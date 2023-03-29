Левников обслужит матч «Урал» – «Спартак», Безбородов будет работать на игре «Краснодара» и «Ростова» и другие назначения Фонбет Кубка России
РФС назначил арбитров на предстоящие матчи Фонбет Кубка России.
Путь РПЛ. 1/2 финала.
4 апреля (вторник)
«Урал» – «Спартак»: судья – Кирилл Левников, ассистенты судьи – Андрей Веретешкин, Рустам Мухтаров; резервный судья – Рафаэль Шафеев; ВАР – Иван Сиденков; AВАР – Валентин Мурашов.
5 апреля (среда)
ЦСКА – «Крылья Советов»: судья – Артем Любимов, ассистенты судьи – Рашид Абусуев, Кирилл Большаков; резервный судья – Сергей Чебан; ВАР – Виталий Мешков; AВАР – Валерий Данченко.
Путь регионов. 1/2 финала. 1-й этап.
4 апреля (вторник)
«Динамо» – «Акрон»: судья – Евгений Турбин, ассистенты судьи – Максим Гаврилин, Игорь Демешко; резервный судья – Василий Казарцев; ВАР – Сергей Карасев; AВАР – Алексей Стипиди.
6 апреля (четверг)
«Краснодар» – «Ростов»: судья – Владислав Безбородов, ассистенты судьи – Егор Болховитин, Адлан Хатуев; резервный судья – Анатолий Жабченко; ВАР – Алексей Сухой; AВАР – Алексей Воронцов.
Походу в РПЛ не осталось непредвзятых к Спартаку судей))