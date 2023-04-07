Президент «Урала» о встрече «Спартака» с судьями: «Это не в рамках приличия. Нам сниматься надо было 8 раз уже – сколько в наших матчах ошибались»
Президент «Урала» раскритиковал инициативу «Спартака», который встретился с судьями
Ранее сообщалось, что тренерский штаб московского клуба встретился с Виталием Мешковым и Павлом Каманцевым, которые признали ряд ошибок судей. Отмечалось также, что временами разговор был довольно жесткий.
«У «Урала» не было встреч с судьями. Хотели бы встретиться? Нет. Зачем? При чем здесь устраивает судейство или нет?
У нас же как: «Спартаку» два раза что-то не поставили и еще что-то – все начинают сразу встречаться. Раньше Федун говорил, что снимется с чемпионата. И все начинают... Ну и зачем?
Если посчитать, сколько в первом круге в наших матчах ошибались... Тогда нам сниматься надо было уже давно – восемь раз уже (смеется)!
Я не говорю, что нас предвзято судили. Но они судить не умеют! Такие ошибки допускали – и ничего. Не буду называть фамилии, но такие судьи продолжают дальше судить.
Я не вижу резона в таких встречах. Зачем? У «Спартака» была встреча с судьями, ну и что они там сказали? Как они будут судить, скажи мне? Я считаю, что это вообще не в рамках приличия. Не поддерживаю такой формат», – сказал Григорий Иванов.
Любые закрытые встречи за ширмой ни что иное как давление на арбитров
Хотя бы про понятия говорил. Можно было бы ещё поверить...