Левников обслужит матч «Урал» – «Спартак», Безбородов будет работать на игре «Краснодара» и «Ростова» и другие назначения Фонбет Кубка России

Теги Спартак ЦСКА Крылья Советов Ростов премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России судьи Первая лига Динамо Москва Урал Владислав Безбородов Краснодар Евгений Турбин Кирилл Левников Акрон Артем Любимов Футбол

РФС назначил арбитров на предстоящие матчи Фонбет Кубка России. 

Путь РПЛ. 1/2 финала.

4 апреля (вторник)

«Урал» – «Спартак»: судья – Кирилл Левников, ассистенты судьи – Андрей Веретешкин, Рустам Мухтаров; резервный судья – Рафаэль Шафеев; ВАР – Иван Сиденков; AВАР – Валентин Мурашов.

5 апреля (среда)

ЦСКА – «Крылья Советов»: судья – Артем Любимов, ассистенты судьи – Рашид Абусуев, Кирилл Большаков; резервный судья – Сергей Чебан; ВАР – Виталий Мешков; AВАР – Валерий Данченко.

Путь регионов. 1/2 финала. 1-й этап.

4 апреля (вторник)

«Динамо» – «Акрон»: судья – Евгений Турбин, ассистенты судьи – Максим Гаврилин, Игорь Демешко; резервный судья – Василий Казарцев; ВАР – Сергей Карасев; AВАР – Алексей Стипиди.

6 апреля (четверг)

«Краснодар» – «Ростов»: судья – Владислав Безбородов, ассистенты судьи – Егор Болховитин, Адлан Хатуев; резервный судья – Анатолий Жабченко; ВАР – Алексей Сухой; AВАР – Алексей Воронцов.

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10 комментариев

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dream way
У Ростова в четверг игра , а в рпл его игру ставят на понедельник . Бред !
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Андрей Лоел
У нас кроме питерских больше судей нет?
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Алексеич (Ростов-Дон)
Безбородов? Ну всё, без шансов для Краснодара! Или Ростова. 😁
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Ильдар Фарукшин
Ответ ВячеславКЗ
Я в Ебурге. Привет КБ братишке
Держи ещё
+3
0
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ВячеславКЗ
Ответ Ильдар Фарукшин
Больше всего на выездах был в Ебурге и на чемпионате мира, держи плюс
Я в Ебурге. Привет КБ братишке
+3
0
+3
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Ильдар Фарукшин
Ответ ВячеславКЗ
Иду на матч. Вперёд Спартак.!
Больше всего на выездах был в Ебурге и на чемпионате мира, держи плюс
+3
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Александр Олегович
Судью на мыло
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ВячеславКЗ
Иду на матч. Вперёд Спартак.!
+3
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Виталий
Сложный будет матч в Екатеринбурге , но верим в успех , вперёд Спартак ! 💪
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Лёха Жданчик
Левников как раз был судьей на ВАР в том самом матче где Соболю не засчитали гол и поставили спорный пенальти Спартаку))
Походу в РПЛ не осталось непредвзятых к Спартаку судей))
+8
-1
+7
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