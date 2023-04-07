Кержаков рассказал, что «Зенит» дважды не взял его тренером в клуб: «Я бы очень этого хотел, но сейчас уже, думаю, смысла нет. Почему так происходит – не знаю»

Александр Кержаков рассказал, что «Зенит» дважды не взял его тренером в клуб

– сказал нам: «Говорил с : «Петербург дал тебе жизнь, потренируй детей в « » 2-3 года. Но он не может получать 100 тысяч рублей, у него трое детей». К тебе хоть раз обращались из «Зенита»?

– По поводу работы тренером?

– Не важно – тренером, спортивным директором, селекционером.

– Но я же работал там координатором (в 2017-м Кержаков получил назначение на пост координатора юношеских команд и должен был отслеживать прогресс игроков и их продвижение по системе клуба – Sports.ru).

– Ты как серьезную работу это воспринимал?

– Нет. Потому что я не понимал свой функционал. Более того, я пришел к Сергею Александровичу Фурсенко и сказал о том, что я больше не хочу работать, потому что я не понимаю, что я здесь делаю. Мне хочется давать больше.

Тогда я попросил о возможности тренировать дубль «Зенита». Мне отказали.

– Почему?

– Там были тренеры в то время у дубля и у «Зенита-2» («Зенит-2» возглавлял , а в молодежной команде работал – Sports.ru). Но хотели менять тренера одного из «Зенита-2» и ставить из дубля в «Зенит-2» – и освобождалось место.

И я попросил возможность дать мне шанс. Это было до того, как в юношескую сборную меня назначили (в марте 2018-го – Sports.ru). Буквально за месяц до этого – и мне отказали. Ну, не знаю почему.

– Почему ваше поколение имеет такие сложные отношения с «Зенитом»? Я вижу дистанцию между тобой и руководством «Зенита» – от Миллера до Медведева. С Денисовым понятно – уход со скандалом, Быстров – там история с болельщиками. Аршавин – отдельно, но он тоже уходил непросто. Почему такие сложные отношения с боссами «Зенита» у вашего поколения?

– Я не могу говорить за них. У меня с Александром Ивановичем [Медведевым] очень прекрасные отношения.

– Но Медведев все же не так давно. Я говорю про Миллера.

– Ну это уже не ко мне вопросы.

– Я правильно понимаю, что отношения у вас не самые простые?

– Я не знаю. Что значит – простые и непростые?

– Ты завершил карьеру и хочешь работать в клубе, но тебя никуда не берут, почему?

– Ну откуда же я знаю? Я не знаю. Искренне тебе говорю – я не знаю.

Я хотел работать в молодежной команде «Зенита» – меня не взяли. Сейчас, когда появилась возможность, освободилось место (Радимов перешел на должность советника гендиректора «Зенита» по развитию молодежного футбола, Зырянов возглавил «Черноморец» – Sports.ru), я спрашивал у Андрея Сергеевича [Аршавина] – есть ли у них тренер, ведут ли с кем-то переговоры. Сказали – да, ведут переговоры (сейчас тренер «Зенита-2» Дмитрий Давыдов, а молодежку возглавляет Константин Коноплев – Sports.ru).

Ну и все. Окей. Мне никто не предлагал сам ничего. Но я бы очень этого хотел, конечно. Но сейчас уже, думаю, смысла нет. Почему так происходит – я не знаю, – сказал бывший футболист «Зенита» и сборной России в интервью Нобелю Арустамяну.