чем показывалось солнце. Изо дня в день. Мы выиграли все. Я не выбирался никуда только накануне и в день матча.

Карлес Пуйоль был в клубе 11 лет и никуда не выходил. Потом два-три раза сходил куда-то, и поползли слухи, что он обделался. Больше он нигде не был», – рассказал 36-летний экс-футболист в интервью Jijantes.

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12 комментариев

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90 Minutes
Ответ DolJun
поэтому гавич нормальным футболистом и не стал. прозябал всю карьеру в блауграновом середняке
Витамины помогут
0
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90 Minutes
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
Пуке сдал Пуйоля
Тебе не привыкать
0
0
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Boni Jek
Болею за Барселону около 20 ти лет. Но Пике вызывает полное отвращение. В нем и наглость и надменность.
+2
-2
0
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zzzeeerrrooo
Ответ DolJun
поэтому гавич нормальным футболистом и не стал. прозябал всю карьеру в блауграновом середняке
У Жоры титулов больше чем у синебуса
+3
0
+3
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Tpy6kaMerlina
Пике тот еще кабанчик, здоровьем одарён, мог себе позволить
+1
0
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Parce
Пресс Ф Пуйолю
+2
0
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red hikkikomori
Пике - один из лучших ЦЗ мира в истории медиафутбола 😂
+1
-2
-1
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Оливер Кан удаляет Роберту
Пуке сдал Пуйоля
0
-8
-8
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ASH11
"Когда мне было 22 года, я тусовался чаще, чем показывалось солнце. Изо дня в день. Мы выиграли все. Я не выбирался никуда только накануне и в день матча"

Тут либо перевод какой-то "кривой", либо он сам себе противоречит.
+1
-1
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DolJun
Комментарий скрыт
+1
-11
-10
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rigobersong
Ждем Пике на вручении Чемпионского кубка!:) Легенда и один из лучших цз в истории футбола!:)
+2
-6
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Пако
Жерар Пике и в 50 лет будет тусоваться больше других сверстников.
+8
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