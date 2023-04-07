Холанд готов сыграть против «Саутгемптона». Форвард «Ман Сити» пропустил прошлый матч из-за травмы

Эрлинг Холанд может принять участие в следующей игре «Манчестер Сити»

Норвежский нападающий готовится сыграть в матче чемпионата Англии против « ».

«Он хорошо тренировался в течение двух последних дней, так что будет готов», – сказал главный тренер «горожан» Пеп Гвардиола.

Холанд пропустил прошлый матч « » против «Ливерпуля» (4:1) из-за повреждения паха.

Форвард записал на свой счет 28 голов в 26 играх сезона .