Президент «Урала» о встрече «Спартака» с судьями: «Это не в рамках приличия. Нам сниматься надо было 8 раз уже – сколько в наших матчах ошибались»

Президент «Урала» раскритиковал инициативу «Спартака», который встретился с судьями

Ранее сообщалось, что тренерский штаб московского клуба встретился с и Павлом Каманцевым, которые признали ряд ошибок судей. Отмечалось также, что временами разговор был довольно жесткий.

«У «Урала» не было встреч с судьями. Хотели бы встретиться? Нет. Зачем? При чем здесь устраивает судейство или нет?

У нас же как: «Спартаку» два раза что-то не поставили и еще что-то – все начинают сразу встречаться. Раньше Федун говорил, что снимется с чемпионата. И все начинают... Ну и зачем?

Если посчитать, сколько в первом круге в наших матчах ошибались... Тогда нам сниматься надо было уже давно – восемь раз уже (смеется)!

Я не говорю, что нас предвзято судили. Но они судить не умеют! Такие ошибки допускали – и ничего. Не буду называть фамилии, но такие судьи продолжают дальше судить.

Я не вижу резона в таких встречах. Зачем? У «Спартака» была встреча с судьями, ну и что они там сказали? Как они будут судить, скажи мне? Я считаю, что это вообще не в рамках приличия. Не поддерживаю такой формат», – сказал Григорий Иванов.