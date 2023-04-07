Холанд готов сыграть против «Саутгемптона». Форвард «Ман Сити» пропустил прошлый матч из-за травмы

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия травмы Саутгемптон Пеп Гвардиола Эрлинг Холанд Футбол

Эрлинг Холанд может принять участие в следующей игре «Манчестер Сити»

Норвежский нападающий готовится сыграть в матче чемпионата Англии против «Саутгемптона».

«Он хорошо тренировался в течение двух последних дней, так что Эрлинг Холанд будет готов», – сказал главный тренер «горожан» Пеп Гвардиола.

Холанд пропустил прошлый матч «Манчестер Сити» против «Ливерпуля» (4:1) из-за повреждения паха.

Форвард записал на свой счет 28 голов в 26 играх сезона АПЛ.

8 комментариев

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Tollie
Ответ Appa
Зная пепа, он оставит Эрлинга в запасе
вряд ли. играют с аутсайдером - а это значит, что никакой ротации + норвег в старте! а вот поэкспериментировать можно в матче с Баварией. Филлипсу и Палмеру как раз нужна игровая практика...
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Benner
Бруска как раз под саутгемптоны надо и выпускать. И то не факт, что и с ними сдюжит.

На важные матчи надо выпускать Альвареза
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-1
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ман сити фейк
Рекорд араба будет побит. Вперёд Ман Сити
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MK
Разминаться перед ЛЧ 🦁
0
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А. Мостовой
король саутгемптона вернулся.. а как только Ливерпуль то сразу травма
0
-1
-1
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aleks.alex.vasilev@mail.ru
Оч. хорошие новости... удачи Сити, Пепу и команде на самый ответственный отрезок сезона.
+6
0
+6
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Appa
Зная пепа, он оставит Эрлинга в запасе
+2
0
+2
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ConorNite
Сделает дубль) Кто-бы что ни говорил (о его несоответствии футболу Пэпа), с ним в составе Ман Сити превращается в неуязвимую машину
+3
-1
+2
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