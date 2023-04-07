Кержаков рассказал, что «Зенит» дважды не взял его тренером в клуб: «Я бы очень этого хотел, но сейчас уже, думаю, смысла нет. Почему так происходит – не знаю»

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Александр Кержаков рассказал, что «Зенит» дважды не взял его тренером в клуб

Игорь Денисов сказал нам: «Говорил с Кержаковым: «Петербург дал тебе жизнь, потренируй детей в «Зените» 2-3 года. Но он не может получать 100 тысяч рублей, у него трое детей». К тебе хоть раз обращались из «Зенита»?

– По поводу работы тренером?

– Не важно – тренером, спортивным директором, селекционером.

– Но я же работал там координатором (в 2017-м Кержаков получил назначение на пост координатора юношеских команд и должен был отслеживать прогресс игроков и их продвижение по системе клуба – Sports.ru).

– Ты как серьезную работу это воспринимал?

– Нет. Потому что я не понимал свой функционал. Более того, я пришел к Сергею Александровичу Фурсенко и сказал о том, что я больше не хочу работать, потому что я не понимаю, что я здесь делаю. Мне хочется давать больше.  

Тогда я попросил о возможности тренировать дубль «Зенита». Мне отказали.

– Почему? 

– Там были тренеры в то время у дубля и у «Зенита-2» («Зенит-2» возглавлял Владислав Радимов, а в молодежной команде работал Константин Зырянов – Sports.ru). Но хотели менять тренера одного из «Зенита-2» и ставить из дубля в «Зенит-2» – и освобождалось место.

И я попросил возможность дать мне шанс. Это было до того, как в юношескую сборную меня назначили (в марте 2018-го – Sports.ru).  Буквально за месяц до этого – и мне отказали. Ну, не знаю почему.  

– Почему ваше поколение имеет такие сложные отношения с «Зенитом»? Я вижу дистанцию между тобой и руководством «Зенита» – от Миллера до Медведева. С Денисовым понятно – уход со скандалом, Быстров – там история с болельщиками. Аршавин – отдельно, но он тоже уходил непросто. Почему такие сложные отношения с боссами «Зенита» у вашего поколения?

– Я не могу говорить за них. У меня с Александром Ивановичем [Медведевым] очень прекрасные отношения.  

– Но Медведев все же не так давно. Я говорю про Миллера.

– Ну это уже не ко мне вопросы. 

– Я правильно понимаю, что отношения у вас не самые простые?

– Я не знаю. Что значит – простые и непростые?

– Ты завершил карьеру и хочешь работать в клубе, но тебя никуда не берут, почему? 

– Ну откуда же я знаю? Я не знаю. Искренне тебе говорю – я не знаю. 

Я хотел работать в молодежной команде «Зенита» – меня не взяли. Сейчас, когда появилась возможность, освободилось место (Радимов перешел на должность советника гендиректора «Зенита» по развитию молодежного футбола, Зырянов возглавил «Черноморец» – Sports.ru), я спрашивал у Андрея Сергеевича [Аршавина] – есть ли у них тренер, ведут ли с кем-то переговоры. Сказали – да, ведут переговоры (сейчас тренер «Зенита-2» Дмитрий Давыдов, а молодежку возглавляет Константин Коноплев – Sports.ru). 

Ну и все. Окей. Мне никто не предлагал сам ничего. Но я бы очень этого хотел, конечно. Но сейчас уже, думаю, смысла нет. Почему так происходит – я не знаю, – сказал бывший футболист «Зенита» и сборной России в интервью Нобелю Арустамяну.

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57 комментариев

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MU<3
Ответ Shikari
У Спб даже курьеры 30к получают, будешь отрицать, если у человека есть нормальная квалификация он зарабатывает от 50? Включая врачей, учителей и т.д. Я исключительно про Спб. В провинции естественно народ нищий.
В СПб курьеры под 100 получают
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Shikari
Ответ justburn
Миллер остался
Думаете он настолько там рулит? Хз
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Shikari
Ответ Сыр ,,Дружба,,
Большинство людей получают нищенскую зарплату, это факт
В масштабе страны - безусловно
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M'bappe say's hello!
потому что руки в мозолях!
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Shikari
Ответ maksim shavkun
Мы в Ленинградской области не могли найти рабочих на зп от 60 тыс - стропальщики и разнорабочие требовались. По итогу белорусов и с брянщины парни в большинстве работали
Я и говорю, что Москва, Спб, в какой-то степени Екб, Казань, НСК это другой мир, по сравнению с остальной Россией.
Если ты в этих городах живёшь плохо, то это, скорее ты глупый, а не кто-то виноват))
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Al561
Не взяли, потому что там работали другие люди, и потом взяли других, видимо более подходящих.
Обычное дело.
Но вообще тут надо либо агента нанимать, чтоб работу искал, либо самому резюме рассылать, звонить в клубы, ездить на собеседования.
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xslavik
Похоже теперь и не предложат ничего. Надо же было столько глупостей наговорить.
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Сыр ,,Дружба,,
Ответ Никита Плекан
Не сравнывай, кто живёт на 30-40 это их проблемы,не хотят работу нормальную искать,работы куча,с хорошей зарплатой, от 80тыс и больше
Не платят дорогой....не хотят платить.....киргизы все расценки сбили
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Verhovn
Ну, детишек тренировать, может и пойдёт.
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Spartakus1984
Кержаков с такими заявлениями как сегодня будет как Савин
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Lol Ko
Ответ Водяра
Высказался против войны и ещё хочет попасть в политпроект. Смешной.
Хотел ☝️ Сейчас уже непонятно.
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Spartakus1984
Ответ Водяра
Высказался против войны и ещё хочет попасть в политпроект. Смешной.
Против спец операции
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1футбол1
Ответ Covid2020
«Почему ваше поколение имеет сложные отношения с Зенитом» Главный тренер молодежки - Коноплев (начал играть в Зените одновременно с Кержаковым) Заместитель директора по спортивному развитию- Аршавин Странный наброс от Нобеля
Ну дак это Нобель Вентелятор🙂😉
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Lol Ko
Ответ maksim shavkun
Те ему дали работу в системе клуба и он с ней не справимся-слился и ждет еще предложений? Представьте такую ситуацию у себя на работе😀
Бывает такое. Дали работу, функционал непонятен, полномочия и ответствееность - тоже. Типа такой свадебный генерал. Вроде и работа есть, а смысл - нет.
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gleb_k
Ответ Alexandr Kuzavko
Думаю, Кержа действительно можно посадить тренером в условную "двойку" или в молодежку. Только вопрос - а надо ли это Александру сейчас? Он тренировал молодёжную сборную, Нижний Новгород, почему бы не попытать счастье в другом клубе на более почётной должности?
Разговор про двойку был задолго до работы в НН
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dimitrii36
Ответ Никита Плекан
Не сравнывай, кто живёт на 30-40 это их проблемы,не хотят работу нормальную искать,работы куча,с хорошей зарплатой, от 80тыс и больше
не гони, от 80 тысяч нет зарплаты в регионах для всех, Москва и Питер, как основные, доят всю страну, экономисты ек - макарек

тебе осталось людей с их проблемами отправить в бизнес и пазл срастется
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nikitosdaipoltos
я не понимаю таких вопросов
а собственно почему Зенит должен Кержу что то предлагать?
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gleb_k
Ответ maksim shavkun
Те ему дали работу в системе клуба и он с ней не справимся-слился и ждет еще предложений? Представьте такую ситуацию у себя на работе😀
Это была не работа, а оплачиваемое присутствие. Честно сделал что ушел.
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Lol Ko
Ответ Тайосич
Кержаков должен возглавить Зенит и вывести его в пердив. Вряд ли кто-то будет против.
Нет, это же страшно.
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Никита Плекан
Ответ Сыр ,,Дружба,,
На 100 тыс жить не хочет, а как же вся страна живет на 30-40?
Не сравнывай, кто живёт на 30-40 это их проблемы,не хотят работу нормальную искать,работы куча,с хорошей зарплатой, от 80тыс и больше
+1
-1
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Фёдор Кузнецов
Ответ Covid2020
«Почему ваше поколение имеет сложные отношения с Зенитом» Главный тренер молодежки - Коноплев (начал играть в Зените одновременно с Кержаковым) Заместитель директора по спортивному развитию- Аршавин Странный наброс от Нобеля
В этом и смысл современных интервьюеров, задать провокационные вопросы и выпытывать такой же ответ
+5
-2
+3
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nikitosdaipoltos
Так, на прошлых опубликованных отрывках интервью комментаторы спортса плюсовали по типу "он был всегда умным и адекватным", а под этой новостью наоборот)
+1
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maksim shavkun
Ответ Shikari
У Спб даже курьеры 30к получают, будешь отрицать, если у человека есть нормальная квалификация он зарабатывает от 50? Включая врачей, учителей и т.д. Я исключительно про Спб. В провинции естественно народ нищий.
Мы в Ленинградской области не могли найти рабочих на зп от 60 тыс - стропальщики и разнорабочие требовались. По итогу белорусов и с брянщины парни в большинстве работали
0
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vallabaza
Ну какой из него тренер-то, не смешите.
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Фёдор Кузнецов
Ответ hov13
А что если назначат, ему уже не будет страшно?
Боятся в стране безработным и работая в структуре Зенита не много разное
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