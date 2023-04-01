Гвардиола одержал 100-ю домашнюю победу в АПЛ быстрее всех тренеров – в 128-м матче. Тренер «Ман Сити» побил рекорд Венгера
«Манчестер Сити» одержал сотую домашнюю победу в АПЛ при Пепе Гвардиоле.
Команда Гвардиолы обыграла «Ливерпуль» в матче 29-го тура АПЛ (4:1). Испанец провел 128-й матч во главе команды на «Этихад Стэдиум» в рамках АПЛ.
Пеп достиг отметки в 100 побед дома в рамках АПЛ быстрее всех остальных тренеров. Он побил рекорд Арсена Венгера, который одержал 100-ю домашнюю победу во главе «Арсенала» в 139-м матче.
В данный момент «Манчестер Сити» занимает 2-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 64 очка в 28 играх. «Горожане» отстают от «Арсенала» на 5 баллов.
Денег всего-то определенное количество, и игроки потом уходили всего-то в Реал, Барсу или Баварию.