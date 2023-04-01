Гвардиола одержал 100-ю домашнюю победу в АПЛ быстрее всех тренеров – в 128-м матче. Тренер «Ман Сити» побил рекорд Венгера

«Манчестер Сити» одержал сотую домашнюю победу в АПЛ при .

Команда Гвардиолы обыграла « » в матче 29-го тура (4:1). Испанец провел 128-й матч во главе команды на «Этихад Стэдиум» в рамках АПЛ.

Пеп достиг отметки в 100 побед дома в рамках АПЛ быстрее всех остальных тренеров. Он побил рекорд , который одержал 100-ю домашнюю победу во главе «Арсенала» в 139-м матче.

В данный момент «Манчестер Сити» занимает 2-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 64 очка в 28 играх. «Горожане» отстают от « » на 5 баллов.