Гвардиола одержал 100-ю домашнюю победу в АПЛ быстрее всех тренеров – в 128-м матче. Тренер «Ман Сити» побил рекорд Венгера

Теги Ливерпуль Арсен Венгер Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Пеп Гвардиола рекорды Футбол

«Манчестер Сити» одержал сотую домашнюю победу в АПЛ при Пепе Гвардиоле

Команда Гвардиолы обыграла «Ливерпуль» в матче 29-го тура АПЛ (4:1). Испанец провел 128-й матч во главе команды на «Этихад Стэдиум» в рамках АПЛ. 

Пеп достиг отметки в 100 побед дома в рамках АПЛ быстрее всех остальных тренеров. Он побил рекорд Арсена Венгера, который одержал 100-ю домашнюю победу во главе «Арсенала» в 139-м матче.

В данный момент «Манчестер Сити» занимает 2-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 64 очка в 28 играх. «Горожане» отстают от «Арсенала» на 5 баллов. 

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21 комментарий

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Ramin Mamedov
смешно, что люди говорят про деньги на трансферы для Венгера.. в чем Гвардиола плох? ему дали много денег (хотя не больше чем Арсеналу, Юнайтед и Челси за последние 5 лет), а он выиграл 4 АПЛ ака Сложнейшую лигу в мире
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Gio S
Ответ flegmatichen
Потому что он уже брал ЛЧ, а ты просто не в курсе? )
С Сити имел ввиду ты меня прекрасно понял ! С золотой Барсой и моя бабушка возьмёт . Зидан не даст соврать .
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Jazzzz
Ответ Axs Men
Да, всего то супер игроки играли у него
И когда они всего-то травмировались, не было такой же адекватной замены. А сезон всего-то длинный...Турниров всего-то много...
Денег всего-то определенное количество, и игроки потом уходили всего-то в Реал, Барсу или Баварию.
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GuruFutbola
Живая легенда
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flegmatichen
Ответ Gio S
Почему эта легенда не может ЛЧ взять ? А может только в АПЛ играть на длинных дистанциях , из-за равного подбора игроков в резерве и основе ? Он легко может менять Холанда на чемпиона мира Альвареса ! Вот он истина понимаешь не он крут ! А игроков крутых много .
Потому что он уже брал ЛЧ, а ты просто не в курсе? )
+4
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Gio S
Ответ Дмитрий Снегирёв
Легенда
Почему эта легенда не может ЛЧ взять ? А может только в АПЛ играть на длинных дистанциях , из-за равного подбора игроков в резерве и основе ? Он легко может менять Холанда на чемпиона мира Альвареса ! Вот он истина понимаешь не он крут ! А игроков крутых много .
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Gio S
Ответ Silent Mode
Все нынешние технологии нельзя было выполнить в древности и это делает их менее гений?
Зидан доказал еще раз , что не надо быть супер тренером , что бы взять с таким подбором игроков титулы ! Так что не надо сказки рассказывать о гениальности . Гениями были Хави , Иньеста и Месси . Считай два играющих тренера на поле и гениальный Месси ! Что же этот гений с Баварии убежал ? Не потому что Бавария хоть и богатый клуб , но деньги считать умеет и хотелки его вополнять каждый раз не будет .
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Silent Mode
Ответ Gio S
При каком качестве игроков точнее . Не думаю что Дзюба смог бы воплотить его гениальные идеи в реальность))
Все нынешние технологии нельзя было выполнить в древности и это делает их менее гений?
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buFFon
вечный рекорд отныне..
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gamechanger
Ответ Gio S
При каком качестве игроков точнее . Не думаю что Дзюба смог бы воплотить его гениальные идеи в реальность))
Согласен. Эти шарлатаны надоели уже, пусть с Уралом чего-то добьётся. Или тот же Тарантино. Почему бы ему не снять кино с русскими актерами? Только с голливудскими звёздами умеет делать классные фильмы. Шарлатаны!
+25
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Axs Men
Ответ Jazzzz
Эх, жаль Венгеру столько денег на трансферы не давали...
Да, всего то супер игроки играли у него
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Gio S
Ответ Дмитрий Снегирёв
А самое примечательное, при каком качестве футбола он это делает
При каком качестве игроков точнее . Не думаю что Дзюба смог бы воплотить его гениальные идеи в реальность))
+1
-9
-8
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Gio S
Ответ А. Мостовой
с таким составом и моя бабушка бы побеждала
Он с другими составам и не может . Что Барселону тренировал с золотым составом , что любой другой клуб . С Баварии быстро ушёл , понял что там таких бабок и любые капризы не выполнят . У человека чемпион мира на замене сидит , о чём тут говорить вообще .
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Юлия Закаблукова
с трилиардным составом
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Jazzzz
Эх, жаль Венгеру столько денег на трансферы не давали...
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А. Мостовой
с таким составом и моя бабушка бы побеждала
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Фран
Эх, не хватает АПЛ Арсена. Хоть во главе Сборной какой-нибудь топовой засветился бы в своём легендарном пуховике :) А то там целый каскад из физруков у руля Сборных команд. Старина Венгер многим бы фору дал там.
+8
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Прекрасная РФПЛ будущего
Лысый рекордсмен
+15
-1
+14
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Gio S
Приз ему ! Дайте еще 500 миллионов на трансферы .
+2
-8
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Дмитрий Снегирёв
А самое примечательное, при каком качестве футбола он это делает
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Дмитрий Снегирёв
Легенда
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