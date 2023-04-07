Президент «Урала» о встрече «Спартака» с судьями: «Это не в рамках приличия. Нам сниматься надо было 8 раз уже – сколько в наших матчах ошибались»

Теги Спартак Леонид Федун премьер-лига Россия судьи Урал Григорий Иванов Чемпионат.com Футбол

Президент «Урала» раскритиковал инициативу «Спартака», который встретился с судьями

Ранее сообщалось, что тренерский штаб московского клуба встретился с Виталием Мешковым и Павлом Каманцевым, которые признали ряд ошибок судей. Отмечалось также, что временами разговор был довольно жесткий.

«У «Урала» не было встреч с судьями. Хотели бы встретиться? Нет. Зачем? При чем здесь устраивает судейство или нет?

У нас же как: «Спартаку» два раза что-то не поставили и еще что-то – все начинают сразу встречаться. Раньше Федун говорил, что снимется с чемпионата. И все начинают... Ну и зачем?

Если посчитать, сколько в первом круге в наших матчах ошибались... Тогда нам сниматься надо было уже давно – восемь раз уже (смеется)!

Я не говорю, что нас предвзято судили. Но они судить не умеют! Такие ошибки допускали – и ничего. Не буду называть фамилии, но такие судьи продолжают дальше судить.

Я не вижу резона в таких встречах. Зачем? У «Спартака» была встреча с судьями, ну и что они там сказали? Как они будут судить, скажи мне? Я считаю, что это вообще не в рамках приличия. Не поддерживаю такой формат», – сказал Григорий Иванов.

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17 комментариев

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NIK7478
Ответ Valentin Kompaneytsev
И что изменилось после встречи судей со Спартаком. Судьи стали благоволить, давать поблажку Спартаку?
Правильно, ничего не изменилось! Поэтому и встречаться не имело смысла.Только подставились под критику.
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Честный контроль
Федун говорил, говорил что снимутся с чемпионата, в итоге самого Федуна сняли. До########
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toldo_slava
😅 смешной танцор
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BM
Ответ petrgusev917@gmail.com
А ему то кто мешает встретиться? Всё ноют и ноют.
Ноет по моему только Спартак
+1
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SMART789
Ответ ablexs
Чем плоха встреча если там можно носом ткнуть в судейские ошибки и попытаться как-то донести судьям чтобы они правила учили.
Плоха тем что есть установленная нормами процедура выражения несогласия

Любые закрытые встречи за ширмой ни что иное как давление на арбитров
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SMART789
Любая команда в России сталкивается с ошибками арбитров, но только перед одной бегают и оправдываются, буквально лобызят на чаепитиях каждые полгода
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Valentin Kompaneytsev
И что изменилось после встречи судей со Спартаком. Судьи стали благоволить, давать поблажку Спартаку?
+1
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Иван Иванов
Что то этот персонаж слишком часто стал мелькать.
+3
-1
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petrgusev917@gmail.com
Ответ Spartakus1984
Хотели бы встретиться? Нет. Зачем?(с)Ну да зачем,не тебе же через тур голы чистые не засчитывают.
А ему то кто мешает встретиться? Всё ноют и ноют.
+1
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Valentin Kompaneytsev
Прилично когда судьи ошиблись дважды в пользу Урала.
+3
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Тайосич
Судьи дважды ошиблись в пользу Урала в матчах со Спартаком. Естественно, Иванов против, чтобы их судили честно и по правилам.
+4
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укротитель троллей
значит всё устраивает Гришу ....
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Wiley Fox
Вор и жулик
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Golyaso
зачем встречаться всей командой, лучше если администратор сам конверт занесет и без свидетелей.
+1
-2
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Spartakus1984
Хотели бы встретиться? Нет. Зачем?(с)Ну да зачем,не тебе же через тур голы чистые не засчитывают.
+9
-7
+2
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ablexs
Чем плоха встреча если там можно носом ткнуть в судейские ошибки и попытаться как-то донести судьям чтобы они правила учили.
+12
-5
+7
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Pelerin
Гриша Иванов про приличия? ))

Хотя бы про понятия говорил. Можно было бы ещё поверить...
+7
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